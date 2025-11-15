Central perdió el invicto ante Independiente y encima echaron a Malcorra al final

Ya clasificado primero de su grupo, Central perdió 1 a 0 con Independiente y le peor saldo fue la roja a Ignacio Malcorra cuando el partido había terminado.

Jaminton Campaz, uno de los pocos habituales titulares presentes en el once de Central en Avellaneda.

Los once de Central que enfrentan a Independiente en Avellaneda.

Enzo Copetti no llega al centro de Giménez y contiene Rey.

Gran enganche de Copetti y centro que conectará al gol Duarte, pero la sacó Rey.

Central perdió el invicto en Avellaneda ante Independiente por 1 a 0, con el gol de palomita de a Gabriel Avalos. Pero lo peor que le pasó fue la roja a Ignacio Malcorra, cuando el partido ya había terminado, por lo que se perderá los octavos de final.

Al final del partido se armó un tumulto entre jugadores de ambos lados y Sebastián Zunino expulsó a Ignacio Malcorra e Rodrigo Fernández Cedrés.

39' ST tuvo el empate Central de nuevo. Buena de Cantizano, centro desde la izquierda, dudó el fondo local y Módica le pegó como pudo, casi se le mete a Rey.

30' Entraron Agustín Módica por Copetti y Maxi Lovera por Navarro.

TAPADÓN DE REY Y MILAGRO EN EL ÁREA DE INDEPENDIENTE.

17' ST Entró Giovanni Cantizano por Campaz.

12' ST Rey le saca la pelota a Duarte, que cae. Pidieron penal, pero no fue.

TODO ROSARIO CENTRAL PIDIÓ PENAL: ¿qué te pareció esta acción entre Rey y Duarte?



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025

6' ST. Central tuvo el empate. Gran centro de Copetti, cabezazo a quemarropa de Duarte que sacó Rey.

¡TAPADÓN DE REY PARA EVITAR EL EMPATE DE ROSARIO CENTRAL!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025

ET: Tomás O'Connor y Gaspar Duarte por Francesco Lo Celso y Santi López. Malcorra se adelantó a jugar de Di María.

27' GOL DE INDEPENDIENTE: Avalos definió de palomita el centro de Zabala, sin que Komar pudiera intervenir.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR! Cabezazo de Ávalos para el 1-0 de Independiente ante Rosario Central en Avellaneda.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025

16' Campaz entró decidido al área y llegó hasta Rey, que le achicó el remate exigido.

9' Otra buena intervención de Broun ante una llegada de Montiel.

GRAN REACCIÓN DE FATU BROUN PARA EVITAR EL GOL DE ABALDO EN EL ARRANQUE.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025

5' Gran atapada de Broun a Abaldo.

2' Corrida al vacío de Campaz, que en vez de habilitar a Copetti, la siguió y definió mal cruzado al entrar al área.

En el equipo canalla, Ariel Holan confirmó a los habituales titulares jorge Broun, Juan Cruz Komar, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz.

