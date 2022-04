Villa La Ribera: camioneros y vecinos cortaron la ruta 11 y exigen más infraestructura vial

Reclaman "obras concretas y no palabras o promesas" a los gobiernos nacional y provincial

Vecinos de Villa La Ribera cortaron este martes la ruta nacional 11 en la intersección con la provincial 91 en reclamo de obras. “Estamos reclamando a las autoridades provinciales y nacionales que no sean solamente promesas, excusas o parches, sino que planifiquen obras de infraestructura para que no circulen los camiones”, señalaron casi al unísono. La medida se da en un contexto particular con el paro de la Federación de Transportistas Argentinos (Fetra), donde hay muy baja circulación de transportistas. Los vecinos y colectivos pasan con normalidad.