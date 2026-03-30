La Capital | La Región | San Cristóbal

Testimonios de padres de la escuela de San Cristóbal: "El arma entró en la funda de una guitarra"

El atacante ingresó con un arma larga, abrió fuego mientras se izaba la bandera, asesinó a un chico de 13 e hirió a varios alumnos

30 de marzo 2026 · 11:26hs
El tiroteo tomó lugar en la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal

El tiroteo tomó lugar en la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal

La ciudad santafesina de San Cristóbal quedó en conmoción tras un tiroteo en la escuela Escuela Normal Mariano Moreno efectuado por un joven alumno de la institución. Este lunes por la mañana, previo al comienzo de las clases, un adolescente de 15 años abrió fuego contra sus compañeros y asesinó a un chico de 13 años, además de herir a otros estudiantes. Ahora, los padres de los alumnos declararon sobre la tragedia y dieron detalles de la situación.

En ese marco, una de las madres aseguró que el arma larga, posiblemente una escopeta con perdigones, entró en una funda de un instrumento. “El chico llevó el arma adentro de la funda de una guitarra, camuflada, para que no se dieran cuenta (desde la cuenta)”, expresó Silvana, madre de una alumna de la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, en conversación con TN. Según describió la mujer, el agresor practicaba guitarra en la institución educativa, por lo que no habría llamado la atención de las autoridades cuando lo vieron ingresar con la funda del instrumento. Nunca sospecharon que en su interior podría haber un arma.

El testimonio de una madre

El adolescente de 15 años abrió fuego previo al inicio de la jornada escolar. La comunidad educativa se encontraba izando la bandera cuando comenzaron los disparos. En respuesta, los alumnos comezaron a correr de manera desesperada para escaparse de las balas. “(El tiroteo) se dio en la entrada de la bandera, que había muchos chicos. Empezaron ahí los disparos”, agregó otro padre de la Mariano Moreno.

>> Leer más: Ataque en la escuela de San Cristóbal: cómo es el estado de salud de los adolescentes heridos

“En el momento los chicos comenzaron a correr, romper vidrios y salir disparando (corriendo)”, siguió Silvana, la madre de una alumna que presenció toda la secuencia.

“Es una situación desgarradora. Mi nena llegó a casa llorando. Me dijo que un chico había entrado con un arma de fuego al colegio y que le iba a disparar a todo el curso”, agregó, sobre la traumática situación que vivió su hija.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/2038608055693115841&partner=&hide_thread=false

En cuanto al perfil del agresor, Silvana expresó que no lo conocía personalmente, pero según pudo saber, "era un chico normal". Por el momento, se desconoce cuál fue el móvil del tiroteo.

Lo que se sabe hasta ahora

Un episodio de violencia extrema se registró este lunes por la mañana en la ciudad santafesina de San Cristóbal cuando un alumno de tercer año ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno y abrió fuego contra sus compañeros. Como resultado del ataque, un estudiante de 13 años, que cursaba primer año, murió, y otros dos alumnos de 15 años resultaron heridos. Según confirmaron fuentes oficiales, el agresor efectuó entre cuatro y cinco disparos.

San Cristóbal es una ciudad de la provincia de Santa Fe, cabecera del departamento San Cristóbal, que según el censo de 2022 tenía 15 mil habitantes. Está ubicada a 179 km al norte de la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió en la institución ubicada en J. M. Bullo 1402 durante los primeros minutos de la jornada escolar. El episodio habría ocurrido pasadas las 7 de la mañana del lunes, en el patio interno de la escuela, donde se encontraban formados los estudiantes para izar la bandera.

Un video que circula por internet muestra parte del episodio vivido en el establecimiento escolar. Si bien no se observa al atacante, se pueden escuchar gritos y disparos, mientras estudiantes corren a resguardarse del atacante.

Luego de que el adoslecente abra el fuego, la situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta. El chico de 15 años fue detenido por la Policía, la escuela fue evacuada de inmediato y la zona acordonada.

La salud de los chicos heridos

El gobierno provincial informó que, tras el tiroteo, seis alumnos permanecen estables en el hospital local, mientras que dos fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela. Por su parte, los equipos de Salud Mental de Provincia brindan contención a heridos y familiares.

En total, son ocho los estudiantes que debieron recibir atención médica y el seguimiento tras el grave episodio registrado en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, por el que falleció un estudiante de 13 años.

El operativo sanitario dispuso la atención inmediata de seis pacientes en el hospital de la mencionada localidad, quienes presentan heridas superficiales y se encuentran en condición estable. Por otra parte, se derivaron dos al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Allí se asiste a un varón de 13 años que ingresó mediante un traslado en código rojo. El paciente se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable. Será derivado al Hospital Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad.

Asimismo, un segundo estudiante de 15 años, se traslada hacia el mismo hospital regional para completar los controles pertinentes por heridas superficiales. Su cuadro no reviste gravedad ni requirió activación de código de emergencia durante el trayecto.

La respuesta del gobierno provincial

Tras conocerse el trágico episodio en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal en el que un alumno de 15 años mató a disparos a un compañero e hirió a otros dos, el gobierno de Santa Fe envió al lugar un equipo de acción interministerial para abordar el caso.

“Suspendimos la actividad con los ministros y ya salieron en vuelo los ministros de Educación, Seguridad, Desarrollo Humano y la secretaria de Niñez para acompañar a las familias y la comunidad educativa en este momento duro y trágico”, sostuvo el gobernador Maximiliano Pullaro quien se mostró afligido frente a la prensa.

Estoy muy golpeado con esto. Me informaron 7:20 de lo sucedido en San Cristóbal. Un adolescente de 15 años ingresó con una escopeta donde hirió a dos compañeros y da muerte a un niño de 13 años”, reveló.

Luego, el gobernador comentó que se está “trabajando sobre la persona que cometió este delito”, aunque por ahora la información es preliminar lo que complica el análisis al momento. El victimario tiene 15 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GobSantaFe/status/2038599860069315018?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2038599860069315018%7Ctwgr%5E7103ffe20f638448a23ebc0038770c773dcf6c82%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flacapital.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D1774879040357203&partner=&hide_thread=false

Todas las tareas se están llevando adelante en coordinación con los efectores de Salud de la región. “De este modo, el Estado provincial recabará toda la información necesaria, para tomar las medidas pertinentes, que serán informadas en un encuentro con la prensa en el transcurso de la mañana”, comunicó el gobierno provincial.

En el lugar estarán presentes el ministro de Educación, José Goity; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Además estarán trabajando en el lugar Claudia Soria, de Atención a la Víctima, el coordinador de Seguridad Pública, Juan Musuruana, la secretaria de Niñez, Daniela León y la secretaria de Territorio del ministerio de Educación, Diana Gallo.

Noticias relacionadas
El gobernador envió a tres ministros a San Cristóbal para abordar la tragedia en la escuela Normal

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia

Los tres adolescentes asesinados por Junior Solich el 28 de septiembre del 2004

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos

El gobernador envió a tres ministros a San Cristóbal para abordar la tragedia en la escuela Normal

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia

Hospital de San Cristóbal

Ataque en la escuela de San Cristóbal: cómo es el estado de salud de los ocho heridos

Ver comentarios

Las más leídas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newells que Echavarría no cobró

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Lo último

La tensión que se vive en un hogar impacta en el desarrollo de bebés y niños

La tensión que se vive en un hogar impacta en el desarrollo de bebés y niños

Obras en el Monumento: Para variar, Santa Fe se tuvo que hacer cargo de algo que no hizo Nación

Obras en el Monumento: "Para variar, Santa Fe se tuvo que hacer cargo de algo que no hizo Nación"

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió actuar con respeto y responsabilidad

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió "actuar con respeto y responsabilidad"

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia

El gobernador Pullaro envió a tres ministros y secretarios para que se ocupen de la familia de la víctima y la comunidad educativa. Además, para seguir la situación del victimario

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia
Ataque en la escuela de San Cristóbal: Estaban izando la bandera cuando empezaron los tiros
La Región

Ataque en la escuela de San Cristóbal: "Estaban izando la bandera cuando empezaron los tiros"

Testimonios de padres de la escuela de San Cristóbal: El arma entró en la funda de una guitarra
La Región

Testimonios de padres de la escuela de San Cristóbal: "El arma entró en la funda de una guitarra"

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió actuar con respeto y responsabilidad
La Región

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió "actuar con respeto y responsabilidad"

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos
Información General

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newells que Echavarría no cobró

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Newells sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Newell's sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Ovación
Un jugador de Zambia aseguró que la selección argentina no corre mucho y calentó la previa
Ovación

Un jugador de Zambia aseguró que la selección argentina "no corre mucho" y calentó la previa

Un jugador de Zambia aseguró que la selección argentina no corre mucho y calentó la previa

Un jugador de Zambia aseguró que la selección argentina "no corre mucho" y calentó la previa

Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

Nueva baja en la comisión directiva de Newells: renunció el vocal titular

Nueva baja en la comisión directiva de Newell's: renunció el vocal titular

Policiales
Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez
Policiales

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

La Ciudad
Obras en el Monumento: Para variar, Santa Fe se tuvo que hacer cargo de algo que no hizo Nación
La Ciudad

Obras en el Monumento: "Para variar, Santa Fe se tuvo que hacer cargo de algo que no hizo Nación"

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de marzo

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de marzo

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones
El Mundo

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos
El Mundo

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia
La Ciudad

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada
La Ciudad

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 
La Ciudad

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro
Policiales

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario
La Ciudad

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro
la region

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio
politica

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario
Policiales

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor
La Ciudad

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos
La Ciudad

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Por Morena Pardo
Zoom

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
La Ciudad

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
Policiales

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Por Ariel Etcheverry
La Ciudad

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas
Policiales

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas