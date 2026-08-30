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Tonelli sobre Arroyo Seco: "Ver a la ciudad avanzar y a nuestros jóvenes quedarse es el sueño de mi vida"

El intendente Daniel Tonelli destacó el impacto de Expo Carreras, repasó el avance de obras de pavimentación y aseguró que su prioridad es generar oportunidades

30 de agosto 2026 · 09:00hs
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El jefe municipal sostuvo que los recursos públicos deben transformarse en mejoras concretas para la comunidad. 

El jefe municipal sostuvo que los recursos públicos deben transformarse en mejoras concretas para la comunidad. 
Tonelli sobre Arroyo Seco: Ver a la ciudad avanzar y a nuestros jóvenes quedarse es el sueño de mi vida

Tonelli sobre Arroyo Seco: Ver a la ciudad avanzar y a nuestros jóvenes quedarse es el sueño de mi vida

La actividad educativa de la Expo Carreras y el avance simultáneo de distintas obras de infraestructura marcaron en los últimos días una intensa agenda en Arroyo Seco. En ese contexto, el intendente Daniel Tonelli reflexionó sobre el presente de la ciudad, los desafíos de la gestión y las expectativas de crecimiento a futuro.

El mandatario aseguró que observar el desarrollo de Arroyo Seco y el protagonismo de los jóvenes constituye una motivación personal y política. “Ver a Arroyo Seco ponerse de pie, avanzar y transformarse día a día es, sin dudas, el sueño de mi vida. Hoy estuve con los chicos en la Expo Carreras y me llenó el alma. Verles la cara, la energía y las ganas de superarse te confirma que el esfuerzo vale la pena”, afirmó.

Pensar en los jóvenes

En ese sentido, sostuvo que uno de los objetivos centrales es ampliar las oportunidades educativas y laborales para que los jóvenes puedan proyectar su futuro en la ciudad.

“No queremos ser una ciudad de paso ni que nuestros jóvenes se tengan que ir para cumplir sus metas. Queremos que se formen, que sueñen en grande y que se queden a construir el futuro en su propia casa”, agregó.

Tonelli también se refirió a la reciente puesta en marcha de la pavimentación de calle Juan B. Justo, una obra largamente reclamada por los vecinos.

“Representa cumplir con la palabra empeñada y saldar una deuda con vecinos que soportaron años de abandono. La calle Juan B. Justo no es solo metros de pavimento: es dignidad, es tranquilidad para las familias y es demostrar que Arroyo Seco no está ni va a volver a estar detenida en el tiempo”, señaló.

Responder a las demandas de la ciudad

Además destacó que la administración municipal busca responder a demandas históricas mediante la ejecución de obras concretas.

“A cada reclamo postergado le estamos respondiendo con hechos y trabajo transparente”, remarcó.

A la pavimentación se suma un programa de adoquinado que abarcará distintos sectores de la ciudad. Según explicó el intendente, la intervención comprenderá ocho cuadras y apunta a mejorar tanto la circulación como la calidad urbana de los barrios.

“Estamos iniciando una obra muy importante de ocho cuadras de adoquinado que van a transformar la fisonomía y la circulación en distintos barrios. El adoquinado le da una calidad urbana enorme a nuestras calles, pero sobre todo le cambia el día a día al vecino”, expresó.

Cada rincón de Arroyo Seco con progreso

En ese rumbo, señaló que “significan calles dignas y limpias para que nuestra gente transite tranquila. Cada barrio de Arroyo Seco importa y en cada rincón tiene que sentirse el progreso”.

Consultado sobre cómo la ciudad logra sostener obras y actividades de gran escala en un contexto económico complejo para muchos municipios, Tonelli atribuyó esa posibilidad a una administración responsable de los recursos y al acompañamiento del gobierno provincial.

“Se logra con austeridad, con honestidad y cuidando cada peso del vecino como si fuera propio. Además contamos con un apoyo contundente del gobierno de Maximiliano Pullaro. La obra de adoquinado se está ejecutando en su totalidad con fondos provinciales”, indicó.

El jefe municipal sostuvo que los recursos públicos deben transformarse en mejoras concretas para la comunidad.

“No hay gastos innecesarios y las cosas se hacen de cara a la gente. Los recursos vuelven a las calles en luz, en asfalto, en adoquines y en oportunidades para nuestros vecinos”, afirmó.

No aflojar

Finalmente, dejó un mensaje dirigido a los habitantes de la ciudad y expresó su confianza en el proceso de transformación que atraviesa Arroyo Seco.

“Esto recién empieza. No aflojemos, porque estamos construyendo juntos la ciudad que siempre nos merecimos. Mi compromiso como intendente, pero fundamentalmente como vecino que ama profundamente a este pueblo, es seguir caminando cada barrio, escuchando y trabajando de sol a sol”, concluyó.

>>Leer más: Arroyo Seco acelera su transformación entre puertos, obras y nuevos desafíos

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