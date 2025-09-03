Trabajadores de la empresa Vasalli denuncian deuda salarial y falta de aportes de salud

La empresa acumula una deuda de tres meses de sueldos con sus trabajadores y no paga los aportes de cobertura de salud hace más de un año y medio.

La crisis en la empresa metalúrgica Vasalli se agudiza, con trabajadores denunciando que la compañía adeuda tres meses de salarios y no realiza los aportes de cobertura de salud desde hace más de un año y medio.

La situación ha generado un panorama dramático, con afectados que no pueden acceder a tratamientos oncológicos, enfrentar desalojos de sus viviendas y lidiar con la falta de atención médica por discapacidad.

La problemática, que ha escalado de un conflicto laboral a una cuestión de interés público en la comunidad de Firmat, ha tomado un giro mediático con la intervención de la legisladora bonaerense María Florencia Arietto . Presentándose como abogada de la firma, Arietto ha utilizado sus redes sociales para acusar a la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM) de ser la responsable de la paralización laboral.

Sin embargo, los trabajadores han refutado estas afirmaciones. En un intento de la legisladora por reunirse con los obreros, su presencia fue repudiada públicamente. "Es una provocadora e incitadora a la violencia", expresaron los empleados, quienes la expulsaron del lugar.

El respaldo a la UOM ha sido unánime. "Son los únicos que nos están acompañando desde siempre", manifestaron los trabajadores, ratificando su posición incluso por escrito ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe.

La empresa desoye al Ministerio de Trabajo

La cartera laboral de Santa Fe ha citado a la empresa en varias oportunidades a audiencias de conciliación, a las que la patronal no ha comparecido. La firma ha intentado desviar la jurisdicción del caso, solicitando que las actuaciones se remitan a nivel nacional, una petición que fue rechazada de inmediato por la autoridad provincial.

Inspectores del ministerio verificaron que la retención de tareas es una decisión libre y voluntaria de los propios trabajadores, desmintiendo cualquier coacción por parte de la UOM.

Mientras la deuda con los empleados continúa en aumento, la apoderada de la empresa ha publicado en sus redes sociales reclamos directos al gobernador de la provincia, acusándolo de "inacción".

Desde la UOM, se responsabiliza exclusivamente a la empresa por la situación, argumentando que están intentando "dilatar y politizar" el conflicto en lugar de cumplir con sus obligaciones. La organización sindical se ha comprometido a llevar adelante todas las acciones posibles en defensa de los trabajadores, sin descartar futuras acciones judiciales.