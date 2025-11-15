La Capital | Ovación | Central

Central perdió el invicto ante Independiente y encima echaron a Malcorra al final

Ya clasificado primero de su grupo, Central perdió 1 a 0 con Independiente y le peor saldo fue la roja a Ignacio Malcorra cuando el partido había terminado.

15 de noviembre 2025 · 21:26hs
Gran enganche de Copetti y centro que conectará al gol Duarte

Virginia Benedetto

Gran enganche de Copetti y centro que conectará al gol Duarte, pero la sacó Rey.
Enzo Copetti no llega al centro de Giménez y contiene Rey.

Virginia Benedetto

Enzo Copetti no llega al centro de Giménez y contiene Rey.
Los once de Central que enfrentan a Independiente en Avellaneda.

Virginia Benedetto

Los once de Central que enfrentan a Independiente en Avellaneda.
Jaminton Campaz

Virginia Benedetto

Jaminton Campaz, uno de los pocos habituales titulares presentes en el once de Central en Avellaneda.

Central perdió el invicto en Avellaneda ante Independiente por 1 a 0, con el gol de palomita de a Gabriel Avalos. Pero lo peor que le pasó fue la roja a Ignacio Malcorra, cuando el partido ya había terminado, por lo que se perderá los octavos de final.

Todo lo que pasa en Avellaneda

Al final del partido se armó un tumulto entre jugadores de ambos lados y Sebastián Zunino expulsó a Ignacio Malcorra e Rodrigo Fernández Cedrés.

39' ST tuvo el empate Central de nuevo. Buena de Cantizano, centro desde la izquierda, dudó el fondo local y Módica le pegó como pudo, casi se le mete a Rey.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989879849637294507&partner=&hide_thread=false

30' Entraron Agustín Módica por Copetti y Maxi Lovera por Navarro.

17' ST Entró Giovanni Cantizano por Campaz.

12' ST Rey le saca la pelota a Duarte, que cae. Pidieron penal, pero no fue.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989873064100716775&partner=&hide_thread=false

6' ST. Central tuvo el empate. Gran centro de Copetti, cabezazo a quemarropa de Duarte que sacó Rey.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989871448215736809&partner=&hide_thread=false

ET: Tomás O'Connor y Gaspar Duarte por Francesco Lo Celso y Santi López. Malcorra se adelantó a jugar de Di María.

27' GOL DE INDEPENDIENTE: Avalos definió de palomita el centro de Zabala, sin que Komar pudiera intervenir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989860817320202596&partner=&hide_thread=false

16' Campaz entró decidido al área y llegó hasta Rey, que le achicó el remate exigido.

9' Otra buena intervención de Broun ante una llegada de Montiel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989854846363619355&partner=&hide_thread=false

5' Gran atapada de Broun a Abaldo.

2' Corrida al vacío de Campaz, que en vez de habilitar a Copetti, la siguió y definió mal cruzado al entrar al área.

En el equipo canalla, Ariel Holan confirmó a los habituales titulares jorge Broun, Juan Cruz Komar, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz.

>>Leer más: Central: Ariel Holan confirmó el equipo y tira la mitad del costillar al asador

Las estadísticas de Independiente y Central

La tarjeta roja que oscureció la derrota de Central ante Independiente en Avellaneda. Fue para Ignacio Malcorra.

Un cierre que convirtió la visita a Independiente en una mala noche para Central

Los once de Central que salieron a jugar contra Independiente en Avellaneda.

El uno x uno de Central ante Independiente: Ovando fue el más parejo en la derrota canalla

Justo Giani, ex-Newells, convirtió un gol en el triunfo de Aldosivi que le garantizó un lugar en primera.

Cómo les fue a los ex-Newell's y ex-Central que estaban en riesgo de descender

Ariel Holan pensó en el Central ante Independiente, pero también en el equipo para los playoffs.

Central: Ariel Holan confirmó el equipo y tira la mitad del costillar al asador

