Qué dijo Cacho Deicas sobre Nicki Nicole tras el homenaje en el Tricentenario de Rosario

En una masiva fiesta en el Monumento a la Bandera, la cantante interpretó “Olvídala” y el exvocalista de Los Palmeras le dedicó un mensaje en redes

8 de octubre 2025 · 09:45hs
Este martes, Nicki Nicole protagonizó el cierre de los festejos por los 300 años de Rosario. Frente al Monumento a la Bandera, la cantante rosarina brindó un espectáculo histórico que reunió a miles de personas para celebrar tres siglos de una ciudad que respira música.

Ahora bien, en esta noche tan especial, además de interpretar sus canciones más reconocidas, Nicki sorprendió al público con una versión acústica de “Olvídala”, el clásico de Los Palmeras, como homenaje a la música popular que forma parte del ADN santafesino. Acompañada por la Orquesta Sinfónica Provincial y ante más de 250 mil personas, la artista se apropió del tema y lo interpretó con su estilo único.

Aunque ya no forma parte del conjunto tropical, Cacho Deicas, exvocalista principal de la banda, no tardó en responderle. Desde sus redes sociales, felicitó a Nicki y le dedicó un emotivo mensaje por su homenaje.

Del living familiar al Monumento: Los Palmeras como puente

Cabe recordar, que horas antes del recital, la cantante había compartido en sus redes una foto tomada en su casa natal, acompañada de una frase que conmovió a sus seguidores: “Comida de mamá. Palmeras de fondo”.

El posteo, sencillo y nostálgico, anticipó lo que luego se transformaría en uno de los momentos más aclamados de la noche.

Lo que empezó como un recuerdo íntimo se convirtió en un guiño colectivo: una artista global que no se olvida de dónde viene, que reconoce en la música de su infancia una parte esencial de su identidad.

El mensaje de Cacho Deicas

A través de su cuenta de instagram Cacho Deicas compartió en sus historias un video deNicki Nicole desde el escenario del Monumento a la Bandera. En el clip la cantante estaba interpretando su versión de “Olvidala”, Cacho escribió: “Hermosa versión”

Y luego, agregó: "Felices 300 años Rosario".

