BMW Group Argentina se apoderó del Autódromo de Buenos Aires para un megaevento

Con la presencia de 50 vehículos y más de 500 participantes, la marca celebró su exitoso BMW Experience que permitió manejar una variada gama de modelos

BMW Group Argentina se apoderó del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires durante dos jornadas completas para realizar una nueva edición de su BMW Experience , un evento que les brindó a más de 500 participantes la posibilidad de manejar al límite y comprobar las capacidades de una extensa y variada selección de modelos.

Carlos Alberto “Tim” Pairetti y Leonel Bovalina lideraron el equipo de instructores que guio a clientes, amigos de la compañía e integrantes de la prensa que pudieron vivir la adrenalina de conducir vehículos con distintas tecnologías de propulsión para sobrepasar los 200 km/h en la recta del Circuito N°5 y experimentar todas las bondades de los modelos de BMW y MINI, como sus capacidades de frenado y controles dinámicos, en un entorno seguro y adecuado.

Entre la flota disponible de modelos se encontraban varias unidades de deportivos a combustión como los BMW M135 xDrive,M240i xDrive, M340i xDrive, X3 M50 xDrive o el nuevo MINI John Cooper Works, híbridos enchufables como la BMW X1 xDrive25e, completamente eléctricos, como dos ejemplares de la iX2 xDrive30 y modelos clásicos de la marca como el BMW 330i y la BMW X5 xDrive40i.

25 años de BMW Group en Argentina

Por otro lado, con motivo de la celebración de los 25 años de BMW Group como subsidiaria en Argentina, los boxes del Autódromo Oscar y Juan Gálvez alojaron a más de 30 productos en exhibición e incluyeron espacios especiales que permitieron interactuar con distintas tecnologías de la gama, apreciar accesorios de la línea M Performance o tomarse fotos de recuerdo.

La extensa lista de modelos exhibidos tuvo como destacado al nuevo BMW M5, el híbrido-enchufable que representa el BMW más potente que haya llegado a Argentina; así como también al BMW Z4, de reciente regreso al portfolio local, los flamantes MINI John Cooper Works y Cooper Cabrio (que fueron lanzados en The BMW Experience) y las últimas novedades de BMW Motorrad, como las deportivas S 1000 RR y S 1000 XR y el scooter BMW C 400 X.

“Fue una verdadera fiesta volver a ofrecerles a nuestros clientes un evento de semejante magnitud en el Autódromo. Sabemos, por todo el feedback recibido, que ha sido una experiencia única e inolvidable para cada uno de ellos. Este hito representa la celebración principal por los 25 años de nuestra subsidiaria y logró apelar a toda la deportividad y pasión que generan nuestras marcas BMW, MINI y BMW Motorrad”, expresó Ivana Dip, CEO & Managing Director de BMW Group Argentina, sobre The BMW Experience.

The BMW Experience en números

• 2 primaverales jornadas de evento.

• +500 asistentes.

• +600 pruebas de manejo.

• +30 vehículos en exhibición.

• +15 autos disponibles para manejar.

• +12.000 kilómetros recorridos por todos los autos en pista .

• 5, el número del circuito del Autódromo Oscar y Juan Gálvez sobre el cual se realizaron las pruebas dinámicas.

• 6 instructores de manejo.

• 2 lanzamientos: MINI John Cooper Works y MINI Cooper Cabrio S.

• 2 modelos cabrio de BMW Group que regresan al país: BMW Z4 y MINI Cooper Cabrio.

• 727 cv, la potencia total combinada del nuevo BMW M5.

Fotos del evento

