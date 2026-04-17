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El minuto a minuto: Newell's metió un triunfazo en Santa Fe, por sus tres goles y las manos de Reinatti

minuNewell's metió una victoria de oro en Santa Fe, dio vuelta el partido con golazo de Jerónimo Russo y otro del Colo Ramírez, y Reinatti evitó el empate de Unión

17 de abril 2026 · 20:29hs
El Colo Ramírez convierte el tercero de Newells

Marcelo Bustamante

El Colo Ramírez convierte el tercero de Newell's, el de la victoria por 3 a 2 sobre Unión en Santa Fe.

to aNewell's logró una victoria de oro en Santa Fe, venciendo a Unión 3 a 2 luego de arrancar perdiendo. Un gol en contra, el tremendo de Jerónimo Russo y el tercero del Colo Ramírez le dieron la diferencia. Al final el local descontó y Reinatti, figura leprosa, salvó el empate.

El minuto a minuto de Unión ante Newell's

96' Reinatti le tapó el gol a Tarragona.

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86' GOL DE UNIÓN. Córner desde la izquierda, cabezazo muy dífícil que Reinatti sacó pero dejó corta y Menossi la empujó a la red a la carrera.

76' GOL DE NEWELL'S, Mal pase atrás de Rodríguez, no llegó Mansilla, el Colo Ramírez atento llegó antes y facturó tras dejarlo en el camino desde ángulo difícil.

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63' Tremenda salvada de Reinatti, que debió usar el pie derecho para evitar que Palacios empujara la pelota al gol, cuando entraba solo tras ser asistido de cabeza por Tarragona. Un minuto antes se quedó on un tiro libre muy dífícil que le picó antes y un minuto después con un gran cabezazo de Estigarribia.

48' Penal en movimiento de Profini y Reinatti la sacó sobre su palo derecho. Era el empate.

44' Scarpeccio se perdió el tercero. Gran centro pasado de Luciano Herrera, Mazzantti la metió al medio de cabeza y el juvenil puso la testa pero a las manos del arquero.

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37' GOL DE NEWELL'S. Tremendo zurdazo de afuera del área de Jerónimo Russo, que pegó en el palo derecho de Mansilla y entró. Fue tras un córner desde la derecha de Guch que rechazaron en el primer palo y le quedó al lateral izquierdo, que la paró y fusiló.

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28' Gran polémica. De un córner de Guch de la izquierda, la pelota derivó a la derecha y ahí fue a buscar Rodrigo Herrera, que llegó antes que Vargas. El jugador local pareció tocarlo con la cadera y lo hizo caer. Espinoza no dio el penal y el VAR no corrigió.

27' Buena maniobra por derecha de Mazzantti, gran centro y cabezazo de Luciano Herrera que pegó en la parte alta del travesaño.

Sin título
La pelota está completamente adentro pese al esfuerzo de Mansilla. Es gol de Newell's.

La pelota está completamente adentro pese al esfuerzo de Mansilla. Es gol de Newell's.

13' EMPATÓ NEWELL'S. Córner desde la izquierda de Guch, a Alex Rodríguez le pega en el muslo y pega en el palo. El arquero Mansill intentó retenerla pero la terminó metiendo. De entrada Espinoza no dio gol, pero el VAR rectificó y cobró el 1 a 1.

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3' GOL DE UNIÓN: Tiro libre rápido desde la izquierda, Guch y Mazzantti se durmieron, centro de Palacios tras pared con Del Blanco y cabezazo bárbaro, solo, de Estigarribia a la red.

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1' Tarragona remata tras un mal rechazo de Goitea y la pelota pasa cerca tras rebotar en el defensor.

A las 20.30 comenzó el partido en el 15 de Abril, con el arbitraje de Fernando Espinoza.

>>Leer más: Unión espera intimidar a Newell's con una temible estadística: de qué se trata

Las estadísticas en Santa Fe

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