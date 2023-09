Si bien hay que tener en cuenta la jerarquía de los rivales, el equipo capitaneado por el rosarino Jerónimo de la Fuente tuvo ante Chile, un juego mucho más ordenado que el que tuvo el equipo frente a Inglaterra y Samoa, fue mucho más consistente en todas sus líneas. Para ello se apoyó en un muy buen line para tener pelotas de calidad y a un maul, que en la última línea resultó imparable, de hecho, por esa vía llegaron dos de los tries. Cubelli intentó darle dinámica al juego y con posesión y control territorial Sánchez, el recordman argentino (ver aparte), manejó a su antojo los hijos del partido, jugando y haciendo jugar a una picante línea de backs que demostró que muchos todavía no alcanzaron su techo. Los pocos instantes en los que no tuvo la pelota, ejerció una buena presión y recuperó rápido la ovalada. Quizás el déficit en el juego lo tuvieron en el ruck, donde no lo llegó a consolidar en algunas ocasiones y fue penalizado.