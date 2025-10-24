¡Encontrá el vehículo que buscás!

La Capital | Motores | Renault

Renault activa plan Kwid sin crédito prendario: ingreso mínimo y 120 cuotas

En un contexto de dificultades para acceder a vehículos nuevos, el modelo se posiciona como una opción económica para uso urbano y con planes de financiación de fábrica.

24 de octubre 2025 · 17:14hs
Renault Kwid es el auto más accesible del mercado

Acceder a un auto 0 km se vuelve cada vez más complejo para gran parte de los consumidores. En ese escenario, el Renault Kwid aparece como una de las opciones más accesibles, especialmente entre quienes priorizan bajo consumo, mantenimiento económico y financiación sin intermediación bancaria.

Según explicó Matías Cardona, asesor comercial de Renault Centro (3416906550), el Kwid “se ha convertido en la puerta de entrada al primer 0 km para trabajadores, familias y jóvenes que buscan independencia, sin la carga financiera de un crédito prendario tradicional”.

Renault Kwid.png

Financiación de fábrica y entrega anticipada

El esquema vigente permite ingresar con un monto inicial de $99.900 y financiar el 100% del valor del vehículo en un plan de 120 cuotas, que incluye también patentamiento y flete.

Además, existe la posibilidad de acceder a la entrega desde la segunda cuota, mediante sorteo o licitación.

Otro punto destacado es la opción de entregar un vehículo usado, de cualquier marca, bajo la modalidad conocida como “llave por llave”.

Pensado para la ciudad

El modelo se caracteriza por su motor de bajo consumo y su diseño orientado a la circulación urbana. La altura despejada, junto con sistemas de seguridad y asistencia al manejo, apuntan a un uso cotidiano, tanto para desplazamientos laborales como familiares.

Vigencia de la propuesta

Las condiciones actuales de ingreso y entrega están disponibles mientras dure el stock correspondiente al mes de octubre.

