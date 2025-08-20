Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Un violento choque entre dos camiones se produjo este miércoles a la mañana en la autopista a Santa Fe a la altura de la localidad de San Lorenzo.
El siniestro entre sucedió poco antes de las 7 de este miércoles sobre la mano que va a Rosario y los vehículos involucrados serían dos camiones.
Según las primeras informaciones, el siniestro se sucedió poco antes de las 7 sobre el carril que va en dirección a Rosario y el chofer de uno de los vehículos quedó atrapado.
Fuentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial precisaron que el tránsito estaba cortado a la altura del kilómetro 16 y era desviado hacia el acceso sur de San Lorenzo. En el lugar trabajaba personal policial de la Unidad Regional XVII, Bomberos Zapadores y personal de Tránsito local.
