Se cayó la virgen durante una procesión en San Justo, pero aclaran que "no es ninguna señal" divina

Si esta "desgracia", como la llamaron algunos, no hubiera sucedido, la imagen hubiera dado una vuelta en andas como cada año, alrededor de la plaza San Martín, donde además de la parroquia (que está a cargo desde hace 7 años del cura Antonio Ferigutti) están el juzgado, el municipio y la comisaría 16.

"No fue posible restaurarla. Es una imagen de cerámica, de unos 20 años, que siempre está en una ermita al lado de la secretaría y se pasea en procesión durante la fiesta patronal y de la localidad. Seguramente no estaba bien sujeta", le dijo a La Capital el secretario de la iglesia Juan Alarcón, refiriéndose a que la imagen pudo no haber estado fija lo suficiente a la plataforma de madera donde se lleva en andas la escultura.

La localidad de San Justo está ubicada a 267 km al norte de Rosario y fue noticia en 1973 tras soportar un tornado con vientos de más de 450 km/h (categoría F5), que dejó un trágico saldo de 63 muertes, más de 200 heridos y millones de pesos en pérdidas materiales.

Se la llama "El portón del norte" y su patrona es la virgen de la Merced que significa “misericordia”, advocación que se remonta al siglo XIII cuando la virgen se le aparece a San Pedro Nolasco y lo anima a seguir liberando a los cristianos esclavos.

La escultura que se rompió no es la histórica con cabello natural que está sobre el altar. Esa tiene 117 años y fue donada por Mercedes Zavalla de Iriondo, familia fundadora y devota de esta virgen. Así lo confirma la historiadora del pueblo y ex directora de la escuela Fiscal Nº 431, Lidia Sosa de Lastre, conocida popularmente como "Chichí".

Este año -como es costumbre- se realizó la novena con distintos grupos pastorales en los días previos a la fiesta patronal que a las 9.30 tenía fijada la procesión que no pudo ser.