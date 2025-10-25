BMW Group Argentina se apoderó del Autódromo de Buenos Aires para un megaevento
Motores

BMW Group Argentina se apoderó del Autódromo de Buenos Aires para un megaevento

La Capital | Motores | BMW

Con la presencia de 50 vehículos y más de 500 participantes, la marca celebró su exitoso BMW Experience que permitió manejar una variada gama de modelos

25 de octubre 2025 · 08:41hs

BMW Group Argentina se apoderó del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires durante dos jornadas completas para realizar una nueva edición de su BMW Experience, un evento que les brindó a más de 500 participantes la posibilidad de manejar al límite y comprobar las capacidades de una extensa y variada selección de modelos.

Carlos Alberto “Tim” Pairetti y Leonel Bovalina lideraron el equipo de instructores que guio a clientes, amigos de la compañía e integrantes de la prensa que pudieron vivir la adrenalina de conducir vehículos con distintas tecnologías de propulsión para sobrepasar los 200 km/h en la recta del Circuito N°5 y experimentar todas las bondades de los modelos de BMW y MINI, como sus capacidades de frenado y controles dinámicos, en un entorno seguro y adecuado.

Renault Kwid es el auto más accesible del mercado

Renault activa plan Kwid sin crédito prendario: ingreso mínimo y 120 cuotas

Un modelo de Citroën obtuvo cero estrellas en el test de la Latin NCAP.

Un nuevo modelo que se vende en Argentina obtuvo cero estrellas en un test de seguridad

Entre la flota disponible de modelos se encontraban varias unidades de deportivos a combustión como los BMW M135 xDrive,M240i xDrive, M340i xDrive, X3 M50 xDrive o el nuevo MINI John Cooper Works, híbridos enchufables como la BMW X1 xDrive25e, completamente eléctricos, como dos ejemplares de la iX2 xDrive30 y modelos clásicos de la marca como el BMW 330i y la BMW X5 xDrive40i.

bmw (14)

25 años de BMW Group en Argentina

Por otro lado, con motivo de la celebración de los 25 años de BMW Group como subsidiaria en Argentina, los boxes del Autódromo Oscar y Juan Gálvez alojaron a más de 30 productos en exhibición e incluyeron espacios especiales que permitieron interactuar con distintas tecnologías de la gama, apreciar accesorios de la línea M Performance o tomarse fotos de recuerdo.

>> Leer más: "Conductoras": la "Universidad del Transporte" que busca reducir la brecha de género

La extensa lista de modelos exhibidos tuvo como destacado al nuevo BMW M5, el híbrido-enchufable que representa el BMW más potente que haya llegado a Argentina; así como también al BMW Z4, de reciente regreso al portfolio local, los flamantes MINI John Cooper Works y Cooper Cabrio (que fueron lanzados en The BMW Experience) y las últimas novedades de BMW Motorrad, como las deportivas S 1000 RR y S 1000 XR y el scooter BMW C 400 X.

“Fue una verdadera fiesta volver a ofrecerles a nuestros clientes un evento de semejante magnitud en el Autódromo. Sabemos, por todo el feedback recibido, que ha sido una experiencia única e inolvidable para cada uno de ellos. Este hito representa la celebración principal por los 25 años de nuestra subsidiaria y logró apelar a toda la deportividad y pasión que generan nuestras marcas BMW, MINI y BMW Motorrad”, expresó Ivana Dip, CEO & Managing Director de BMW Group Argentina, sobre The BMW Experience.

bmw (19)

The BMW Experience en números

• 2 primaverales jornadas de evento.

• +500 asistentes.

• +600 pruebas de manejo.

• +30 vehículos en exhibición.

• +15 autos disponibles para manejar.

• +12.000 kilómetros recorridos por todos los autos en pista .

• 5, el número del circuito del Autódromo Oscar y Juan Gálvez sobre el cual se realizaron las pruebas dinámicas.

• 6 instructores de manejo.

• 2 lanzamientos: MINI John Cooper Works y MINI Cooper Cabrio S.

• 2 modelos cabrio de BMW Group que regresan al país: BMW Z4 y MINI Cooper Cabrio.

• 727 cv, la potencia total combinada del nuevo BMW M5.

Fotos del evento

bmw (2)
bmw (5)
bmw (6)
bmw (8)
bmw (9)
bmw (11)
bmw (12)
bmw (13)
bmw (15)
bmw (17)
bmw (18)
bmw (20)

BMW autódromo Buenos Aires autos

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
Renault Master 0km: una propuesta para una inversión productiva más que como una simple adquisición.

Emprendedores y fleteros: nueva financiación sin interés para la Renault Master

comenzo en rosario una feria de autos usados con grandes descuentos y financiacion al instante

Comenzó en Rosario una feria de autos usados con grandes descuentos y financiación al instante

Ver comentarios

Las más leídas

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Edición impresa

sábado 25 de octubre de 2025

tapa 2510

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Organizadores de eventos y empresarios de salones coinciden en que el sector sufre una caída con lugares vacantes y gastronomía ajustable a los bolsillos

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Por Lucas Ameriso

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá con el nombre Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá con el nombre "Pasaporte x Justo"

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
Policiales

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación
La Región

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación

Las tormentas se empiezan a despedir pero llegan temperaturas otoñales
La Ciudad

Las tormentas se empiezan a despedir pero llegan temperaturas otoñales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Lo más importante
La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá con el nombre Pasaporte x Justo

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá con el nombre "Pasaporte x Justo"

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Ovación
Todo Newells se alineó con el plan salvación: desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Todo Newell's se alineó con el "plan salvación": desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Di María volvió por el sueño de ser campeón y en pocas fechas empieza a cumplir las previas

Di María volvió por el sueño de ser campeón y en pocas fechas empieza a cumplir las previas

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
Política

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones
Política

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones

Milei suspendió su regreso a Buenos Aires y pasó la noche en un hotel de Rosario
Política

Milei suspendió su regreso a Buenos Aires y pasó la noche en un hotel de Rosario

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
Política

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Pablo Javkin apuntó contra La Libertad Avanza porque copian el método del kirchnerismo
Política

Pablo Javkin apuntó contra La Libertad Avanza porque "copian el método" del kirchnerismo

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes
Política

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes