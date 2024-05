Marco Ruben calienta motores para su regreso a Central

A pocos días de que el fútbol entre en receso por la Copa América de Estados Unidos , el regreso de Marco Ruben a Central deja de empezar a ser tomado como una mera posibilidad más que concreta. En realidad, en el mundo Central ya es prácticamente un secreto a voces que el goleador histórico canalla volverá a calzarse la casaca auriazul. ¿Cuándo? En el segundo semestre seguro, pero podría ser antes si es que se cumplen unos cuantos requisitos indispensables . Por lo pronto, Ruben formará parte del equipo de Deportivo Maldonado que el próximo domingo recibirá a Fénix, por la 14ª fecha del torneo Apertura uruguayo. La 15ª y última jornada aún no fue programada.

Claro, había un tiempo que que debía transcurrir, en el cual el desde ese momento nuevo futbolista profesional (el 20 de noviembre Maldonado anunció oficialmente su contratación) se exponía a un período de prueba que tenía que ver exclusivamente con la parte física. La decisión de volver estaba, pero su condición, después de una charla particular que mantuvo con Gonzalo Belloso y Carolina Cristinziano (presidente de Central y vicepresidenta), fue probar primero en otro club para ver si el físico le respondía. Ese club no era otro que Maldonado de Uruguay.