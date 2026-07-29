Roldán refuerza la prevención del dengue con una campaña de descacharrado en toda la ciudad

Instalarán volquetes en los barrios para facilitar la eliminación de objetos que puedan convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue

La Municipalidad de Roldán pondrá en marcha durante agosto y septiembre una nueva campaña de descacharrado con una cobertura ampliada y la instalación de volquetes en distintos puntos estratégicos de la ciudad. La iniciativa apunta a fortalecer las acciones de prevención del dengue y promover una adecuada gestión de residuos voluminosos.

La propuesta busca facilitar a los vecinos la eliminación de todo tipo de objetos y recipientes en desuso que puedan acumular agua y transformarse en potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, responsable de la transmisión de la enfermedad.

Además, los volquetes permitirán descartar residuos de gran tamaño, como colchones, reposeras, muebles y artefactos eléctricos, entre otros elementos que habitualmente presentan dificultades para su retiro mediante los sistemas convencionales de recolección.

“Es fundamental el compromiso de cada habitante para sostener una ciudad más limpia y saludable. Con esta campaña buscamos acercar las herramientas necesarias para que los vecinos puedan descartar aquellos elementos que ya no utilizan y que pueden representar un riesgo sanitario” , señalaron desde el municipio.

Campaña territorial

El operativo se desarrollará por sectores y se extenderá durante toda la semana, de lunes a domingo, con el objetivo de avanzar progresivamente por los distintos barrios y garantizar una mayor cobertura territorial.

Desde la administración local remarcaron que la eliminación de recipientes capaces de acumular agua constituye una de las principales medidas para prevenir la reproducción del mosquito transmisor del dengue. En ese sentido, convocaron a la comunidad a sumarse activamente a la campaña y aprovechar la disponibilidad de los volquetes.

Finalmente, invitaron a los vecinos a consultar el cronograma correspondiente a cada zona para utilizar el punto de disposición más cercano y contribuir al cuidado de la salud pública y del ambiente urbano.

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