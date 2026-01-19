Timbúes: la construcción de la Escuela Técnica Nº 712 ya muestra importantes adelantos

Las obras se ejecutan con una inversión inicial de la comuna local que ronda los 715 millones de pesos

La construcción del nuevo edificio de la Escuela Técnica Nº 712 de Timbúes entró en una etapa de avances significativos. La obra, que se ejecuta en la intersección del bulevar Timbúes y General Roca, representa una de las apuestas educativas más ambiciosas de la región, con una inversión inicial realizada íntegramente por el gobierno local de $714.887.638,68.

En el área de Obras Públicas de la comuna indicaron que los trabajos se desarrollan a “buen ritmo”, respetando el cronograma técnico previsto . Agregaron que las tareas actuales se concentran en el colado de hormigón en los sectores dos y tres, espacios que estarán destinados a los talleres de la institución.

En esta fase específica se vertieron unos 140 metros cúbicos de hormigón, que se suman a los 90 metros cúbicos utilizados anteriormente en el sector cinco, donde funcionarán las aulas. La estructura ya registra más de 200 metros cúbicos de material volcados entre bases, columnas, vigas y losas.

El proyecto se despliega sobre un terreno de más de 5.000 metros cuadrados . Mientras se consolida la estructura pesada, las cuadrillas avanzan en paralelo con las tareas de encofrado en los sectores uno y cuatro. Allí se ubicarán las dependencias administrativas, las salas para docentes, los sanitarios y las áreas de servicios.

Timbúes y una apuesta a la educación

El presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza, destacó la importancia de que la institución cuente finalmente con un espacio diseñado específicamente para sus necesidades pedagógicas. “Falta menos para que la Escuela Técnica pueda funcionar en un edificio propio”, celebró.

“Las bases y construcción de su lugar definitivo son una realidad. Estamos erigiendo una escuela pensada desde la calidad, con la firme convicción de que la educación debe estar en lo más alto”, sostuvo Fiorenza tras la difusión de los últimos avances de gestión.

La consolidación del edificio propio para la Escuela Técnica Nº 712 no solo resolverá un reclamo histórico de la comunidad educativa local sino que fortalecerá la oferta de formación técnica en el cordón industrial, vinculando la educación con la demanda laboral de la zona.

