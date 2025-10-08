"Que canten los niños": se viene el concierto del 13° encuentro y campamento coral de Sastre

Este miércoles, en el colegio “San Francisco de Asís”, será el concierto de los 170 pequeños coreutas de siete escuelas primarias de los departamentos San Martín y Castellanos

A lo largo de los años los conciertos y campamentos corales se realizaron en los pueblos y ciudades donde pertenecen las escuelas que participan.

Un nuevo encuentro de coros de escuelas de Rafaela, Sastre, Zenón Peryra, Esperanza y Estación Clucellas tendrá lugar este miércoles 8 de octubre en las instalaciones de la Escuela N° 1031 “San Francisco de Asís” en el marco del 13° campamento coral. El gran concierto del Campamento Coral 2025 se realizará hoy a partir de las 20:30 en Sarmiento 1781, Sastre con entrada libre y gratuita.

“Más de 170 voces se unirán en un concierto inolvidable. Participarán coros de siete escuelas primarias de gestión pública y privada de las Regiones de Educación III y VIII correspondientes a los departamentos Castellanos y San Martín, acompañados por docentes de música, artistas invitados y un repertorio emocionante de nuestro rock nacional”, indicó a La Capital, el profesor de música, Maximiliano Bosio, uno de los impulsores de la realización de estos encuentros desde su primera edición.

“La propuesta incluye mucha música, energía, emoción y sorpresas para disfrutar cantando todos juntos”, continuó el docente que tiene a su cargo el coro anfitrión y los de las escuelas de Sastre y Zenón Pereyra.

En esta oportunidad participarán el coro de la Escuela N° 1031 “San Francisco de Asís” de Sastre; el de la Escuela Nº 403 “Provincia de Mendoza” de Estación Clucellas; el de la Escuela Particular Incorporada N°1108 “San José” de Rafaela; también el de la Escuela Nº 1060 “La Inmaculada” de Zenón Pereyra; el de la Escuela Nº 886 “Brigadier Estanislao López” de Rafaela; de la Escuela Nº 482 “Manuel Belgrano” de Rafaela y el de la Escuela Particular Incorporada Nº1019 “Colegio Nuestra Señora del Huerto” de Esperanza.

coro1

El coro de Estación Clucellas es dirigido por Martín Viola, los de Rafaela por María Belén Picard y Mateo Actis y el de Esperanza por José Rudolf.

En cuanto al Campamento Coral, Bosio señaló a La Capital que “es un proyecto educativo regional que reúne a coros de escuelas primarias de diferentes localidades santafesinas en un encuentro anual”.

Concierto cooperativo

Destacó además que “para este evento se organizan y crean producciones artísticas a través del trabajo cooperativo y solidario, uniendo en un concierto las voces de todos los niños y abordando, a través de la selección del repertorio, diversas problemáticas que nos preocupan a todos como el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sustentable de los recursos naturales, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la felicidad y otras temáticas que surgen para su desarrollo”.

Encuentro a puro rock nacional

En esta oportunidad los coros de niños y niñas y espectadores de toda la región se adueñarán del colegio sastrense para disfrutar de un concierto inolvidable con la interpretación de un repertorio de canciones de rock nacional.

La experiencia comenzó temprano en la mañana de este miércoles con la llegada de las delegaciones que compartirán un campamento que se realizará en las instalaciones del Club Unión de Sastre. En ese contexto los alumnos conviven y disfrutan comidas, juegos, ensayos corales y dormirán por la noche en las instalaciones del club. De esta manera chicos y docentes vivencian dos jornadas de acampe y un gran concierto donde todos, regalan preciosas interpretaciones de músicos argentinos.

coro3

“La enseñanza del canto ocupa un lugar muy importante en la educación musical de las escuelas primarias y es la actividad coral un espacio pedagógico que contribuye fuertemente al desarrollo integral del niño y la niña, no sólo desarrollando facultades musicales y artísticas, sino, además, favoreciendo aptitudes sociales y cognitivas”, fundamentó el profesor Bosio.

Añadió que “esto forma parte de un proceso en el que se producen vivencias musicales compartidas, permitiendo el acceso al canto, liberando la voz del niño y sintiendo que puede expresarse cantando, escuchándose a sí mismo como a sus compañeros” y explicó que el Campamento Coral surgió de la necesidad de fomentar la actividad coral mediante conciertos y actividades que permiten compartir y relacionarse con otras agrupaciones similares. “Se sostiene en el tiempo desde 2013, creando redes y vínculos entre los coros y sus escuelas”, dijo.

Las voces blancas tendrán a su cargo la interpretación de un cancionero compuesto por “La Balsa” (Los Gatos), “Me contaron que bajo el asfalto” (Horacio Fontova), "Inconsciente colectivo", "Los dinosaurios", "Fantasma de Canterville" y "Seminare" (Charly García), "Seguir viviendo sin tu amor" (Luis Alberto Spinetta), "Costumbres argentinas" (Los abuelos de la nada); "Prófugos" (Soda Stereo); "Nada es para siempre" (Fabiana Cantilo) y "Mariposas" (Enanitos Verdes).

Encuentro y amistad

Cada año se organiza un encuentro alternando las sedes entre las distintas localidades a las que pertenecen las escuelas y tienen el objetivo de fomentar el canto colectivo a través de la unión de las voces de los coros participantes en un megaconcierto como cierre de la propuesta pedagógica.

“Cantar todos juntos, estimulando el placer y el disfrute por el canto propicia el bienestar, ofrece la sensación de apoyo social y de amistad e implica educación y aprendizaje”, abundó Bosio.

A través de la selección del repertorio y los contenidos que se desarrollan durante los encuentros, se abordan distintas temáticas como el cuidado del ambiente, la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y otras como el juego, la felicidad, la música, el canto y -en esta edición en particular- las relaciones de amistad, entre otros.

En base a un largo período de preparación y a una organización colaborativa y solidaria se impulsan estos campamentos y este año recayó en la comunidad de la Escuela “San Francisco de Asís” de Sastre, que fuera sede del primer campamento organizado hace más de una década.

>> Leer más: "Museo en juego": la propuesta lúdica y educativa del Doval Fermi de Sastre