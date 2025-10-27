Control mecánico: las claves para una inversión segura en autos usados

Adquirir un vehículo de este tipo es una oportunidad para ahorrar dinero, pero hacerlo sin controles previos puede acarrear imprevistos graves

Los autos usados son una alternativa sólida para quienes buscan comprar un vehículo pero no pueden acceder a los precios de un cero kilómetro o bien buscan modelos específicos. Esto puede ser una excelente oportunidad para ahorrar dinero , pero también una decisión riesgosa si no se toman las precauciones adecuadas .

En el mercado actual, donde los precios de los vehículos nuevos son elevados y la oferta de usados creció notablemente, floreció la figura del asesor técnico especializado para realizar los controles debidos antes de cerrar una operación .

En diálogo con La Capital , Damián Franchin, asesor de compras vehiculares de Autoficina , explicó al detalle cómo funciona el proceso de revisión de un auto usado previo a la compra , así como los aspectos que se deben tener en cuenta para los compradores que desean realizar la operación de forma segura.

“ El proceso para revisar un vehículo es simple y dinámico. Al recibir la consulta del cliente interesado, lo primero que hacemos es asesorarlo y brindarle toda la información necesaria a tener en cuenta sobre el modelo elegido ”, afirmó Franchin sobre el primer paso de su asesoría.

Damian Franchin autos usados (2) Damián Franchin es asesor de compras vehiculares de Autoficina.

El proceso de revisión

Al respecto, el especialista remarcó que, una vez que el cliente acepta continuar con el proceso, su equipo de trabajo actúa como intermediario entre el comprador y el vendedor. “Estando de acuerdo, nos ponemos en contacto con el vendedor o propietario del vehículo para presentarnos y coordinar la visita”, detalló.

“Nos dirigimos al domicilio donde se encuentra el automóvil y, una vez que tomamos contacto, comenzamos con el peritaje en más de 140 puntos de interés mecánicos y electrónicos”, continuó y detalló que este procedimiento incluye una revisión minuciosa de “el estado del motor, la carrocería, los neumáticos, los frenos, la suspensión y todos los módulos electrónicos del vehículo”.

En la misma línea, concluyó: “Una vez finalizada la revisión, nos ponemos en contacto con nuestro cliente para informarle de forma clara el estado real del vehículo. Toda la información recopilada por el técnico es documentada y compartida con el comprador, para que obtenga una compra segura e informada del vehículo”.

Franchin resaltó que el objetivo de los asesores de compras vehiculares es “proteger la inversión de los futuros compradores” para evitar problemas en el corto plazo y pérdidas importantes.

Detalles fundamentales a revisar

Uno de los puntos en los que el asesor hizo énfasis fue en que no todos los aspectos del vehículo tienen el mismo peso a la hora de decidir una compra, ya que “lo principal a tener en cuenta en una revisión son todos los componentes que hacen a la seguridad”, tales como “el sistema de frenos ABS, los airbags, los neumáticos, la dirección asistida, el tren delantero y los elementos de protección como butacas, cinturones y estructura de carrocería”.

Al verificar estas prioridades de la integridad del sistema de seguridad, proceden con el control del buen funcionamiento del motor y sus periféricos, además de la transmisión.

“Por último, pero no menos importante, está el estado general del vehículo”, en lo que puntualizan sobre la “integridad de la carrocería, el confort ofrecido por el fabricante y las pretensiones del auto”.

Las consecuencias de comprar sin revisión

Según advirtió Franchin, omitir la revisión mecánica de un auto usado “puede provocar potenciales problemas y gastos futuros”, generando consecuencias de la compra impulsiva o poco informadas, yendo desde fallas simples hasta daños de gravedad.

“Las consecuencias que conlleva no hacer una buena revisión antes de comprar en algunos casos pueden ser simples, como una falla de batería o problemas en el tren delantero. Pero también pueden ser inconvenientes más severos, como fallas en el sistema de freno ABS, recalentamiento, correas cortadas, mal funcionamiento en la transmisión automática o problemas graves de motor”, aseveró.

La gravedad que puede alcanzar ignorar el previo chequeo del estado del vehículo derivó en “la necesidad de proteger al comprador”, por lo que les surgió la oportunidad de crear “el servicio de revisión mecánica precompra”.

Damian Franchin usados 2

Recomendaciones

“El automóvil es una extensión de uno mismo y pasó a ser esencial en nuestras vidas. Es por eso que nos encontramos con autos relativamente nuevos, pero con muchos kilómetros. Dependiendo del modelo y tipo de vehículo, el kilometraje ideal para un usado es un promedio de entre 10 mil y 15 mil kilómetros anuales”, sostuvo Franchin.

No obstante, subrayó la importancia de que el comprador tenga en claro “qué tipo de uso” le dará al auto y “cuáles son las prestaciones que mejor se ajustan” a la búsqueda y presupuesto, así como también de encontrar un “vendedor honesto que esté dispuesto a brindar toda la información necesaria, como el historial de mantenimiento y reparaciones”.

A la hora de encarar una compra de auto usado, Franchin recomendó un enfoque metódico. Por ello, mencionó algunos puntos a tener en cuenta: revisar el estado de los neumáticos (indican si tuvo o no buen mantenimiento); estado de pedales, volante y teclas (si hay un excesivo desgaste y poco kilometraje es señal de adulteración); historial de mantenimiento (demuestra prolijidad) y stickers o calcomanías del fabricante (prueba de que las piezas son originales).

Un cambio en la compra-venta de usados

“En los últimos años, la manera de comprar y vender vehículos cambió para convertirse en un negocio de comercio rentables”, aseguró Franchin, pero aclaró que notaron que “muchos posibles compradores quedaron desprotegidos ante una situación que no está regularizada”.

Es por esto que apuntaron a “brindar toda su experiencia en el sector automotriz” para ofrecer “un servicio de revisión mecánica precompra” que permita “proteger la inversión” y realizar una “compra del usado segura”.