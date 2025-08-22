La Capital | Ovación | Argentino

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newell's del Tata Martino

Argentino, con Gerardo Andrés Martino como DT, venció 3 a 0 a Deportivo Paraguayo y anotó un gol que no es habitual en la Primera C,

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

22 de agosto 2025 · 17:52hs
Gerardo Andrés Martino le hizo un tributo a su padre con el primer gol de Argentino.

Gerardo Andrés Martino le hizo un tributo a su padre con el primer gol de Argentino.

Argentino venció 3 a 0 a Deportivo Paraguayo en el José Martín Olaeta, por la fecha 23 del campeonato de Primera C. Los goles del equipo ganador fueron convertidos por Nelson Ávalos, Tomás Dopazo y Gonzalo Atardo. Pero la joyita de la tarde fue el primer gol de Argentino.

Dicen que las comparaciones son odiosas. Pero cuando hay un patrón que se traslada de padre a hijo hay que mencionarlo.

La familia Martino hace un culto del buen fútbol. El Tata lo demostró en todos los equipos que estuvo y ahora su hijo Gerardo Andrés, con su impronta y su carácter propio, muestras algunas pinceladas del fútbol del padre.

Un gol made in Martino

Por eso el primer gol en la tarde del Olaeta hizo acordar muchísimo a alguno de estos tantos que el Newell’s del Tata Martino (quien estuvo en la cancha) hizo en 2013 cuando salió campeón. Es que hubo 14 toques, con 9 jugadores involucrados en una jugada que duró 34 segundos.

Cuando el reloj marcada 28 minutos y un segundo de juego, Alejo Fernández tomó la pelota en el sector defensivo de Argentino, luego de un rechazo de la defensa de Deportivo Paraguayo, tras un córner del equipo local.

Ferrnández, presionado, jugó para atrás para su arquero Roa Molina, quien de primera tocó para Tanneur. Este abrió para la derecha con Andreozzi, que controló y habilitó a Dopazo.

El delantero alargó para Avalos, que de primera nuevamente se la dio a Dopazo. Rodeado por tres camisetas visitantes aclaró el panorama con Guiñazú, quien llevó el juego al sector izquierdo al pasarle la pelota a Bartalini.

El lateral izquierdo se la dio a Bracco, quien enganchó, retrocedió un par de metros y tocó para Tanneur, que de primera se la dio a Guiñazu y éste con un solo toque se la dio a Bracco.

El Pitu ya de frente al área puso un pase entre línea para Nelson Avalos y el delantero tras controlar definió de zurda tras la salida del arquero Herrera, para el aplauso de todos los presentes y la segura alegría del Tata Martino por este gol conseguido por el equipo de su hijo.

Partido completo. El primer gol fue a los 28' del primer tiempo

Embed - #TORNEO PRIMERA C 2025 Masculino AFA - Argentino vs Deportivo Paraguayo - Fecha 23

Argentino no dejó dudas ante Paraguayo

Argentino hizo un gran primer tiempo. Impuso condiciones y hasta mostró una sorpresa desde lo táctico, ya que Lucas Bracco jugó más adelantado que de costumbre y eso le dio buenos dividendos.

Ya al minuto el Pitu casi anota el primero, pero su remate se fue desviado. Luego fue Avalos quien a los 8’ y 11’ tras una asistencia de Dopazo, quien estuvo a punto de gritar el primer gol de la tarde. Y sobre los 26’ Herrera envió al córner un remate de Guiñazú.

Hasta que a los 28’ llegó el golazo de la tarde y el desarrollo del juego ya estaba acompañado por la justeza del marcador.

El Sala se relajó un poco y casi lo paga caro sobre el final del primer tiempo donde estuvo muy atento Roa Molina y a los 47’, en el comienzo de la segunda parte, cuando Mendoza casi le da el empate a los guaraníes.

Pero desde los 50’ el equipo de Gede Martino fue una tromba. A los 50’ se lo perdió Dopazo, a los 55’ Bartalini y a los 56’ el centrodelantero estrelló un tiro en el palo. Aunque un minuto después tuvo su revancha tras conquistar el segundo gol, luego de tomar un rebote en el arquero visitante, luego de que una jugada que Avalos no pudo coronar ya que quedó mano a mano tras robarle la pelota a un defensor visitante.

Tras esta conquista Martino movió el banco, pero Sala no cedió protagonismo. Adentro Alan Maciel y Gonzalo Atardo y afuera Lucas Bracco (otra vez jugó en gran nivel) y Ávalos.

Los dos ingresados armaron una jugada bárbara. Maciel habilitó a Atardo y a los 66’ el Sala se puso 3 a 0 y liquidó el partido. Desde allí los minutos fueron pasando y Argentino estuvo más cerca del cuarto que Paraguayo del descuento.

Argentino sumó su tercer triunfo al hilo con nueve goles a favor y ninguno en contra y tiene pasta para quedarse con el reducido y ascender a la Primera B.

El Sala formó con: Keiber Roa Molina; Facundo Yess (83' Elías Balbi), Dino Andreozzi, Bruno Cabrera y Thiago Bartalini; Lucas Bracco (61’ Alejo Maciel), Franco Tanneur, Alejo Fernández y Theo Guiñazú (83' Ramiro Obregón); Nelson Avalos (61’ Gonzalo Atardo) y Tomás Dopazo (73’ Lucas Molina).

