Villa Constitución: la UOM lanzó un paro por tiempo indeterminado en Acindar a partir del jueves

El secretario Adjunto de la seccional Villa Constitución de UOM, Manuel Casas, explicó que “el sector metalúrgico no está pasando un buen momento, si bien a nivel nacional se está transitando un momento caótico, en particular la seccional de Villa Constitución con relación a la situación de Acindar, es bastante compleja desde el punto de vista productivo y todos los anuncios que hizo con respecto a la caída de la producción que no se sabe cuán profunda es y que a partir de eso la empresa ha notificado de tomar algunas medidas”, remarcó.

A su vez, se refirió al estancamiento de la paritaria para la rama 21 siderúrgica que no tiene una actualización desde noviembre del 2023. “Más allá de los números que esté arrojando el INDEC que seguramente estará en estos 4 meses superando el 80% yo creo que está por arriba del 100% y nosotros seguimos con estos con estos salarios, por eso la idea era poder generar algún adelanto que sabemos que en algunas otras empresas lo habían hecho”, afirmó.

El dirigente gremial refutó los argumentos de la empresa para parar la planta y rechazó que sea por motivos de índole económicos, “no me cabe ninguna duda que el problema no es económico, Acindar no está planteando un problema económico sino que hay un problema político donde la empresa planteó claramente la intención de dar un adelanto pero con algunas condiciones inaceptables, por lo menos para nosotros”, apuntó.

El paro se iniciará este jueves, el mismo día en que la UOM nacional, que encabeza Abel Furlán, realizará en Villa Constitución la tercera y última “Marcha por la Dignidad”, que tuvo sus dos primeras movilizaciones las últimas semanas en Campana y en San Nicolás, dónde están ubicadas las plantas de Tenaris y Ternium respectivamente.

Las marchas fueron organizadas desde la conducción nacional del gremio en respuesta a la negativa de la Cámara Argentina del Acero a negociar aumentos salariales para la rama siderúrgica. Desde UOM se apuntó al líder del Grupo Techint, Paolo Rocca, principal actor empresarial en el sector por mantener una posición “intransigente” ante los reclamos del sindicato.