TecnoLagos, formación, innovación y buenos vínculos en el sur santafesino

General Lagos atraviesa un proceso de transformación que se refleja en la vida de jóvenes , emprendedores e industrias del corredor sur santafesino. Lo que hace pocos años era apenas un conjunto de ideas —un deseo colectivo de potenciar el talento regional— hoy se consolidó como una iniciativa reconocida en materia de formación, innovación y vinculación internacional. TecnoLagos se convirtió en un espacio de referencia donde educación, industria y ciencia dialogan bajo la mirada estratégica del desarrollo local.

Uno de los ejes más visibles fue el trabajo con emprendedores, comerciantes y vecinos que buscan mejorar sus herramientas de gestión. A través del ciclo de capacitación Potenciar se abordaron temas como comunicación y networking, branding, marketing digital, modelo de negocios y estructura de costos.

Con más de 300 inscriptos , estas instancias no sólo ofrecieron contenidos actualizados, sino que lograron acortar la distancia entre el emprendedor y el ecosistema productivo. El resultado fue un flujo de conocimientos que fortaleció la economía local y abrió la puerta a un ciclo de mentorías personalizadas. Allí, profesionales de diversas áreas acompañaron con revisión de estrategias y guías prácticas para asegurar la continuidad y el crecimiento de los proyectos.

En paralelo, TecnoLagos impulsó una agenda educativa dirigida a chicos, chicas, jóvenes y adultos , con talleres de programación, robótica, matemáticas aplicadas y habilidades blandas. Estas propuestas consolidaron un espacio donde la innovación se vuelve cotidiana y accesible , orientado a que las nuevas generaciones puedan imaginar y construir trayectorias vinculadas a las capacidades Stem (acrónimo en inglés de science, technology, engineering, mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Empresas y comunidad en el sur santafesino

Cada año, General Lagos se convierte en sede de CienciaSur, la feria científica, tecnológica y productiva impulsada por TecnoLagos y la Comuna. El evento reúne a escuelas secundarias de la región, empresas, universidades e institutos de investigación. Bajo el lema “no se elige lo que no se conoce”, funciona como espacio de divulgación y plataforma de inspiración vocacional. Allí se exponen proyectos escolares, prototipos, desarrollos tecnológicos y experiencias de investigación que acercan la ciencia y la producción a la comunidad.

Tecnolagos: una ventana internacional

La proyección internacional es otro rasgo distintivo. En 2024 se firmaron convenios de cooperación con Grupo Omics (Londres, Reino Unido) y con la localidad italiana de Montalto delle Marche. En 2025, la visita de la científica Eva Maria Neher, creadora del Instituto X-Lab (Gotinga, Alemania), abrió nuevas posibilidades de trabajo conjunto. También se dictaron cursos abiertos de idioma italiano y se acompañó la implementación del italiano curricular en la Escuela Sara Rietti. La formación lingüística se proyecta como valor estratégico para jóvenes interesados en movilidad académica internacional, en recuperar raíces familiares y en vincularse con nuevas tecnologías.

Una política de largo alcance

El presidente comunal, Lic. Esteban Ferri, ha señalado que TecnoLagos constituye “un motor de formación y vinculación que coloca a General Lagos en el mapa de la innovación regional”. La frase resume el espíritu de un proyecto que, más allá de los nombres propios, busca consolidar un modelo de desarrollo local con proyección global.

