Villa Constitución vuelve a mirar al río Paraná: puerto, inversiones y turismo fluvial

La recuperación de la Terminal I y el desarrollo de la zona franca amplían el horizonte logístico. Se viene el turismo fluvial

El gobierno de Santa Fe anunció el 7 de octubre de 2026 la adjudicación de la Terminal I del Puerto de Villa Constitución a la unión transitoria de empresas Southern Silica y Esesa, con una inversión privada prevista de 4,5 millones de dólares.

La recuperación de un sector inactivo desde hacía casi siete décadas se suma al crecimiento de las cargas y al desarrollo de la Zona Franca Santafesina. En ese escenario, la ciudad también puede explorar otro aprovechamiento del Paraná: un programa de turismo fluvial que acerque visitantes y genere ingresos para comercios, alojamientos y prestadores locales.

Su ubicación sobre la vía navegable troncal del Paraná, la proximidad con importantes establecimientos industriales y la conexión con rutas y ferrocarriles le otorgan condiciones estratégicas para fortalecer su participación en el sistema logístico argentino.

La decisión permitirá avanzar en la recuperación de un predio de más de 33.000 metros cuadrados que permanecía sin actividad desde hacía casi siete décadas. El proyecto incluye la puesta en valor de las instalaciones existentes, la incorporación de equipamiento para el acopio, clasificación y despacho de arena y áridos, y trabajos de dragado y mantenimiento para garantizar condiciones adecuadas de navegación.

Villa Constitución en una zona estratégica

La iniciativa tiene una particularidad que amplía su importancia estratégica: la posibilidad de vincular las operaciones portuarias con la demanda de materiales que genera el desarrollo energético de Vaca Muerta. De esta manera, Villa Constitución podría fortalecer su participación en una cadena logística que conecta el litoral argentino con la principal región productora de hidrocarburos no convencionales del país.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó que la recuperación de infraestructura portuaria forma parte de una política orientada a mejorar la competitividad de la producción provincial. Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, remarcó la importancia de volver a poner en funcionamiento instalaciones que permanecían ociosas.

El presidente del Ente Administrador del Puerto de Villa Constitución, Hernán Salemi, describió a la Terminal I como el kilómetro cero y parte de la identidad histórica del puerto local. La definición enlaza el valor productivo de la recuperación con la memoria de un espacio estrechamente relacionado con el nacimiento y el desarrollo de la ciudad.

La adjudicación abre una nueva etapa, aunque la efectiva puesta en funcionamiento dependerá de la ejecución de las obras y de las inversiones comprometidas.

Durante el primer semestre de 2026, la Terminal II movilizó 182.085 toneladas de carga, un incremento del 34% respecto del mismo período de 2025 y del 52% frente a 2024, según datos difundidos por el gobierno provincial.

Durante 2025 se registraron operaciones con arvejas destinadas a Venezuela, maíz hacia el Reino Unido y España, cebada forrajera con destino a Omán y otras cargas vinculadas con mercados de Europa y Asia.

Detrás del movimiento de mercaderías existe una extensa cadena económica que involucra productores agropecuarios, transportistas, trabajadores portuarios, operadores logísticos, empresas de servicios y actividades vinculadas al comercio exterior. Por eso, el crecimiento del puerto tiene consecuencias que exceden los límites de Villa Constitución y alcanzan a buena parte del sur santafesino. El crecimiento portuario se complementa con otro emprendimiento de importancia estratégica: el desarrollo de la Zona Franca Santafesina. El proyecto impulsado por Zofravilla contempla inversiones estimadas en aproximadamente 120 millones de dólares, destinadas a infraestructura portuaria, logística y de almacenamiento. Según información difundida por la provincia a comienzos de 2026, alrededor de 65 millones de dólares ya habían sido ejecutados en obras vinculadas con el emprendimiento.

La iniciativa busca ampliar la capacidad operativa, atraer empresas y fortalecer las actividades relacionadas con el comercio exterior. La Zona Franca puede convertirse en una herramienta para generar nuevas inversiones, facilitar operaciones comerciales y desarrollar servicios complementarios. Su ubicación, próxima a importantes centros industriales y conectada con el Paraná, constituye una ventaja competitiva. Las cifras corresponden a etapas diferentes del emprendimiento: una inversión total prevista y un monto que la provincia informó como ejecutado a comienzos de 2026. El desarrollo de la Zona Franca y la recuperación de la Terminal I son iniciativas distintas, que amplían las perspectivas logísticas de Villa Constitución.

