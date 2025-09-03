La Capital | La Región | Vasalli

Trabajadores de la empresa Vasalli denuncian deuda salarial y falta de aportes de salud

La empresa acumula una deuda de tres meses de sueldos con sus trabajadores y no paga los aportes de cobertura de salud hace más de un año y medio.

3 de septiembre 2025 · 09:21hs
Los trabajadores de la empresa Vasalli.

Los trabajadores de la empresa Vasalli.

La crisis en la empresa metalúrgica Vasalli se agudiza, con trabajadores denunciando que la compañía adeuda tres meses de salarios y no realiza los aportes de cobertura de salud desde hace más de un año y medio.

La situación ha generado un panorama dramático, con afectados que no pueden acceder a tratamientos oncológicos, enfrentar desalojos de sus viviendas y lidiar con la falta de atención médica por discapacidad.

La problemática, que ha escalado de un conflicto laboral a una cuestión de interés público en la comunidad de Firmat, ha tomado un giro mediático con la intervención de la legisladora bonaerense María Florencia Arietto. Presentándose como abogada de la firma, Arietto ha utilizado sus redes sociales para acusar a la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM) de ser la responsable de la paralización laboral.

Sin embargo, los trabajadores han refutado estas afirmaciones. En un intento de la legisladora por reunirse con los obreros, su presencia fue repudiada públicamente. "Es una provocadora e incitadora a la violencia", expresaron los empleados, quienes la expulsaron del lugar.

El respaldo a la UOM ha sido unánime. "Son los únicos que nos están acompañando desde siempre", manifestaron los trabajadores, ratificando su posición incluso por escrito ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe.

La empresa desoye al Ministerio de Trabajo

La cartera laboral de Santa Fe ha citado a la empresa en varias oportunidades a audiencias de conciliación, a las que la patronal no ha comparecido. La firma ha intentado desviar la jurisdicción del caso, solicitando que las actuaciones se remitan a nivel nacional, una petición que fue rechazada de inmediato por la autoridad provincial.

Inspectores del ministerio verificaron que la retención de tareas es una decisión libre y voluntaria de los propios trabajadores, desmintiendo cualquier coacción por parte de la UOM.

Mientras la deuda con los empleados continúa en aumento, la apoderada de la empresa ha publicado en sus redes sociales reclamos directos al gobernador de la provincia, acusándolo de "inacción".

Desde la UOM, se responsabiliza exclusivamente a la empresa por la situación, argumentando que están intentando "dilatar y politizar" el conflicto en lugar de cumplir con sus obligaciones. La organización sindical se ha comprometido a llevar adelante todas las acciones posibles en defensa de los trabajadores, sin descartar futuras acciones judiciales.

Noticias relacionadas
El incendio y explosión se produjo en una empresa de transportes de Totoras.

Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

 En tiempos donde la inclusión muchas veces se reduce a discursos, Villa Gobernador Gálvez demuestra que es posible construir desde el territorio, con sensibilidad, planificación y compromiso con los sectores más vulnerables.

Sumergirse en la inclusión: una jornada de vínculos y desafíos en Villa Gobernador Gálvez

Las líneas verde, azul y roja recorrerán los barrios periféricos y llegarán hasta el centro de la ciudad.

Incorporan tres líneas de transporte urbano de pasajeron en Puerto San Martín

Parte de la comuna de María Teresa quedó anegada el domingo 31 de agosto de 2025 por las lluvias de la tormenta de Santa Rosa.

Campaña solidaria en Rosario para juntar donaciones tras la inundación en María Teresa

Ver comentarios

Las más leídas

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

Lo último

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

Cristina llamó a votar por Fuerza Patria y volvió a cargar contra Milei

Cristina llamó a votar por Fuerza Patria y volvió a cargar contra Milei

Detuvieron a "La Reina", conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Es Soledad M. , ex pareja del narco Leo Saravia, condenado por distribuir drogas para a los búnker de la banda de Los Monos. La mujer ya había sido apresada en febrero
Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos
Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso
Ovación

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

Policiales

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

San Nicolás hierve: trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios
La Región

San Nicolás hierve: trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendía drogas en gimnasios y fiestas electrónicas
Policiales

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendía drogas en gimnasios y fiestas electrónicas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

Brilló en Europa, fue campeón con Newells y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: Podría estar muerto

Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

Ovación
Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Rugby Championship: Los Pumas visitan a Australia en un cruce clave pensando en el Mundial 2026

Rugby Championship: Los Pumas visitan a Australia en un cruce clave pensando en el Mundial 2026

Argentina-Venezuela: medio siglo atrás, un rosarino logró un récord muy difícil de superar

Argentina-Venezuela: medio siglo atrás, un rosarino logró un récord muy difícil de superar

Policiales
Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a "La Reina", conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

La Ciudad
De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Interrumpen el tránsito por 10 días en Oroño entre 27 de Febrero y Alighieri por los Juegos de Alto Rendimiento

Interrumpen el tránsito por 10 días en Oroño entre 27 de Febrero y Alighieri por los Juegos de Alto Rendimiento

Un libro propone un giro afectivo para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Un libro propone un "giro afectivo" para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Un tributo y un adiós: Marita Guimpel, Michaux y Pound
Opinión

Un tributo y un adiós: Marita Guimpel, Michaux y Pound

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de La Libertad Avanza
Política

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de La Libertad Avanza

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa
POLICIALES

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Policiales

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Información General

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió