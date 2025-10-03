Agenda cultural en la región: tardes de aire libre y noches para bailar todos los ritmos

Desde el viernes 3 al domingo 5 hay planes para todos los gustos, edades y bolsillos. Un resumen, en esta nota

Agenda de la región. En la plaza San Martin de San Lorenzo de realizará el Punk Fest.

El primer fin de semana de octubre llega con una agenda cargada de propuestas para toda la región . Desde shows y música en vivo hasta planes al aire libre para disfrutar con familia y amigos.

Si hay un momento ideal para disfrutar de las propuestas de entretenimiento que la región propone es el fin de semana. Desde el viernes 3 al domingo 5, la oferta cultural promete opciones para todos los gustos, bolsillos y edades.

A continuación, un repaso por los eventos que tendrán lugar este fin de semana en la región.

Viernes 3 de octubre: rock y Djs en vivo

El viernes se viene con rock y música en vivo para todos los gustos. En Funes, a las 20 tendrá lugar el gran Festival de Vinos Spring Edition en Estancia Damfield. Esa misma noche, a las 22 horas, Marisco ofrecerá un show a puro rock en Casa Ríos (Pellegrini y Pedro A. Ríos).

En San Lorenzo, también la música se hará presente. El DJ Facu Bert estará en Bowie (General López 1226) a las 23. Mientras que en Timbúes, Maxi y su Gaboto Canta subirán al escenario de La Isla Bar (Ruta 11 y Belgrano) a las 22.

El viernes también habrá lugar para propuestas culturales gratuitas. En Roldán se reunirá el Club de Lectura "Caleidoscopio" en Una Casa Roja (Azcuénaga 444) a las 19. En Puerto General San Martín se podrá visitar la muestra de pinturas de Raúl Domínguez en el CC Batalla de Punta Quebracho, en el horario de 9 a 13 y de 14 a 18.

Sábado 4 de octubre: a pura música y baile

El sábado la agenda sigue a pura música y baile. Para los fanáticos de la música brasilera, en Roldán, Mistura presentará un show de música de Brasil en Una Casa Roja a las 20. Para quienes prefieran ritmos más tranquilos, en Funes en Casa Ríos se presentarán a las 22 Stratocaster Boogie, junto a Franco Capriati.

Por su parte, en Capitán Bermúdez, la noche se enciende a pura salsa y bachata con Corazón Latino en el CC Estación Cultural (San Lorenzo 919) a las 23.55. Mientras que en San Lorenzo, el DJ Juan Manuel Carrión estará en Bowie a las 23.

Para bailar al ritmo de los clásicos, la fiesta retro se enciende en Timbúes con la Retro Party y el DJ Osval Denegri en La Isla Bar a las 23.55.

Quienes prefieran aprovechar la tarde del sábado al aire libre, en Pueblo Esther a partir de las 15, se llevará a cabo la reinauguración de la Plaza Cozzoni (Zeballos y 3 de Febrero) con juegos, shows y sorteos.

Domingo 5 de octubre: repleto de planes al aire libre

El domingo, la agenda está cargada de planes para disfrutar el día. En San Lorenzo se realizará la 6ta edición del Punk Fest con bandas como Zona 84 y Torpedo Mayer (Alemania) en la Plaza San Martín a las 17.30. También, de 10 a 18 horas se podrá visitar el Complejo Museológico Pino de San Lorenzo (avenida San Martín 1562).

Por su parte, en Funes el Museo Cochet (Pedro A. Ríos 2611) abre sus puertas con la muestra de Gustavo Cochet, de 16 a 18, con entrada gratis. En Puerto General San Martín, también hay planes para los más chicos: de 13 a 19, el Carrusel Titán recibe a niños en el Puerto de las Infancias.

Para quienes prefieran un plan tranquilo y al aire libre, la Playa de la Reserva Municipal de Baigorria estará abierta de 10 a 18, con entrada gratis.

El domingo también habrá lugar para disfrutar del teatro. En Arroyo Seco, el Teatro Matinello (General Lavalle 3021) presenta la obra "Vaya Ramona, Vaya", del taller de teatro, a las 20.