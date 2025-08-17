¡Encontrá el vehículo que buscás!

Publicá con nosotros

Mayor audiencia, mejores resultados

Consultá planes

La Capital | Motores | cero kilómetro

Cómo llegar a un cero kilómetro en cuotas desde 200 mil pesos y ahorrar al mismo tiempo

Obtener un nuevo vehículo puede resultar complicado, pero existen planes de pago que permiten entregar autos usados y generar ahorros

17 de agosto 2025 · 08:03hs
El Renault Kwid es el auto más barato del mercado argentino.

El Renault Kwid es el auto más barato del mercado argentino.

Acceder a un cero kilómetro puede resultar complicado para quienes necesitan recurrir a préstamos o planes de pago. En medio del auge del mercado en 2025, muchas personas buscan alternativas para obtener un nuevo auto y una de ellas presenta la oportunidad de entregar un usado y/o financiar el vehículo en cuotas desde 200 mil en pesos.

“Cambiar el auto no es un lujo inalcanzable”, expresó Matías Cardona, asesor oficial de Renault Centro, en diálogo con La Capital. A su vez, se refirió al Plan Rombo como una “alternativa directa de fábrica que permite estrenar un cero kilómetro, entregar el usado y pagar en cuotas en pesos, sin intereses bancarios y con la seguridad de estar invirtiendo en un bien que no pierde valor tan rápido como el dinero”.

A través de este plan de pagos, los clientes tienen la posibilidad de generar el ahorro e ir paso a paso hasta obtener las llaves de su nuevo vehículo, las cuales pueden llegar apenas unos meses después de iniciar el proceso.

Un método para cuidar el bolsillo

El plan Rombo no es solo una forma de pagar un auto, es una manera de capitalizarse mes a mes. Cada cuota que abonan es un porcentaje del vehículo que se transforma en patrimonio”, agregó Cardona, que aclaró que las cuotas incluyen los gastos de retiro.

Al respecto, continuó: “Estos planes directos de fábrica permiten cancelar cuotas anticipadamente al valor de cuota pura, adjudicación desde la segunda cuota por sorteo o licitación, y la toma de usados de cualquier marca llave por llave. Todo sin las tasas y requisitos que suelen tener los préstamos tradicionales”.

Kangoo Stepway Renault 2
La Kangoo de Renault disponibles en el Plan Rombo.

La Kangoo de Renault disponibles en el Plan Rombo.

“Muchos clientes se sorprenden cuando entienden que este sistema, además de darles el auto, les permite ir capitalizando un ahorro que resiste mejor la inflación que el dinero guardado. Para muchos el auto no es solo transporte, sino que es una herramienta de trabajo, una forma de cuidar a la familia o cumplir un sueño postergado. La propuesta busca hacer posible ese cambio y, al mismo tiempo, ayudar a proteger el valor de los ahorros”, concluyó.

Requisitos para ingresar al Plan Rombo

Para ingresar en este financiamiento se piden apenas un requisito exclusivo, que los clientes que busquen acceder al plan de pagos se presenten con DNI.

De igual manera, Cardona aclaró que las personas podrán pagar con “una tarjeta de crédito o si cuentan con un CBU bancarizado”, destacando que no aceptan billeteras virtuales. En tanto, una vez dentro del plan, se exige el pago de las cuotas.

>> Leer más: Invasión híbrida: por qué estos autos ganan terreno frente a los eléctricos y a los de combustión

Para quienes estén interesados en ingresar a este plan, podrán contactarse con Matías Cardona (+54 9 341 690 6550) y, mencionando esta nota de La Capital, podrán ahorrar el pago de la inscripción (unos 230 mil pesos). Esta operación involucra únicamente el pago de 120 mil pesos correspondientes al sellado provincial. A partir del mes siguiente inicia el pago de la primera cuota del financiamiento a valor del vehículo elegido.

Cómo se realizan los sorteos

Desde la segunda cuota del plan, los clientes pueden acceder al cero kilómetro a través del sorteo mensual, el cual está fiscalizado por la Lotería Nacional o por loterías provinciales autorizadas, según destacó el propio Cardona.

En estos sorteos participan todos los suscriptores activos del grupo que cuentan con su plan de pagos al día, con un “sistema automático y transparente en el que Renault no elige, sino que el número se define a través del que salga sorteado en la lotería”.

Al respecto, indicó que, al determinarse un número a través de la lotería, “el sistema busca en el grupo de suscriptores quién tiene el número de orden coincidente” y define al ganador.

Quiénes se pueden llevar el cero kilómetro

Todos los clientes que se encuentran al día con el pago de las cuotas, a partir de la segunda, ingresan automáticamente al sorteo. El número afortunado se adjudica el vehículo aunque haya pagado solamente las dos primeras.

Cabe destacar que para poder retirar el vehículo, además del sorteo, se deben tener los gastos de entrega cubiertos, a lo que Cardona remarcó que “vienen incluidos en la cuota”.

