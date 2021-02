Batalla comercial

La clave de la baja en el precio está en la pequeña batalla comercial entre dos empresarios casildenses que no dan el brazo a torcer en la competencia y no pueden acordar un precio mínimo o estándar que no los perjudique. Uno es Camarotti (propietario de dos estaciones de GNC en Casilda) y el otro Nizzo que tiene una sola estación sobre ruta 33; a pocos metros de su competencia.

IMG-20210203-WA0044.jpg

En su edición del miércoles 21 de noviembre de 2018, este diario dio cuenta de ésta situación atípica por aquellos años y mucho más ahora. “De ser una de las ciudades santafesinas donde más dinero costaba cargar Gas Natural Comprimido (GNC), Casilda se convirtió en una plaza tentadora para los usuarios que buscan ahorrar. La baja fue de tal importancia que en la actualidad se ofrece el metro cúbico de GNC a un precio tan conveniente que hasta es promocionado por una estación de servicio de la localidad como el “más bajo del país”. Es que hoy el precio es más bajo aún que hace dos años.

>> Leer más: Casilda ahora es la ciudad más barata para cargar GNC

En diálogo con este diario, el empresario Alvaro Nizzo, manifestó que “todo comenzó hace dos años y medio. Antes de eso, el precio del gas comprimido en Casilda se podría decir que era de los más caros de la zona. Las dos estaciones, la de mi competencia y la mía, se encuentran sobre la ruta 33. A solo tres cuadras de distancia”.

La proximidad entre una y otra estación hizo que se notara mucho más la diferencia ya que cuando uno ponía el combustible más barato, las colas eran interminables.

“En un momento nosotros tuvimos que bajar el precio porque la competencia lo había puesto un peso más barato y la gente se iba a esa estación sin importar tener que esperar”, aseguró Nizzo, quien contó que “la cola era tan larga para echar gas que llegaba hasta nuestra propia estación, que está a 300 metros de la competencia”.

Un atado de cigarrillos

Para tomar la real dimensión del precio del GNC en Casilda basta con señalar que un viaje de ida y vuelta a Rosario cuesta menos de lo que sale un atado de cigarrillos. Diez metros cúbicos son 150 pesos y con esa cantidad se puede ir y volver tranquilamente a Rosario desde Casilda, obviamente.

“Muchos automovilistas de distintos lugares de la zona cargan el gas suficiente para llegar a Casilda. Acá llenan el tanque y van a Rosario. Allá en Rosario hacen lo mismo y cargan lo necesario para llegar de regreso a Casilda y nuevamente en nuestra ciudad llenan el tubo de gas. Esa situación perjudica notoriamente a los estacioneros de otras localidades como Chabás o Firmat, entre otras”, aseguró Alvaro Nizzo.

Este diario también quiso tener la palabra del otro empresario, Rodrigo Camarotti, quien se disculpó amablemente tras señalar que no quería realizar declaraciones públicas aunque aportó datos necesarios para la elaboración de éste informe.

>> Leer más: Diferentes precios del GNC de Venado Tuerto a Buenos Aires

Si bien Nizzo no lo tiene chequeado a nivel mundial, aseguró que el “GNC de Casilda es el más barato de la Argentina. No existe otro lugar dónde esté a 14,99 pesos el metro cúbico. Imagínate que en el año 2018 el precio era de 15,99 pesos y ya estábamos entre el precio más bajo del país. Hoy que el gas está un peso menos que aquel año la diferencia se hace muy notaria. Pasamos procesos inflacionarios, escapadas de dólar y nosotros estamos un peso más barato dos años y medio después”.

En cuanto a si es el precio más barato del mundo, Nizzo dijo no saberlo pero que seguramente debe ser así ya que si lo comparamos con el precio del dólar se podría decir que el metro cúbico está algo más de diez centavos de dólar, tomando como referencia la cotización del dólar ilegal o blue.

Por el mundo

En el mundo hay 26,5 millones de vehículos que funcionan con gas natural (GNC). La región Asia-Pacífico tiene 18,5 millones y América Latina 5,6 millones. Europa registra 1,8 millones, en tanto que Africa posee 256.000 unidades y América del Norte 205.000.

Por países, China es el número uno con 4,5 millones de unidades, seguido de Irán con cuatro millones, y Pakistán e India, con alrededor de tres millones cada uno.

Por sus propias condiciones internas (básicamente por la disponibilidad de gas y necesidades económicas de ahorro), Argentina es el país líder mundial en el desarrollo de tecnología de GNC. Actualmente, hay más de 1,5 millones de vehículos de combustión a Gas Natural Comprimido (GNC), tres veces más que en 1997, y más de 1.700 estaciones de servicio en todo el país.