La historia secreta de los mundiales de rugby

El rugby fue el último de los deportes de conjunto en tener un Mundial. La primera edición fue en 1987, de lo que se desprende que demoró 164 años desde su creación hasta lanzar una competencia de este tipo. Organizarlo generaba cierto resquemor por lo que la idea fue resistida durante mucho tiempo por las potencias europeas, quienes en su zona de confort jugaban un torneo como el Cinco Naciones y no encontraban razones para medirse con equipos de otras latitudes. Además las uniones europeas sospechaban, con una percepción increíble, que una vez que se disputara una Copa del Mundo el resultado inevitable sería, tarde o temprano, el profesionalismo, y era algo que no querían.

En 1958 fue debatido un proyecto pero la International Rugby Board se movió rápidamente para prevenir la posibilidad redactando una resolución prohibiendo a cualquier nación organizar una competición mundial. Pero la cosa no quedó allí. El ex wing y árbitro internacional australiano Harold Tolhurst lanzó su proyecto de un campeonato mundial de rugby a fines de 1963 pero en su momento no tuvo eco, sí veintitrés años después, cuando se llevó a cabo. El plan de Tolhurst era simple y extremadamente práctico si se tiene en cuenta en la época que fue elaborado. Después de una cierta cantidad de intercambio de ideas con el forward internacional Wild Bell Cerutti ambos decidieron poner en marcha el plan.