El río Paraná y la puerta hacia el turismo fluvial

El mismo Paraná que impulsó su nacimiento y sostuvo buena parte de su desarrollo económico también ofrece la posibilidad de incorporar una actividad diferente: el turismo fluvial. Sus barrancas, los paisajes ribereños, la proximidad con las islas, los humedales y los espacios costeros conforman un escenario atractivo para visitantes interesados en la naturaleza, la historia y las experiencias vinculadas con el río. A ello se suma su ubicación entre Rosario y San Nicolás, dos centros urbanos con los que podría articular circuitos turísticos regionales.

La posibilidad de desarrollar un programa de navegación turística permitiría incorporar paseos por el Paraná, excursiones hacia las islas, recorridos vinculados con el patrimonio histórico y experiencias recreativas que complementen la oferta actual. Incluso podría estudiarse la llegada de embarcaciones turísticas desde otras localidades ribereñas, integrando Villa Constitución a futuros corredores de navegación por el litoral argentino.

La propuesta podría incluir visitas al Museo Histórico Regional Santiago Lischetti, recorridos por los edificios tradicionales, el antiguo puerto, los espacios ferroviarios y aquellos lugares que conservan la memoria de su pasado industrial. La historia de la ciudad que alguna vez fue considerada como posible capital de la Argentina podría convertirse, por sí sola, en uno de los atractivos de esos recorridos.

La llegada de visitantes genera oportunidades para restaurantes, comercios, alojamientos, emprendedores, guías turísticos y prestadores de servicios. Es la denominada industria sin chimeneas, una actividad que puede generar empleo e ingresos sin reemplazar los sectores productivos tradicionales.

En Villa Constitución, el desarrollo turístico podría complementar el crecimiento industrial y portuario, ampliando las posibilidades económicas de la comunidad.

Recuperación del espacio costero

La recuperación de espacios públicos costeros y las iniciativas destinadas a mejorar la conexión entre el centro urbano y el Paraná constituyen antecedentes favorables para avanzar en esa dirección.

La reserva Isla del Sol, las islas y los humedales próximos a la ciudad amplían ese patrimonio natural. Su articulación con el museo, los espacios ferroviarios, la costa y las propuestas gastronómicas permitiría pensar una experiencia que combine navegación y recorridos en tierra.

A escala regional también comienzan a surgir proyectos para promover circuitos de navegación turística por el río. Durante la Feria Internacional de Turismo de 2026 se presentó una iniciativa de articulación entre provincias del litoral para impulsar travesías y experiencias fluviales, con perspectivas de comenzar a desarrollar nuevos servicios durante 2027. Villa Constitución podría explorar su participación en ese tipo de propuestas, aprovechando su ubicación y su historia portuaria. Esa posibilidad no implica que la ciudad esté incorporada a los circuitos anunciados ni que cuente ya con un programa aprobado de navegación turística.

Naturalmente, un programa de estas características requeriría planificación, inversiones, instalaciones adecuadas para el embarque de pasajeros y coordinación entre el municipio, la provincia, las autoridades portuarias y los prestadores privados. También sería necesario compatibilizar la actividad turística con las operaciones comerciales y preservar los ambientes naturales del Paraná.

La articulación entre las autoridades públicas y los prestadores sería decisiva para definir recorridos, servicios y una modalidad de funcionamiento compatible con el puerto. El atractivo paisajístico y el patrimonio histórico constituyen un punto de partida; convertirlos en una oferta sostenida requiere una organización específica.

Villa Constitución nació mirando al Paraná, creció con el ferrocarril y los embarques cerealeros, y consolidó su identidad alrededor de las fábricas. Hoy, el movimiento de cargas y las inversiones vuelven a poner al río en el centro de su horizonte económico. La navegación turística podría ampliar ese horizonte y sumar un nuevo motor de desarrollo regional: el mismo Paraná que permite llevar la producción al mundo también puede acercar visitantes a la ciudad.

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