Cómo llegar a un cero kilómetro en cuotas desde 200 mil pesos y ahorrar al mismo tiempo

Acceder a un cero kilómetro puede resultar complicado para quienes necesitan recurrir a préstamos o planes de pago. En medio del auge del mercado en 2025, muchas personas buscan alternativas para obtener un nuevo auto y una de ellas presenta la oportunidad de entregar un usado y/o financiar el vehículo en cuotas desde 200 mil en pesos .

“Cambiar el auto no es un lujo inalcanzable” , expresó Matías Cardona, asesor oficial de Renault Centro, en diálogo con La Capital . A su vez, se refirió al Plan Rombo como una “alternativa directa de fábrica que permite estrenar un cero kilómetro, entregar el usado y pagar en cuotas en pesos, sin intereses bancarios y con la seguridad de estar invirtiendo en un bien que no pierde valor tan rápido como el dinero”.

A través de este plan de pagos, los clientes tienen la posibilidad de generar el ahorro e ir paso a paso hasta obtener las llaves de su nuevo vehículo , las cuales pueden llegar apenas unos meses después de iniciar el proceso.

“ El plan Rombo no es solo una forma de pagar un auto, es una manera de capitalizarse mes a mes. Cada cuota que abonan es un porcentaje del vehículo que se transforma en patrimonio”, agregó Cardona, que aclaró que las cuotas incluyen los gastos de retiro.

Al respecto, continuó: “Estos planes directos de fábrica permiten cancelar cuotas anticipadamente al valor de cuota pura, adjudicación desde la segunda cuota por sorteo o licitación, y la toma de usados de cualquier marca llave por llave. Todo sin las tasas y requisitos que suelen tener los préstamos tradicionales”.

Kangoo Stepway Renault 2 La Kangoo de Renault disponibles en el Plan Rombo.

“Muchos clientes se sorprenden cuando entienden que este sistema, además de darles el auto, les permite ir capitalizando un ahorro que resiste mejor la inflación que el dinero guardado. Para muchos el auto no es solo transporte, sino que es una herramienta de trabajo, una forma de cuidar a la familia o cumplir un sueño postergado. La propuesta busca hacer posible ese cambio y, al mismo tiempo, ayudar a proteger el valor de los ahorros”, concluyó.

Requisitos para ingresar al Plan Rombo

Para ingresar en este financiamiento se piden apenas un requisito exclusivo, que los clientes que busquen acceder al plan de pagos se presenten con DNI.

De igual manera, Cardona aclaró que las personas podrán pagar con “una tarjeta de crédito o si cuentan con un CBU bancarizado”, destacando que no aceptan billeteras virtuales. En tanto, una vez dentro del plan, se exige el pago de las cuotas.

Para quienes estén interesados en ingresar a este plan, podrán contactarse con Matías Cardona (+54 9 341 690 6550) y, mencionando esta nota de La Capital, podrán ahorrar el pago de la inscripción (unos 230 mil pesos). Esta operación involucra únicamente el pago de 120 mil pesos correspondientes al sellado provincial. A partir del mes siguiente inicia el pago de la primera cuota del financiamiento a valor del vehículo elegido.

Cómo se realizan los sorteos

Desde la segunda cuota del plan, los clientes pueden acceder al cero kilómetro a través del sorteo mensual, el cual está fiscalizado por la Lotería Nacional o por loterías provinciales autorizadas, según destacó el propio Cardona.

En estos sorteos participan todos los suscriptores activos del grupo que cuentan con su plan de pagos al día, con un “sistema automático y transparente en el que Renault no elige, sino que el número se define a través del que salga sorteado en la lotería”.

Al respecto, indicó que, al determinarse un número a través de la lotería, “el sistema busca en el grupo de suscriptores quién tiene el número de orden coincidente” y define al ganador.

Quiénes se pueden llevar el cero kilómetro

Todos los clientes que se encuentran al día con el pago de las cuotas, a partir de la segunda, ingresan automáticamente al sorteo. El número afortunado se adjudica el vehículo aunque haya pagado solamente las dos primeras.

Cabe destacar que para poder retirar el vehículo, además del sorteo, se deben tener los gastos de entrega cubiertos, a lo que Cardona remarcó que “vienen incluidos en la cuota”.

En tanto, a partir de esa segunda cuota, los clientes tienen la posibilidad de licitar la unidad, en “una competencia libre entre los integrantes del grupo”. Quien abone y cancele mayor cantidad de cuotas será quien se quede con el cero kilómetro en ese mes.

Renault Kwid.png

Cómo pagar las cuotas del Plan Rombo

Sobre el pago de las cuotas, Cardona explicó que “Renault financia el 100% del vehículo” y los clientes pueden pagar las cuotas “de atrás para adelante”, sin necesidad de esperar largos años.

Por otro lado, señaló nuevamente que quienes cuentan con un auto para cambiar por un cero kilómetro y desean extenderse a un modelo de mayor precio, tienen la posibilidad de acceder a este plan y “a partir de la segunda cuota entregarlo llave por llave y retirarlo”, evitando los intereses de las entidades bancarias.

El asesor de Renault Centro afirmó que la marca “incluye los gastos de patentamiento y flete”, por lo que las tarifas de retiro están “financiadas con las cuotas”. Cardona sostuvo que estas cuotas tienen “herramientas” para cancelar los pagos incluso antes de lo pactado.

Cuota segura y transferible

En la misma línea, con respecto al destino de las cuotas ya pagadas, aseguró que los clientes “pueden transferir el plan” en los casos que no pueden continuar abonando las cuotas siguientes.

“Se puede vender el plan o bien esperar a que el grupo se cierre y que todas las cuotas se devuelvan a precio actualizado, al estilo de un plazo fijo”, aclaró el miembro de Renault.

Finalmente, concluyó: “Si un cliente no puede seguir el plan, puede pedir el reintegro de las cuotas aportadas o también venderlo, ya que se pueden transferir. Esa venta pueden gestionarla por sus propios medios o bien por parte de nosotros, que buscamos un nuevo comprador”.