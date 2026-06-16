Stellantis Argentina presentó su variada oferta de marcas con tests drives en Ibarlucea

El grupo de empresas multinacional recibió a los medios rosarinos con un evento que presentó sus propuestas, sus autos y sus distintas marcas en el país

Stellantis Argentina realizó un evento en Ibarlucea con la participación de sus directivos y de la prensa de Rosario y la región , quienes compartieron actividades con tests drives de autos de distintas marcas y con charlas sobre el desempeño de la compañía y su proyección a futuro, en un contexto donde Argentina continúa consolidándose como un pilar estratégico dentro de Sudamérica .

Este grupo de empresas multinacional de la industria automotriz se posiciona como líder en Sudamérica y líder en Argentina por quinto año consecutivo , sustentado en una sólida estructura industrial compuesta por cinco polos productivos (dos de ellos en Argentina: Córdoba y Buenos Aires), una amplia red comercial y una fuerte capilaridad de posventa en todo el país.

“Stellantis mantiene el liderazgo indiscutido dentro de la industria automotriz con casi 28 puntos de participación de mercado . En la provincia de Santa Fe , Stellantis está representada por 11 grupos económicos que tienen más de 34 puntos de venta y más de 36 puntos de postventa ”, afirmó Pablo García Leyenda, director comercial de Stellantis Argentina.

Durante el Press Day en Ibarlucea, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer y probar distintos modelos de las marcas del grupo, entre ellos el Citroën C4 Híbrido, Fiat 600 Hybrid, Fiat Titano, Peugeot 408 y 3008, y la pick-up Ram Dakota .

Stellantis Ibarlucea

Stellantis en Argentina

Argentina se consolida como un pilar clave dentro de la estrategia regional de Stellantis, con un portfolio competitivo de seis marcas y 39 modelos que abarcan distintos segmentos. La compañía cuenta con una sólida red de 369 puntos de venta y 302 puntos de posventa en todo el país, lo que garantiza una cobertura integral y cercanía con el cliente. Además, su oferta incluye siete vehículos comerciales y cinco modelos electrificados, reforzando su compromiso con la innovación y la movilidad sustentable.

Santa Fe, por su parte, cumple un rol central dentro de la estrategia comercial de Stellantis en Argentina, posicionándose como la tercera provincia con más patentamientos del grupo en el país. Dentro del territorio santafesino, Rosario se consolida como una de las plazas más importantes para la compañía, gracias a su dinamismo comercial y al peso que tiene en segmentos estratégicos.

En tanto, el mercado santafesino se posiciona como la segunda plaza del país con mayor participación en el segmento de pick-ups, donde Stellantis registra un 18,8% de segment share, impulsado por la fortaleza de marcas como Fiat y Ram. Asimismo, Stellantis representa en esa provincia un 17,2% de segment share en el segmento SUV, respaldada por una oferta que combina innovación, tecnología y electrificación.

Stellantis Argentina evento en Ibarlucea

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El foco en la posventa

En línea con su estrategia centrada en el cliente, Stellantis también reforzó sus pilares de negocio en posventa y financiación, expandiendo su ecosistema de servicios con más de 380 puntos de atención oficiales en el país y una red multimarca en crecimiento, acompañando un parque automotor en expansión y con mayor vida útil. A través de su marca Mopar, Stellantis impulsa una oferta integral de repuestos y accesorios originales, junto con soluciones digitales como su e-store y programas como FlexCare.

“En particular, en Santa Fe, trajimos una propuesta innovadora con la apertura de Norauto en marzo. Estaba desarrollada 100 por ciento en Buenos Aires, pero ahora abrimos en Rosario, nuestra primera sucursal fuera de Buenos Aires”, indicó Ignacio Ortíz, director de posventa de Stellantis Argentina, en diálogo con La Capital.

“Tenemos una red de talleres que se llamaba Eurorepar Car Service. Tenemos dos en Santa Fe, uno en Rafaela y otro acá en Rosario”, agregó Ortíz, y continuó: “Es fundamental el service en todo el ciclo del auto. La esperanza de vida del auto es más de 22 años. Hay autos de 2005 y más antiguos que siguen circulando. Es importante tener una propuesta para el parque en general”.