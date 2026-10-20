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Casa FOA llega a Rosario: fechas, sede, propuestas y los pasos para ser expositor

En alianza con el desarrollo Midtown, la megamuestra de diseño tendrá un evento único en Rosario que conectará a profesionales, marcas y empresas del sector

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

20 de octubre 2026 · 12:49hs
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Ya está abierta la inscripción para arquitectos

Ya está abierta la inscripción para arquitectos, diseñadores y paisajistas que quieran formar parte como expositores de Casa FOA.

Rosario se prepara para recibir uno de los eventos más relevantes del calendario nacional de arquitectura, diseño e interiorismo. Casa FOA desembarcará por primera vez en la ciudad durante mayo del 2027 y tendrá como sede al complejo inmobiliario Midtown, que se levanta en la esquina de Tucumán y Santiago. Con un diseño de vanguardia y 25.000 m² de superficie, el desarrollo sumará así una nueva dimensión a su propuesta: convertirse en escenario de la megamuestra que conecta arquitectura, creatividad y negocios.

Este lunes se hizo la presentación formal, de la que participaron directivos de la marca, junto a referentes de la construcción y el diseño, empresarios y autoridades municipales. Allí se anunció que la convocatoria para arquitectos, diseñadores, interioristas y paisajistas que quieran participar como expositores comenzará a mediados de noviembre. Aunque las temáticas de esta edición todavía están en definición, la muestra contará con entre 30 y 35 espacios que se desplegarán en la planta baja y el primer piso del edificio y abarcarán distintas propuestas de interiorismo, vivienda, áreas de trabajo, además de instalaciones artísticas y proyectos de paisajismo.

El director general de Casa FOA, Marcos Malbrán, aseguró que todos los años tratan de sorprender al público con montajes novedosos y muy distintos a lo que ya mostraron anteriormente: "tengo muchos testigos de que vamos a hacer una gran edición el año próximo en Rosario". Además, destacó que contar con 3.500 m² de exhibición representa una apuesta muy importante para su debut y que podrían agregarse algunos metros más si la demanda acompaña.

Catalina Ulloa junto a Marcos Malbrán y Mariano Barloqui, referentes de Casa FOA Rosario.

Catalina Ulloa junto a Marcos Malbrán y Mariano Barloqui, referentes de Casa FOA Rosario.

La elección de Rosario como sede de Casa FOA también tiene un valor simbólico ya que refuerza el posicionamiento de la ciudad como sede de eventos de primer nivel. Alejandra Mattheus, secretaria de Deporte y Turismo de Rosario, señaló que desde el municipio vienen trabajando para consolidarse en ese segmento. “Soy una fanática de esta muestra, siempre viajo a Capital para visitarla y ahora vamos a tener la oportunidad de recibirla nosotros”, sostuvo y expresó su expectativa de que esta edición convoque a visitantes de otras ciudades, como ya lo hace todos los años en Buenos Aires y en las cuatro ediciones que lleva en Córdoba.

Pasos para inscribirse a Casa FOA 2027

El primer paso para los profesionales interesados en formar parte de la convocatoria será inscribirse a través del correo [email protected]. Según explicó la arquitecta Catalina Ulloa, la organización realizará en noviembre una reunión con todos los inscriptos, donde se les presentará el "layout", es decir, el boceto inicial para participar. En esa instancia se dará a conocer el esquema de circulación de la muestra, la asignación temática de los espacios y los lineamientos para concretar cada proyecto.

Desde la organización estiman que habrá alrededor de 300 postulaciones, de las cuales aproximadamente el 10% será seleccionada para integrar la edición. Al momento de postularse, los interesados podrán indicar qué espacios les gustaría intervenir, pero será el jurado de Casa FOA el encargado de definir la asignación final y determinar en cuál de ellos desarrollará su propuesta cada expositor.

>>Leer más: Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede

En diálogo con Negocios de La Capital, Ulloa explicó cómo será el proceso de trabajo una vez definidos los seleccionados: "en cada uno de los espacios vamos a elegir un profesional que será el encargado de llevar adelante la propuesta. A partir de ese momento, cuando ya lo tienen efectivizado, se les asignan empresas que son sponsors oficiales del evento y que les brindarán la materialidad para crear".

Autoridades de la muestra junto a empresarios que forman parte del desembarco de esta propuesta en Rosario.

Autoridades de la muestra junto a empresarios que forman parte del desembarco de esta propuesta en Rosario.

La arquitecta también aclaró que las propuestas podrán ser individuales o surgir del trabajo conjunto entre distintos profesionales y equipos: "se pueden unir entre más de un arquitecto, personas de distintas áreas o dos estudios que se unen para proponer una intervención". A su vez, agregó que firmas rosarinas que quieran sumarse como sponsor podrán ofrecerse, siempre que los productos o servicios que ofrezcan no entren en competencia con los patrocinadores que ya son parte.

Un escenario único en su tipo

La elección de Midtown como sede de Casa FOA es otra decisión de peso en la llegada de la muestra a Rosario. El desarrollo sobresale tanto por su escala como por su propuesta arquitectónica: es el único edificio de la ciudad diseñado por el estudio porteño Aisenson, una de las firmas más reconocidas de Argentina en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de arquitectura contemporánea.

Construido por Pecam con un grupo inversor integrado por Qala Desarrollos, Sancor Seguros y el ingeniero Miguel Maestu, se distingue por integrar un jardín de 2400 m² en pleno centro de la ciudad, un espacio verde que se incorpora a la propuesta urbana. También se destaca el amplio hall del edificio, que será uno de los espacios usados para desplegar la muestra, además de los balcones de cada departamento, que por sus dimensiones se asemejan más a terrazas.

Mariano Barloqui, director comercial de Pecam, señaló a Negocios que el diseño y la calidad arquitectónica rosarina se merecían tener un evento de estas características: "FOA Córdoba fue un éxito, este año pasaron más de 50 mil personas. Lograr que un éxito se mueva no es fácil, acá lo movimos y hay que estar a la altura. Creo que la magnitud y la calidad de nuestro proyecto arquitectónico fueron factores clave para que nos eligieran como sede", indicó el empresario, quien agregó que prevén que Midtown esté finalizado para el primer semestre del 2028. El edificio ya se está comercializando a un valor promedio de u$s 3 mil el m2.

A su vez, Barloqui destacó que la originalidad será uno de los criterios centrales a la hora de evaluar las propuestas. Según explicó, se buscará que los interioristas interpreten la consigna y logren trasladarla a espacios que desafíen los esquemas tradicionales, con ideas innovadoras y nuevas formas de concebir los ambientes.

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