¡Encontrá el vehículo que buscás!

Publicá con nosotros

Mayor audiencia, mejores resultados

Consultá planes

La Capital | Motores | cero kilómetro

La oportunidad de acceder a un cero kilómetro en cuotas y con beneficios exclusivos

Obtener un nuevo auto puede resultar complicado, pero Renault Centro ofrece planes de pago que permiten generar ahorros al mismo tiempo

15 de septiembre 2025 · 15:39hs
Renault Centro ofrece un plan de pagos para acceder a un cero kilómetro en cuotas.

Renault Centro ofrece un plan de pagos para acceder a un cero kilómetro en cuotas.

La posibilidad de comprar un auto cero kilómetro para muchos resulta ser remota o requiere de un esfuerzo económico difícil de alcanzar, por lo que existen planes de pago que abren las puertas a nuevos clientes. Las oportunidades son claves para el auge del mercado en 2025 y obtener un nuevo vehículo otorga la libertad de viajar con autonomía.

Muchos conductores buscan alternativas para obtener un nuevo modelo y en Renault Centro proponen una iniciativa que va más allá de “una decisión económica”, sino de “dar un paso hacia adelante”.

Al respecto, el Plan Rombo presenta la oportunidad de cumplir el objetivo de obtener un modelo cero kilómetro con la “tranquilidad de invertir” a futuro. Esta propuesta se trata de “una alternativa directa de fábrica que permite estrenar un cero kilómetro, entregar el usado y pagar en cuotas en pesos, sin intereses bancarios y con la seguridad de estar invirtiendo en un bien que no pierde valor tan rápido como el dinero”, según destacó Matías Cardona, asesor oficial de Renault Centro, en diálogo con La Capital.

Este plan de pagos ofrece a los clientes la posibilidad de generar ahorro e ir paso por paso en el camino a obtener un nuevo vehículo, el cual puede llegar tan solamente unos meses más tarde. A su vez, Renault presenta beneficios exclusivos para acceder a un Kwid o una Kangoo.

Kangoo Stepway Renault 2

>> Leer más: Cómo ahorrar en nafta y reducir el consumo de combustible

Beneficios en el Plan Rombo de Renault Centro

Los clientes que ingresan en este plan para adquirir un Renault Kwid, una oferta directa para alcanzar un cero kilómetro moderno y económico, tienen la posibilidad de ingresar con 99 mil pesos de sellado provincial (durante septiembre sin inscripción) y abonar cuotas mensuales de 210 mil pesos, las cuales incluyen los gastos de retiro.

En la misma línea, la Renault Kangoo presenta una oportunidad directa para los trabajadores que necesitan carga y movimiento diario. Quienes recurren al plan de pagos para este modelo tienen la chance de abonar 169 mil pesos de sellado provincial (este mes sin inscripción) y cuotas mensuales de 340 mil pesos con todo incluido.

Desde la firma señalaron que “cada cliente tiene su historia”, por lo que reciben también autos usados de cualquier marca bajo la modalidad “llave por llave” para llegar a un “cambio simple, rápido y sin complicaciones”.

Por otro lado, ofrecen una acción exclusiva para lectores de La Capital, con un cupo especial de 20 inscriptos que podrán acceder a un beneficio adicional de $1.000.000 en accesorios originales Renault.

Para más información: Matías Cardona (+54 9 341 690 6550)

Ver comentarios

Las más leídas

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Lo último

Cristina Kirchner, fuera del padrón: la Cámara Electoral revocó el fallo que la habilitaba a votar

Cristina Kirchner, fuera del padrón: la Cámara Electoral revocó el fallo que la habilitaba a votar

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6% en agosto, debajo del promedio nacional

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6% en agosto, debajo del promedio nacional

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Las consultas por alquileres arrancaron antes que otros años. Las propiedades más demandas y el perfil de los interesados

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Por Nachi Saieg

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin
Policiales

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6% en agosto, debajo del promedio nacional
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6% en agosto, debajo del promedio nacional

El intendente de Roldán, de 57 años, enfrenta una larga operación tras un infarto

Por Florencia O’Keeffe

La Región

El intendente de Roldán, de 57 años, enfrenta una larga operación tras un infarto

Cristina Kirchner, fuera del padrón: la Cámara Electoral revocó el fallo que la habilitaba a votar
Política

Cristina Kirchner, fuera del padrón: la Cámara Electoral revocó el fallo que la habilitaba a votar

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses
Economía

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Ovación
Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball
Ovación

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

Los rotundos cambios que analiza la Fórmula 1 para revolucionar el futuro de las carreras

Los rotundos cambios que analiza la Fórmula 1 para revolucionar el futuro de las carreras

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Policiales
Denuncian que atacaron en la autopista a un micro en el que viajaban policías a Rosario
POLICIALES

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro en el que viajaban policías a Rosario

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

La Ciudad
Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD
La Ciudad

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Javkin sobre la golpiza de los taxistas: Es un hecho criminal grave

Javkin sobre la golpiza de los taxistas: "Es un hecho criminal grave"

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba
Información General

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital
La Ciudad

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
La Ciudad

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Policiales

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newells debe saber acerca de la venta de entradas
Ovación

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei
Política

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional
Política

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Holan: Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival
Ovación

Holan: "Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival"

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newells fue subcampeón
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera
Ovación

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo
El Mundo

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana
POLICIALES

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario
La Ciudad

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas
La Ciudad

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Pablo Farías: El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro

Por Álvaro Maté
Política

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes
La Región

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes