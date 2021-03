Los municipales inician hoy un paro por 48 horas, pero aseguran que no afectará la vacunación

La Federación Santafesina de Trabajadores Municipales (Festram) realizará hoy y mañana un paro por no contar con una propuesta de recomposición salarial adecuada. El titular del gremio, Antonio Ratner, aclaró que la medida no afectará a las áreas esenciales, como la vacunación en los centros municipales de distrito, ni en la ex Rural, donde se seguirá inoculando a las personas convocadas tal como se viene llevando a cabo. En cambio, la medida de fuerza sí afectará a las tareas administrativas. “