En tanto, a partir de esa segunda cuota, los clientes tienen la posibilidad de licitar la unidad, en “una competencia libre entre los integrantes del grupo”. Quien abone y cancele mayor cantidad de cuotas será quien se quede con el cero kilómetro en ese mes.

Renault Kwid.png

>> Leer más: Cómo sería la reversión moderna del Torino en 2025, según la inteligencia artificial

Cómo pagar las cuotas del Plan Rombo

Sobre el pago de las cuotas, Cardona explicó que “Renault financia el 100% del vehículo” y los clientes pueden pagar las cuotas “de atrás para adelante”, sin necesidad de esperar largos años.

Por otro lado, señaló nuevamente que quienes cuentan con un auto para cambiar por un cero kilómetro y desean extenderse a un modelo de mayor precio, tienen la posibilidad de acceder a este plan y “a partir de la segunda cuota entregarlo llave por llave y retirarlo”, evitando los intereses de las entidades bancarias.

El asesor de Renault Centro afirmó que la marca “incluye los gastos de patentamiento y flete”, por lo que las tarifas de retiro están “financiadas con las cuotas”. Cardona sostuvo que estas cuotas tienen “herramientas” para cancelar los pagos incluso antes de lo pactado.

Cuota segura y transferible

En la misma línea, con respecto al destino de las cuotas ya pagadas, aseguró que los clientes “pueden transferir el plan” en los casos que no pueden continuar abonando las cuotas siguientes.

>> Leer más: Por qué es importante mantener limpio un auto moderno durante todo el año

“Se puede vender el plan o bien esperar a que el grupo se cierre y que todas las cuotas se devuelvan a precio actualizado, al estilo de un plazo fijo”, aclaró el miembro de Renault.

Finalmente, concluyó: “Si un cliente no puede seguir el plan, puede pedir el reintegro de las cuotas aportadas o también venderlo, ya que se pueden transferir. Esa venta pueden gestionarla por sus propios medios o bien por parte de nosotros, que buscamos un nuevo comprador”.

Ver comentarios

Las más leídas

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Quién es quién en En el barro: todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Quién es quién en "En el barro": todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Lo último

Amazon Prime Video: la serie de drama romántico y canciones de Taylor Swift que todos están viendo

Amazon Prime Video: la serie de drama romántico y canciones de Taylor Swift que todos están viendo

La estrategia de Ezequiel Abbate para seguir haciendo fuerte a las pastas Yuli

La estrategia de Ezequiel Abbate para seguir haciendo fuerte a las pastas Yuli

Cómo llegar a un cero kilómetro en cuotas desde 200 mil pesos y ahorrar al mismo tiempo

Cómo llegar a un cero kilómetro en cuotas desde 200 mil pesos y ahorrar al mismo tiempo

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Un recorrido de La Capital por la trama de baches, demoras y obras inconclusas. El abandono del gobierno federal no para de sumar víctimas y costos altísimos invisibles

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Por Luis Emilio Blanco
La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

Por Matías Petisce
La Ciudad

La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

El plan de tres fases de Pullaro y sus aliados para superar a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

El plan de tres fases de Pullaro y sus aliados para superar a Milei

Con los pies para adelante

Por Jorge Asís
Política

Con los pies para adelante

Elecciones 2025: frenético cierre de listas en Santa Fe de cara al 26 de octubre
Política

Elecciones 2025: frenético cierre de listas en Santa Fe de cara al 26 de octubre

Causa fentanilo: Javkin consideró que será la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país
La Ciudad

Causa fentanilo: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Quién es quién en En el barro: todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Quién es quién en "En el barro": todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Ovación
Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Por Carlos Durhand
Ovación

Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Historia del Clásico, capítulo 6: la década del 60 y una importante reestructuración

Historia del Clásico, capítulo 6: la década del 60 y una importante reestructuración

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Policiales
Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur
Policiales

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

La Ciudad
Es importante que las universidades generen conciencia sobre el cuidado del medioambiente
La Ciudad

"Es importante que las universidades generen conciencia sobre el cuidado del medioambiente"

La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

No docentes de la UNR: El aumento del gobierno nacional es paupérrimo 

No docentes de la UNR: "El aumento del gobierno nacional es paupérrimo" 

Milei defendió la nueva película de Francella porque deja en evidencia la agenda  hipócrita de los progres
Política

Milei defendió la nueva película de Francella porque "deja en evidencia la agenda  hipócrita de los progres"

Alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

YPF venderá en las estaciones los mamelucos que popularizó Milei
Política

YPF venderá en las estaciones los mamelucos que popularizó Milei

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa
Politica

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro
Política

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene
Policiales

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron
La Ciudad

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país
La Ciudad

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso
Política

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó
La Ciudad

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
LA CIUDAD

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Ciudad

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
Información General

La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Ovación

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 