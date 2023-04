Fiat Toro, la pick-up reina del segmento se reinventa

En la última actualización Fiat volvió a repasar su interior. La posición de manejo es muy buena con el asiento regulable eléctricamente y las opciones de modificar el volante tanto en altura como en profundidad.

Dimensiones generosas de los asientos delanteros, pero se puede mejorar la sujeción lateral.

Se lucen el tablero de instrumentos digital y la pantalla vertical desde la cual se pueden ver con claridad las principales funciones del vehículo.

En cuanto al tablero digital hay que destacar que ofrece muchas visualizaciones, aunque no me convence que no hayan dejado la posibilidad de tener la vista tradicional del velocímetro y el cuentarrevoluciones separado y la indicación con barritas de la capacidad disponible en el tanque de combustible.

La pantalla vertical de 10,1 pulgadas es espectacular. Se gana todas las miradas y es mucho más fácil de usar de lo que parece.

Allí, el mapa del navegador satelital se percibe con mayor claridad y se pueden ver la climatización, las funciones multimedia. Los ajustes principales del vehículo y las diferentes funciones de seguridad de las ayudas a la conducción.

3 Interior y capacidad de carga.

Dentro del promedio y una capacidad inferior con respecto la versión turbodiésel.

La presentación interior es otra de sus virtudes. Cumple con lo que uno espera en una pick-up de su segmento. Buena terminación y calidad de los materiales.

Cinco personas van bien, con algo menos de espacio para el llamado quinto pasajero, pero tolerable.

En cuanto a los portaobjetos hay varios en su interior. Se destaca el que tiene debajo del asiento del acompañante. Pero la Maverick ofrece un portaobjetos más grande debajo de los asientos posteriores. Además, la luneta trasera no se puede abrir y debería tener los respaldos abatibles de los asientos traseros y del asiento del acompañante, para trasladar objetos delicados y de poco peso.

En cuanto a la capacidad de carga se reduce con respecto a la versión turbodiésel. Carga 670 kilos, en vez de 1.000. Conserva los 400 de arrastre y los 970 litros de volumen. Además, trae de serie una lona marítima de Mopar muy práctica y ganchos de sujeción e iluminación en la caja.

Una lástima que hayan decidido incorporar una rueda de auxilio temporal.

4 Equipamiento.

Muy bien equipada en términos de confort, sólo le falta ofrecer el techo corredizo.

En líneas generales está muy bien equipada, pero todas las pick-ups de su clase ya deberían ofrecer un techo corredizo y un techo corredizo panorámico en las versiones más caras.

Climatización bi-zona, equipo multimedia compatible con Apple Car Play y Android Auto, carga inalámbrica del celular (en l caso de la unidad probada no cargaba tan rápido), arranque sin llave y otras sutilezas.

Faltan el wifi, internet y la llamada de emergencia que vendrán en el segmento con la nueva Chevrolet Montana.

5 Motor.

Todo para mejor comparado con el 1.8.

La estrella de su última actualización es el nuevo motor naftero. Con cuatro cilindros, inyección directa y turbo logra muy buenas prestaciones y consumos reducidos gracias a sus 175 CV de potencia y 27 kgm de torque a 1.750 r.p.m.

Desarrolla una velocidad máxima de 194,1 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en 10,7 segundos.

La elasticidad es uno de los puntos que mejoran mucho con el turbo. Emplea 7,3 segundos para pasar de 80 a 120 kilómetros por hora. Esto es una reducción de 4 segundos con respecto al 1.8 con 130 CV.

Los consumos también se lucen cuando lo comparas con el antiguo 1.8. En ciudad necesita 10,1 litros cada 100 kilómetros. A 90 kilómetros por hora y a 120 kilómetros por hora pide 5,6 y 8,2 litros para cubrir la misma distancia.

7 Caja y tracción.

Automática con 6 marchas y tracción delantera.

La caja automática de 6 velocidades es japonesa, de la marca Aisin. En general está muy bien relacionada con el motor. Puede aparecer un poco de patinamiento leve en algunas ocasiones, pero no llega a la crítica. Además, tiene las levas en el volante para los que les gusta jugar con los cambios. Por supuesto, dentro de un margen conservador para conservar la vida útil de la misma.

En esta versión la tracción es delantera y permite desconectar el control de tracción. Junto con el control de estabilidad trabaja muy bien en cualquier terreno.

8 Frenos y dirección.

Dentro del promedio.

Los frenos lograron unas distancias un poco más largas de las que tenemos como tope, pero también es cierto que es un problema en general de las pick-ups. Con tambor atrás necesita 46,8 metros para detenerse de 100 a 0 y 62,7 metros para realizar la misma prueba a 120 kilómetros por hora. Nuestros límites para decretar unas buenas distancias de frenado son 40 y 60 metros respectivamente para dichas pruebas.

No pierde la línea en el frenado y el pedal es un poco esponjoso al comienzo de su recorrido.

La dirección tiene un buen grado de asistencia en cualquier velocidad, pero el radio de giro todavía puede mejorarse.

8 Comportamiento dinámico

Todo se une para ser una de sus virtudes.

En cualquier terreno la Fiat Toro se percibe sólida y confortable. Han logrado un buen compromiso entre confort y agarre al suelo.

La suspensión independiente multibrazos atrás hace la diferencia.

Sin dudas, el equilibrio de sus suspensiones es una de sus grandes virtudes.

9 Seguridad

Otra de sus mejoras con su actualización.

A los controles de tracción y estabilidad, los sensores de la presión de los neumáticos, siete airbags y el sistema de antibloqueo de frenos (ABS) se suman equipos de ayudas a la conducción (ADAS) como alerta de cambio de carril activo y el asistente de frenado pre-colisión.

Todavía falta incorporar el airbag de rodilla para el acompañante y los airbags de tórax para los asientos laterales traseros.

10 Precio y garantía

Se destaca por su garantía de 5 años, pero la llegada de la Ford Maverick cambio la ecuación del precio.

Uno de sus puntos a favor es la garantía de 5 años o 100.000 kilómetros.

Antes de la llegada de la Ford Maverick el precio no era un problema, pero hoy la Maverick se ofrece a un valor de 10.176.100 pesos argentinos con un motor naftero que entrega 253 CV y caja automática de 8 velocidades.

La Fiat Volcano que probamos cuesta 10.358.700 pesos argentinos. La Renault Oroch Iconic 4x2 CVT se ofrece a 9.768.300 y con tracción total está disponible a 9.991.000 pesos argentinos en su versión Outsider 1.3 TCe 163 CV

A FAVOR

Consumos

Equilibrio de suspensiones.

Garantía de 5 años.

Nuevos equipamientos de ayudas a la conducción.

Motor.

Opciones multimedia.

Presentación interior.

Su diseño innovador creó un antes y un después en el segmento.

EN CONTRA