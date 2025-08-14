Día de las Infancias: Ybarlucea y Timbúes planificaron actividades

En Timbúes el programa se desarrolló el domingo 10, en tanto en Ybarlucea las actividades se realizarán el domingo 17

Con juegos, sorteos y merienda para toda la familia, este domingo 17 de agosto, Ybarlucea se vestirá de fiesta para celebrar el Día de las Infancias con una jornada repleta de alegría, música y diversión.

La cita será a las 13 hs en el Predio del Ferrocarril , donde niños y niñas podrán disfrutar de sorteos, juegos, espectáculos en vivo y una deliciosa merienda compartida.

Organizado por la Comuna de Ybarlucea, el evento busca crear un espacio de encuentro para disfrutar en familia , promover la recreación y reconocer la niñez como una etapa fundamental del desarrollo.

Como cada año, en los días previos se realizó la inscripción para que ningún niño o niña de hasta 12 años, con domicilio en la localidad, se quede sin su regalo . El mismo podrá retirarse el día del festejo presentando el voucher correspondiente.

"Con un clima festivo y actividades pensadas para todas las edades, esta propuesta reafirma el compromiso de la comuna por fortalecer los lazos comunitarios y ofrecer momentos de felicidad para los más pequeños", indicaron desde la Comuna.

En Timbúes

El domingo 10 de agosto se realizó una nueva jornada para celebrar el Día de la Niñez en Timbúes. Cientos de familias se dieron cita en el Parque Urbano Comunal y disfrutaron de una tarde increíble llena de juegos y sonrisas.

Hubo una gran kermesse, inflables y espectáculos musicales especialmente pensados para ellos. También hubo merienda, pintacaras y los mejores paseos se realizaron en la merenguita. Como en cada evento hubo stands de emprendedores locales y sorpresas que hicieron aún más especial la jornada.

Se vivió una jornada de encuentro, alegría y el disfrute de la familia con los niños como protagonistas. En este sentido la Vicepresidente Comunal, Fany Lis Wholk junto al equipo del gobierno de Timbúes saludaron a todos los asistentes y manifestó: “Nuestros chicos y chicas, son el corazón y el futuro de nuestro pueblo. En nombre de nuestro presidente comunal y de todo el equipo quiero agradecerles por compartir esta hermosa tarde de sol. Quiero agradecer especialmente al personal de la comuna que con mucho esfuerzo y compromiso hicieron posible que tengamos este gran festejo”.

