Un cine y un padre que no están, los "fantasmas" de un film hecho en Estación Díaz

Cómo filmar lo que ya no está

Pero en diciembre de 2017 Oscar Benítez falleció, un día antes de cumplir 68 años. Y ahí cambió todo. Juan tuvo que repensar y resignificar el proyecto. "La pregunta fue cómo filmar lo que ya no está. Un mundo estaba desapareciendo: la sala de cine, mi padre", relata. Empezó entonces a trabajar con el archivo, con las imágenes ya filmadas, y a proyectarlas en un nuevo soporte, una nueva pantalla, que fue la sala misma.

EL CINE HA MUEJRTO RODAJE.jpg Una escena del cortometraje.

Allí empezaron a deambular como figuras fantasmales su padre, el público del cine y el mismo cineasta. "Mi papá había fallecido hacía muy poco y yo estaba proyectando sus imágenes en una pantalla muy grande, también había ahí algo fantasmagórico, en el buen sentido de la palabra, y creo que con esto se consiguió que se despierte en cada espectador su propia extrañeza", dice el realizador.

EL CINE HA MUERTO ESCENA.jpg El público también aparece proyectado, más intangible que nunca.

El asunto era "cómo habitar lo no habitado y cómo filmar lo no filmable, que es la muerte. Yo voy a la sala de cine, empiezo a mostrar a mi padre que ya no está, y a partir de eso empiezo a hacer preguntas sobre mí. Esto en cine se llama autorretrato", explica. Y abunda: "Además de eso, empezaron a aparecer otros elementos que fortalecen este discurso de la des-aparición. A medida que iba hurgando en los escombros de lo desaparecido me iba encontrando otras cosas, iban apareciendo elementos que me unían a mi padre".

JUAN CARLOS ALASSIA ESTANTES.jpg La búsqueda trajo con sigo un montón de apariciones.

El rodaje también tuvo un sello metodológico. Filmaban de día y proyectaban de noche sobre distintas partes de la sala, lo que alimentaba esa atmósfera fantasmal. "Eso a la gente le gustó en términos estéticos, ver que en el encuadre se entendía que era una proyección. El cine es en sí una suerte de fantasmagoría, porque estás duplicando un cuerpo y proyectándolo de manera inmaterial, es pura luz. Las imágenes son intangibles", dice.

Nuevos proyectos, misma idea

El documental "El cine ha muerto" es un largometraje de 65 minutos que llegó al Festival Internacional de Cine de Tesalónica, un encuentro cinematográfico que se celebra anualmente en esa ciudad griega. Ahora, se estrenó y estará en cartelera hasta el miércoles el cine Gaumont, de Buenos Aires, un espacio Incaa. En Rosario, el cine Arteón forma parte del mismo circuito. Y es común de que un film que arranca en Buenos Aires llegue a las pantallas de estas salas cinematográficas, aunque Bennitez Alassia no lo sabe con certeza.

>>Leer más: El Arteón se convertirá en el primer espacio Incaa rosarino

Ahora están trabajando, junto a su socio Federico Vicente, en una película sobre Puerto Gaboto. "La productora que tenemos intenta mucho experimentar conlos géneros pero siempre trabajando sobre la poética del interior", afirma.

'El cine ha muerto', de Juan Benítez Allassia - Trailer

Lo cierto es que el viejo cine de Estación Díaz y un personaje querido del pueblo, que supo reflotarla y que es tan importante para el realizador, son parte de este trabajo que reflota historias de vida, de muerte, de encuentros y pérdidas, mediatizados por el arte.