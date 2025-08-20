Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Economía El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario

Información General Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas

La Ciudad El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

La Ciudad La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

Política Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa

Información General Una ciudad de Suecia tiene que mudarse y la iglesia se lleva hasta el edificio

Ovación El clásico tendrá operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

LA CIUDAD Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "sienta precedente"

Información General "Ley Ema": buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo

Policiales Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

La Ciudad Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

La Ciudad Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto

La Región San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

Policiales Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Política Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro

Economía El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

Policiales Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

La Región Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Política "Open to work": una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn