Los Pumas se miden con Samoa sin margen para errores

Los Pumas ya no tienen más margen de error. Para seguir en carrera el equipo albiceleste tiene que ganar todo lo que queda. No tiene otra alternativa, no sirven otros resultados. Y en ese contexto de muchísima presión para el conjunto argentino, Samoa se presenta como la primera de las tres pruebas que todavía les falta afrontar. El partido se disputará este viernes en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint- tienne desde las 12.45 y será dirigido por el australiano Nic Berry.