La Capital | La Región | Choque

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

El siniestro entre sucedió poco antes de las 7 de este miércoles sobre la mano que va a Rosario y los vehículos involucrados serían dos camiones.

20 de agosto 2025 · 08:07hs
Choque en autopista a Santa Fe. Bomberos Zapadores de San Lorenzo intentan rescatar al camionero.

Foto: Bomberos Zapadores

Choque en autopista a Santa Fe. Bomberos Zapadores de San Lorenzo intentan rescatar al camionero.
Tras el choque en la autopista a Santa Fe

Foto: APSV

Tras el choque en la autopista a Santa Fe, personal policial realizaba desvíos de tránsito. 

Un violento choque entre dos camiones se produjo este miércoles a la mañana en la autopista a Santa Fe a la altura de la localidad de San Lorenzo.

Según las primeras informaciones, el siniestro se sucedió poco antes de las 7 sobre el carril que va en dirección a Rosario y el chofer de uno de los vehículos quedó atrapado.

Fuentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial precisaron que el tránsito estaba cortado a la altura del kilómetro 16 y era desviado hacia el acceso sur de San Lorenzo. En el lugar trabajaba personal policial de la Unidad Regional XVII, Bomberos Zapadores y personal de Tránsito local.

Noticias relacionadas
Son 131 viviendas gestionadas, que se encuentran en diferentes etapas, y ya se valoran diferentes localidades. 

Gestiones para responder a la alta demanda habitacional en el departamento San Martín

corte de transito en la ruta 33 entre pujato y la a012 por las intensas lluvias

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias

El siniestro laboral de este domingo fue el segundo más letal de los últimos cuarenta años

Tragedia laboral en San Lorenzo: el segundo accidente más grave de los últimos 40 años en Santa Fe

El edificio en construcción donde murieron cinco operarios este domingo en San Lorenzo y cuya empresa responsable resulta desconocida

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Ver comentarios

Las más leídas

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Lo último

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Anteojos gratuitos de Pami: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Anteojos gratuitos de Pami: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Una mano de avenida Pellegrini quedó bloqueada por la rotura de un colectivo y un choque derivó en el cierre de la autopista a Santa Fe

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos
Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada
LA REGION

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Ovación
Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newells y un clásico emblemático para Central

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newell's y un clásico emblemático para Central

La Asociación Rosarina dejó otra huella con el exitoso 41º encuentro de mini Básquet

La Asociación Rosarina dejó otra huella con el exitoso 41º encuentro de mini Básquet

Policiales
Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

La Ciudad
Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas
Información General

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada
La Ciudad

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes
La Ciudad

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa
Política

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa

Una ciudad de Suecia tiene que mudarse y la iglesia se lleva hasta el edificio
Información General

Una ciudad de Suecia tiene que mudarse y la iglesia se lleva hasta el edificio

El clásico tendrá operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque
Ovación

El clásico tendrá operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei sienta precedente
LA CIUDAD

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "sienta precedente"

Ley Ema: buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo
Información General

"Ley Ema": buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas
Policiales

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?
La Ciudad

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto
La Ciudad

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros
La Región

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110
Policiales

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro
Política

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?
Economía

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío
Policiales

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione
La Región

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Open to work: una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn
Política

"Open to work": una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar
La Ciudad

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar