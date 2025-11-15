Central perdió el invicto ante Independiente y encima echaron a Malcorra al final

Central perdió el invicto en Avellaneda ante Independiente por 1 a 0, con el gol de palomita de a Gabriel Avalos. Pero lo peor que le pasó fue la roja a Ignacio Malcorra, cuando el partido ya había terminado, por lo que se perderá los octavos de final.
Todo lo que pasa en Avellaneda
Al final del partido se armó un tumulto entre jugadores de ambos lados y Sebastián Zunino expulsó a Ignacio Malcorra e Rodrigo Fernández Cedrés.
39' ST tuvo el empate Central de nuevo. Buena de Cantizano, centro desde la izquierda, dudó el fondo local y Módica le pegó como pudo, casi se le mete a Rey.
30' Entraron Agustín Módica por Copetti y Maxi Lovera por Navarro.
17' ST Entró Giovanni Cantizano por Campaz.
12' ST Rey le saca la pelota a Duarte, que cae. Pidieron penal, pero no fue.
6' ST. Central tuvo el empate. Gran centro de Copetti, cabezazo a quemarropa de Duarte que sacó Rey.
ET: Tomás O'Connor y Gaspar Duarte por Francesco Lo Celso y Santi López. Malcorra se adelantó a jugar de Di María.
27' GOL DE INDEPENDIENTE: Avalos definió de palomita el centro de Zabala, sin que Komar pudiera intervenir.
16' Campaz entró decidido al área y llegó hasta Rey, que le achicó el remate exigido.
9' Otra buena intervención de Broun ante una llegada de Montiel.
5' Gran atapada de Broun a Abaldo.
2' Corrida al vacío de Campaz, que en vez de habilitar a Copetti, la siguió y definió mal cruzado al entrar al área.
En el equipo canalla, Ariel Holan confirmó a los habituales titulares jorge Broun, Juan Cruz Komar, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz.
Las estadísticas de Independiente y Central