Avances en cáncer gástrico: Rosario fue parte de una reveladora investigación

" Fuimos uno de los centros que más pacientes aportó a este estudio de impacto mundial . El objetivo fue probar cómo funciona la combinación de dos drogas en el cáncer gástrico, poco frecuente pero en general agresivo , y los resultados que tenemos son alentadores, teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad compleja", dijo a La Capital Gabriel Garbaos, médico oncólogo rosarino, de la Fundación de Ensayos Clínicos , coautor de los resultados finales del estudio internacional de fase III denominado Matterhorn, cuyos resultados fueron publicados en la prestigiosa revista científica The Lancet y donde Garbaos aparece como coautor.

El estudio fue realizado en 147 centros de 20 países e incluyó un total de 900 pacientes . El ensayo clínico demostró que el uso de durvalumab + flot mejora "significativamente" la supervivencia global "en pacientes con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica resecable" , explicó el profesional.

En cáncer gástrico "es muy relevante este avance" , expresó el médico rosarino, teniendo en cuenta que es una enfermedad de alto riesgo que no suele tener buen pronóstico.

No hay una única causa para su aparición, sino que es una combinación de factores genéticos, ambientales, alimenticios, tabaquismo, y de otras causas como enfermedades previas, obesidad, infecciones (helicobacter pylori).

Garbaos detalló que la combinación de ambas drogas se probó en pacientes con cáncer avanzado de estómago. "Lo que se usa habitualmente como tratamiento es flot (quimioterapia convencional), y lo que se buscó evaluar en este trabajo fue el uso de esa terapia más inmunoterapia (durvalumab). Lo que se obtuvo, luego de los análisis detallados de todos los pacientes es que mejora la supervivencia libre de eventos, reduce el riesgo de recaída y además la progresión o muerte en aproximadamente un 29% en comparación con la quimioterapia tradicional".

Este esquema de tratamiento ya ha sido aprobado por Anmat.

Resultados

Las conclusiones hasta el momento han demostrado que beneficios en la supervivencia global, lo que implica que esta combinación de fármacos se posiciona como "un nuevo estándar terapéutico".

El médico destacó que es la segunda publicación del grupo al que pertenece en la Fundación de Ensayos Clínicos: "Hemos publicado acerca de cáncer de pulmón en New England y ahora en The Lancet. Para el equipo, y en lo personal, es sumamente gratificante porque el esfuerzo diario está ahora plasmado en un logro que tiene sus frutos: con la investigación recabamos datos para aportar a la comunidad científica", expresó el profesional.

"El ensayo clínico duró tres años. Y Rosario aportó unos 20 pacientes, lo que es un número relevante, teniendo en cuenta las características de selección de las personas que formaron parte: pacientes con cáncer gástrico avanzado". Se les hizo, como en todo ensayo, un seguimiento muy minucioso, remarcó el médico.

Sobrevida

"Lo que se logró a partir de este estudio es muchísimo, porque la persona, con este esquema de tratamiento, tiene la posibilidad de vivir más y sin tantas complicaciones o recaídas".

"No es un cáncer frecuente, es más común en Japón, en Chile, relacionado al consumo de más embutidos y pescados conservados, pero lo cierto es que en Argentina lo estamos viendo un poco más. Aumentó, sin dudas, pero desconocemos la causa (es multifactorial)". Lo que si sabemos _agregó_ es que la alimentación es clave.

No siempre da síntomas tempranos. Si alguien tiene saciedad precoz, indigestión y acidez frecuentes, náuseas, hinchazón o distensión continua, dolor o molestias en la zona abdominal que no se pasan, cansancio y pérdida de peso, es necesaria una consulta con el gastroenterólogo.

Consentimiento para el ensayo

Para que una persona participe de un ensayo clínico deben cumplirse pasos estrictos. En Santa Fe se desarrollan a través de centros especializados en investigación médica y farmacológica (pueden hacerse en fases II, III y IV). Siempre deben ser regulados y registrados por las autoridades sanitarias y el Comité Provincial de Bioética

"Cada persona que forma parte de un ensayo firma un consentimiento. Como médico e investigador uno le cuenta los pro y los contra, todo lo que implica incluirse en un estudio de estas características. El paciente lo piensa, se reúne con la familia, puede hacer consultas, y toma la decisión. Afortunadamente cada vez son más los rosarinos que se suman (también gente de la zona) porque confían en los procedimientos, la seguridad y la seriedad detrás de cada estudio clínico".

Pruebas que son indispensables

En Rosario hay distintos centros. "Hay que saber que para que cualquier medicación sea aprobada debe pasar por un ensayo clínico. Son procesos indispensables para la salud y el sistema sanitario".

"En Estados Unidos, donde son mucho más habituales los ensayos _y ya están instalados en la gente_ los propios pacientes se acercan a los centros autorizados para saber si hay algo que tenga que ver con el tipo de patología que están atravesando. Muchas veces el ensayo clínico es una oportunidad", detalló el médico.

"A veces, en Argentina, todavía hay que explicar mucho de qué se trata. Persiste la idea de ser un conejillo de Indias, o la familia no ayuda y se pone en contra, pero cuando se da la información adecuada, se muestran otros resultados, se explica detalladamente, el paciente confía".

"Es importante saber que puede cambiarte la vida. Hay muchos ejemplos de personas que ingresaron en un ensayo para probar un determinado tratamiento y andan muy muy bien, hace años. Las drogas que se prueban en personas, además, ya han pasado por un proceso muy largo de estudios y tienen un respaldo de seguridad".

Además, en Rosario, "tenemos al Colegio de Médicos que nos supervisa", dijo el especialista.