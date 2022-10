Un policía mató a un hombre con un cortafierro y quedó en prisión preventiva

Para el fiscal, no es delito llamar a que "se ejecute un periodista por día"

Y en cuanto a las circunstancias del violento episodio, relató que "aproximadamente a las 3 (de la madrugada) del sábado 1 de octubre, la víctima llegó a bordo de su camioneta al domicilio de C.M.M y comenzó a agredirlo físicamente". "Esto -precisó- provocó la reacción del imputado, quien agredió a Coletti con golpes de puño y con un cortafierro de 35 centímetros de largo, lo que le ocasionó numerosas lesiones en el rostro y cráneo y provocó su fallecimiento mientras era atendido en un nosocomio de Suardi”.

Fissore señaló que "la víctima tuvo traumatismo facial, heridas cortantes y traumatismo craneoencefálico", para luego especificar que "del informe de autopsia del médico forense se desprende el dolo de matar, ya que describe 16 ítems donde la víctima presentaba lesiones, siendo las más importantes las producidas por el elemento cortante".

La funcionaria judicial, además, manifestó que "no estamos ante un caso de legítima defensa ni exceso de legítima defensa, dado que primó el impulso del imputado de matar a la víctima". En tal sentido, explicó que el incriminado "utilizó no solo sus puños sino un cortafierro para atacar a Coletti. En ningún momento estuvo en peligro la vida del imputado la noche del hecho, por lo que no se puede acreditar la necesidad racional del medio empleado para repeler la conducta de la víctima".

Asimismo, la fiscal destacó que "a todo esto se suman las condiciones personales del imputado, quien es un empleado policial preparado y entrenado para enfrentar una supuesta agresión mediante técnicas defensivas".

Fissore consideró que "existe peligro de fuga en virtud de la pena en expectativa, la que sería de ejecución efectiva. Asimismo, el entorpecimiento probatorio también sería real porque el imputado tiene conocimientos en tareas investigativas y contactos que en su condición de policía podrían llegar a entorpecer la investigación”.

Ante los argumentos esgrimidos por Fiscalía, el juez interviniente dispuso la prisión preventiva contra el policía al que se le atribuye la autoría del delito de homicidio doloso. "Los fundamentos de la decisión serán dados de manera escrita dentro de los términos de ley", explicó la fiscal.