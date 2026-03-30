Testimonios de padres de la escuela de San Cristóbal: "El arma entró en la funda de una guitarra"

El atacante ingresó con un arma larga, abrió fuego mientras se izaba la bandera, asesinó a un chico de 13 e hirió a varios alumnos

La ciudad santafesina de San Cristóbal quedó en conmoción tras un tiroteo en la escuela Escuela Normal Mariano Moreno efectuado por un joven alumno de la institución . Este lunes por la mañana , previo al comienzo de las clases , un adolescente de 15 años abrió fuego contra sus compañeros y asesinó a un chico de 13 años, además de herir a otros estudiantes. Ahora, los padres de los alumnos declararon sobre la tragedia y dieron detalles de la situación.

En ese marco, una de las madres aseguró que el arma larga, posiblemente una escopeta con perdigones, entró en una funda de un instrumento. “El chico llevó el arma adentro de la funda de una guitarra, camuflada, para que no se dieran cuenta (desde la cuenta)” , expresó Silvana, madre de una alumna de la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, en conversación con TN. Según describió la mujer, el agresor practicaba guitarra en la institución educativa, por lo que no habría llamado la atención de las autoridades cuando lo vieron ingresar con la funda del instrumento. Nunca sospecharon que en su interior podría haber un arma.

El adolescente de 15 años abrió fuego previo al inicio de la jornada escolar. La comunidad educativa se encontraba izando la bandera cuando comenzaron los disparos. En respuesta, los alumnos comezaron a correr de manera desesperada para escaparse de las balas. “(El tiroteo) se dio en la entrada de la bandera, que había muchos chicos. Empezaron ahí los disparos”, agregó otro padre de la Mariano Moreno.

“En el momento los chicos comenzaron a correr, romper vidrios y salir disparando (corriendo)”, siguió Silvana, la madre de una alumna que presenció toda la secuencia.

“Es una situación desgarradora. Mi nena llegó a casa llorando. Me dijo que un chico había entrado con un arma de fuego al colegio y que le iba a disparar a todo el curso”, agregó, sobre la traumática situación que vivió su hija.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/2038608055693115841&partner=&hide_thread=false "SUPUESTAMENTE LE IBA A DISPARAR A TODO UN CURSO" https://t.co/dxfocwI9om



El desgarrador relato de la mamá de una nena de la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristobal, Santa Fe, donde un alumno de cuarto año de la secundaria mató a un compañero e hirió a dos.



"Mi hija… pic.twitter.com/TiPS1ilgEz — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 30, 2026

En cuanto al perfil del agresor, Silvana expresó que no lo conocía personalmente, pero según pudo saber, "era un chico normal". Por el momento, se desconoce cuál fue el móvil del tiroteo.

Lo que se sabe hasta ahora

Un episodio de violencia extrema se registró este lunes por la mañana en la ciudad santafesina de San Cristóbal cuando un alumno de tercer año ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno y abrió fuego contra sus compañeros. Como resultado del ataque, un estudiante de 13 años, que cursaba primer año, murió, y otros dos alumnos de 15 años resultaron heridos. Según confirmaron fuentes oficiales, el agresor efectuó entre cuatro y cinco disparos.

San Cristóbal es una ciudad de la provincia de Santa Fe, cabecera del departamento San Cristóbal, que según el censo de 2022 tenía 15 mil habitantes. Está ubicada a 179 km al norte de la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió en la institución ubicada en J. M. Bullo 1402 durante los primeros minutos de la jornada escolar. El episodio habría ocurrido pasadas las 7 de la mañana del lunes, en el patio interno de la escuela, donde se encontraban formados los estudiantes para izar la bandera.

Un video que circula por internet muestra parte del episodio vivido en el establecimiento escolar. Si bien no se observa al atacante, se pueden escuchar gritos y disparos, mientras estudiantes corren a resguardarse del atacante.

Luego de que el adoslecente abra el fuego, la situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta. El chico de 15 años fue detenido por la Policía, la escuela fue evacuada de inmediato y la zona acordonada.

La salud de los chicos heridos

El gobierno provincial informó que, tras el tiroteo, seis alumnos permanecen estables en el hospital local, mientras que dos fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela. Por su parte, los equipos de Salud Mental de Provincia brindan contención a heridos y familiares.

En total, son ocho los estudiantes que debieron recibir atención médica y el seguimiento tras el grave episodio registrado en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, por el que falleció un estudiante de 13 años.

El operativo sanitario dispuso la atención inmediata de seis pacientes en el hospital de la mencionada localidad, quienes presentan heridas superficiales y se encuentran en condición estable. Por otra parte, se derivaron dos al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Allí se asiste a un varón de 13 años que ingresó mediante un traslado en código rojo. El paciente se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable. Será derivado al Hospital Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad.

Asimismo, un segundo estudiante de 15 años, se traslada hacia el mismo hospital regional para completar los controles pertinentes por heridas superficiales. Su cuadro no reviste gravedad ni requirió activación de código de emergencia durante el trayecto.

La respuesta del gobierno provincial

Tras conocerse el trágico episodio en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal en el que un alumno de 15 años mató a disparos a un compañero e hirió a otros dos, el gobierno de Santa Fe envió al lugar un equipo de acción interministerial para abordar el caso.

“Suspendimos la actividad con los ministros y ya salieron en vuelo los ministros de Educación, Seguridad, Desarrollo Humano y la secretaria de Niñez para acompañar a las familias y la comunidad educativa en este momento duro y trágico”, sostuvo el gobernador Maximiliano Pullaro quien se mostró afligido frente a la prensa.

“Estoy muy golpeado con esto. Me informaron 7:20 de lo sucedido en San Cristóbal. Un adolescente de 15 años ingresó con una escopeta donde hirió a dos compañeros y da muerte a un niño de 13 años”, reveló.

Luego, el gobernador comentó que se está “trabajando sobre la persona que cometió este delito”, aunque por ahora la información es preliminar lo que complica el análisis al momento. El victimario tiene 15 años.

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Tras conocerse el trágico episodio en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de #SanCristóbal, el Gobierno de Santa Fe dispuso el envío de un equipo de acción interministerial.



Participan… — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) March 30, 2026

Todas las tareas se están llevando adelante en coordinación con los efectores de Salud de la región. “De este modo, el Estado provincial recabará toda la información necesaria, para tomar las medidas pertinentes, que serán informadas en un encuentro con la prensa en el transcurso de la mañana”, comunicó el gobierno provincial.

En el lugar estarán presentes el ministro de Educación, José Goity; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Además estarán trabajando en el lugar Claudia Soria, de Atención a la Víctima, el coordinador de Seguridad Pública, Juan Musuruana, la secretaria de Niñez, Daniela León y la secretaria de Territorio del ministerio de Educación, Diana Gallo.