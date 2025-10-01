El mercado de autos cero kilómetro supero el medio millón en el año y sigue creciendo

Con un sólido septiembre, los patentamientos en el país siguen creciendo y un modelo logró imponerse tanto en el mes como en el acumulado del 2025

El mercado de autos cero kilómetro en Argentina continúa a paso firme en este 2025 y mostró un robusto desempeño a lo largo del último mes. Según las estadísticas difundidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se registraron 55.827 patentamientos de vehículos en el país en septiembre.

Este noveno mes del año trajo una cifra que representa un incremento interanual del 27,8% , cuando en septiembre de 2024 se registraron 43.679 unidades. Este aumento significativo también se expresó en comparación al mes anterior, con una suba de 1,7% respecto a agosto .

La expansión del mercado refleja un total de 500.089 vehículos cero kilómetro patentados en los primeros nueve meses del año , lo que implica un crecimiento del 60,4% en relación con el mismo período del 2024. A su vez, 5.237 de esas unidades corresponden a la provincia de Santa Fe, que representa un 9,4% del total a nivel nacional , con un acumulado de 46.070 vehículos en lo que va del año.

Toyota conserva la punta del ranking de vehículos livianos más vendidos en 2025 , con Fiat pisándole los talones. En tanto, los fuertes movimientos de septiembre generaron cambios internos del listado.

El Toyota Yaris se ubicó en el primer lugar con 3.037 unidades patentadas y logró hacer la diferencia también en el acumulado anual para afianzarse como el modelo más vendido en el año hasta la fecha. En los primeros nueve meses se patentaron 26.023 unidades del modelo.

Los autos más vendidos del mes

Por detrás del Yaris, la Toyota Hilux se afianzó como la segunda más patentada de septiembre con 2.499 unidades, remarcando el liderazgo de Toyota con los dos modelos más elegidos del mes.

El podio es completado por la Ford Ranger, que registró unas 2.211 unidades. En tanto, el Fiat Cronos totalizó unas 2.077 unidades, que no le bastaron para conservar su liderazgo como el más vendido del año; y la Ford Territory alcanzó el patentamiento de 2.088 vehículos.

Un dato relevante del mes es el fuerte impulso que experimentó la Ford Territory, con un crecimiento mensual del 39,7% respecto a agosto de 2025. En contraste, el Toyota Yaris, pese a liderar el mes, mostró una baja del 19,8% en comparación con agosto.

Los vehículos más patentados del año

En el acumulado de los primeros nueve meses, la pelea por el primer puesto del ranking de modelos más patentados del año tiene una ajustada disputa. El Toyota Yaris se quedó con el liderazgo tras septiembre y ocupa la cima con 26.023 unidades.

Apenas por detrás, el Fiat Cronos quedó relegado por una mínima diferencia, ya que acumula 26.009 unidades en este 2025. Finalmente, el podio lo completa el Peugeot 208 con 24.632 vehículos patentados.

La Toyota Hilux fue la segunda de septiembre y alcanzó las 24.581 unidades en este año, seguida por las 20.694 de la Ford Ranger.