A Los Pumas les llegó la hora de la verdad

Confianza sobra en el búnker argentino, sobre todo en el entrenador Michael Cheika, quien pondrá en cancha casi el mismo equipo que perdió ante Inglaterra y repitió ante Samoa (el casi es por el ingreso de Petti por Lavanini, sino sería idéntico) ratificando su confianza sobre todo a la pareja de medios, que en lo que va del torneo no lograron ser los conductores que el equipo necesita.

El seleccionado argentino llega a esta instancia con una cosecha de 9 puntos, producto de una caída (ante Inglaterra) y dos victorias (con Samoa y Chile), y se encuentran en las mismas condiciones que Japón (que tuvo la misma performance) aunque todavía no ofreció su mejor versión. En este escenario, la victoria es prioridad. No obtante, en caso de empate Los Pumas tienen mejor diferencia de puntos (+46 v. +14) así que también avanzarán, a menos que en la igualdad los asiáticos anoten 4 o más tries y la albiceleste 3 o menos. Eso les daría a los nipones el punto bonus para superarlos en la tabla y quedarse con el segundo puesto.