Un puma deambuló por Armstrong y atacó varios animales en la zona rural

"El puma, que es un animal de hábitos solitarios, seguramente estaba hambriento y por eso atacó a los animales. La gente de la familia Bogado instaló varias trampas para atraparlo, espero que nadie lo mate", advirtió el profesor Vigna.

Un puma apareció en la madrugada de este martes por la playa de estacionamiento del Hotel Norte, de la ciudad de Armstrong, y convulsionó la habitual calma de esta localidad santafesina de unos 15 mil habitantes.

“El puma, o los pumas, porque algunos dicen que son dos y otros que son tres, se ve en las cámaras del Hotel Norte, esta madrugada. Nacho, un pibe del pueblo, contó que vio dos pumas que cruzaban la autopista, cuando se iba a trabajar. Y Martín, un repartidor, dijo que los policías hicieron un rastrillaje en el pueblo y en los campos, en la zona del bajo Balanchart”, narró este martes Vigna.

"Algunos dicen que lo vieron. El puma estuvo en el hotel, donde se ven las imágenes de las cámaras de seguridad, y es posible que haya pumas en Armstrong porque estamos muy cerca del arroyo Tortugas, que todavía tiene zonas de espinillos en las costas, sumado a que hay menos gente por la pandemia", abundó Vigna.

elpuma.mp4

"Si el animal está muerto de hambre es posible que agarre algunas gallinas o hasta algún perro. El año pasado también apareció un puma por el pueblo y me fui hasta el arroyo, pero no pude verlo. Me encantan los animales, pero ahora no puedo salir por la pandemia”, advirtió el ex preparador físico y jugador de Central.

En las redes sociales circulan dos videos de las cámaras del Hotel Armstrong, de esta madrugada, donde se ve al felino cruzar por el estacionamiento.

Efectivos de la Sección Ecológica, de la Guardia Rural Los Pumas y de la Comisaría 3ª de Armstrong rastrillaron esta tarde una parte de la zona norte de la ciudad y de los campos aledaños, según publica el portal Armstrong y la región.

Así, al menos un puma apareció esta madrugada en la playa de estacionamiento del Hotel Norte y alteró la calma chicha de Armstrong, donde por las redes sociales hasta circula un video de otro ejemplar que corre por el campo, tomado desde un vehículo en movimiento, por un camino rural o una ruta cercana, que podría ser la provincial 15, que va hacia Cruz Alta. “Los videos del hotel son de esta madrugada, pero el otro nadie sabe de dónde salió. El pueblo está convulsionado. Todo el mundo habla del puma", resumió el profesor Vigna.