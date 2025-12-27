Galnares emitió un balance del trabajo legislativo que realizó durante 2025 y su impacto en el sur santafesino

La diputada provincial, Sofía Galnares expresó que "cuando las gestiones llegan al territorio se transforman en obras, ambiente y oportunidades"

“El trabajo legislativo cobra sentido cuando escucha a los vecinos y se traduce en respuestas concretas para cada localidad del sur santafesino”, expresó la diputada.

La diputada provincial Sofía Galnares realizó un balance sobre la agenda legislativa y territorial con fuerte anclaje en el sur santafesino, que sostuvo durante 2025 combinando el trabajo en la Cámara de Diputados, con una presencia constante en ciudades y localidades de la región. La labor estuvo centrada en producción, ambiente, educación, vivienda y deporte, con articulación permanente junto al Gobierno de Santa Fe y los gobiernos locales.

“Fue un 2025 de mucho trabajo, con una agenda muy activa en la Legislatura, pero sobre todo en el territorio”, indicó Galnares. Y agregó: “Estar cerca, escuchar a los vecinos y a las instituciones, es lo que nos permite transformar esas demandas en leyes, programas y obras que realmente se necesitan”.

En el plano legislativo, Galnares impulsó y acompañó iniciativas vinculadas a políticas habitacionales , como la presentación de un proyecto de ley para convertir "Llave" en una política de Estado y "Nido" en una herramienta de utilidad para los vecinos de localidades del norte, centro y sur de la provincia.

Ambos proyectos, únicos en todo el país, buscan ofrecer créditos y garantías propietarias a tasas subsidiadas por el Estado provincial, tanto para quienes alquilan como para quienes desean comprar o refaccionar una vivienda de uso familiar. A ello se suman proyectos orientados a la armonización normativa en el marco de la Región Centro, junto a Córdoba y Entre Ríos, en materia de trámites y regulaciones comunes.

galnaresbalance20252

Trabajo en educación, ambiente y cultura

También promovió propuestas de educación financiera en escuelas secundarias y acciones de preservación del patrimonio cultural santafesino, entre ellas el reconocimiento y el canto de la Marcha San Lorenzo en cada acto oficial. Como presidenta de la Comisión de Ambiente, articuló el trabajo parlamentario con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, avanzando en la actualización de marcos normativos, como la inclusión de los corredores biológicos a la ley N° 12175; y en la modernización de trámites, como la digitalización de la licencia ambiental, una gestión que antes podía llevar hasta diez años y que hoy puede resolverse en pocos días.

Desarrollo sostenible en el sur santafesino

El año estuvo marcado por la sanción de la ley que declara a Venado Tuerto Capital Provincial del Ovino Hampshire Down, la aprobación de la ley de voluntariado ambiental y el impulso a iniciativas de economía circular. También acompañó el desarrollo del programa Prosumidores 4.0 para la promoción de energías renovables y respaldó emprendimientos de triple impacto, como la Jabonería Social, que genera empleo a partir del reciclado de residuos.

En turismo sostenible, se destacó el trabajo sobre la Micro Región Turística Lagunas del Sur y la puesta en valor de la Laguna El Hinojo, que obtuvo media sanción para su incorporación al sistema provincial de áreas naturales protegidas y fue seleccionada como experiencia modelo para ser expuesta en el Smart City Expo World Congress de Barcelona.

Deporte e infraestructura

Uno de los hitos del año fue el impulso a la regularización y construcción de la cancha de hockey de césped sintético del CEF N° 54 de Venado Tuerto, que permitirá que la ciudad cuente con su segunda cancha de estas características. "La obra avanzó gracias al acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro y a un aporte económico a través del Programa Brigadier", indicó la legisladora.

Seguridad vial y obra pública

En materia de obras y seguridad vial, se destaca el apoyo a leyes que permiten realizar obras públicas trascendentes mediante el régimen de contribución por mejoras, el proyecto para la instalación de una balanza en la Ruta Provincial N° 90 y la iniciativa de pasafaunas, destinada a permitir el cruce seguro de fauna silvestre en rutas provinciales.

La presencia de Galnares en el territorio fue una constante durante todo el año, con recorridas por escuelas, clubes, centros comunitarios, cuarteles de bomberos e instituciones sociales y culturales, además del acompañamiento a obras y gestiones vinculadas a vivienda, infraestructura vial e hídrica, servicios públicos, educación, deporte y políticas sociales.

En ese sentido, subrayó que “los avances que logramos fueron posibles gracias al trabajo conjunto con el Gobierno de Santa Fe, los gobiernos locales y cada organización que empuja para que su comunidad esté mejor”.

Finalmente dijo que “El trabajo legislativo cobra sentido cuando escucha a los vecinos y se traduce en respuestas concretas para cada localidad del sur santafesino”.