La Capital | Salud | hipotiroidismo

Por qué medir zinc y selenio en hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto

Estudios muestran zinc más bajo en algunos pacientes y reducción de anti-TPO/anti-Tg con selenio. Posibles mejoras en síntomas y ecografía. Antes de suplementar: medir niveles séricos y evaluar dieta. Siempre con supervisión médica.

16 de noviembre 2025 · 09:16hs
Por qué medir zinc y selenio en hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto

Por qué medir zinc y selenio en hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto

El hipotiroidismo y la tiroiditis de Hashimoto son patologías frecuentes en la práctica endocrinológica. En ambas, la glándula tiroides presenta una disminución en la producción de hormonas tiroideas o una alteración de su función; en el caso de Hashimoto, esta alteración está vinculada a mecanismos autoinmunes.

“En los últimos años, diversos estudios han explorado el papel de micronutrientes como el zinc y el selenio en la fisiología tiroidea y su impacto potencial en la evolución de estos cuadros”, señala la Dra. Virginia Gorosito, Staff del Servicio de Endocrinología de Grupo Gamma y explica la relación de cada uno de ellos con la tiroide.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 13.04.42

El rol del zinc en la función tiroidea

El zinc es un oligoelemento esencial que participa en más de 300 reacciones enzimáticas del organismo. Según información aportada por la Dra. Gorosito, a nivel tiroideo, interviene en varios puntos críticos:

  • Síntesis y metabolismo de las hormonas tiroideas: el zinc participa en la conversión periférica de tiroxina (T4) a triyodotironina (T3), la forma metabólicamente activa de la hormona.
  • Regulación del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo: una deficiencia de zinc puede alterar la secreción en hipotálamo de la hormona liberadora de tirotropina (TRH) y en hipófisis de TSH, afectando la regulación del sistema.
  • Efectos inmunomoduladores: el zinc modula la respuesta inmune y contribuye al equilibrio entre linfocitos (células que intervienen en la inmunidad y defensa), lo cual puede tener relevancia en las enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto.

Diversos trabajos han mostrado que los pacientes con hipotiroidismo o Hashimoto pueden presentar niveles séricos de zinc más bajos que la población general. Esta deficiencia puede manifestarse con síntomas como caída del cabello, piel seca, uñas frágiles o mayor fatiga, que pueden confundirse con los del hipotiroidismo.

“La suplementación con zinc, cuando está indicada, puede contribuir a mejorar la conversión de T4 a T3, optimizar la respuesta al tratamiento con levotiroxina y favorecer el bienestar general del paciente. No obstante, siempre debe ser supervisada médicamente, ya que un exceso de zinc puede interferir con la absorción de cobre y hierro”, advierte la Dra. Gorosito.

El selenio y su impacto en la autoinmunidad tiroidea

“El selenio es otro micronutriente fundamental para la salud tiroidea”, dice la especialista y explica que el tejido tiroideo posee la mayor concentración de selenio por gramo de tejido en el cuerpo humano, debido a su papel en la actividad de las enzimas desyodasas, responsables de la activación y desactivación de las hormonas tiroideas.

Además, el selenio forma parte de las selenoproteínas con función antioxidante, que protegen a la glándula del daño oxidativo generado por el proceso inflamatorio autoinmune.

Numerosos estudios han demostrado que la suplementación con selenio puede reducir los títulos de anticuerpos antitiroideos (anti-TPO y anti-Tg) en pacientes con tiroiditis de Hashimoto, y mejorar el perfil ecográfico de la glándula. También se ha observado una mejoría subjetiva de los síntomas y del bienestar en algunos pacientes.

Suplementación: cuándo y cómo

Antes de iniciar cualquier suplementación, es recomendable evaluar los niveles séricos de zinc y selenio con un análisis de sangre, además del contexto dietario del paciente. “La indicación debe ser individualizada, considerando la presencia de síntomas persistentes, alteraciones inmunológicas o evidencia de deficiencia. Todo ello, bajo supervisión médica”, aclara la especialista.

En pacientes con tiroiditis de Hashimoto, la corrección de las deficiencias de estos micronutrientes puede:

  • Mejorar la eficacia del tratamiento con levotiroxina.
  • Reducir el estrés oxidativo y la progresión del daño tiroideo.
  • Atenuar la respuesta autoinmune, especialmente en estadios tempranos.

“La evidencia científica actual respalda su utilidad como coadyuvante del tratamiento convencional, siempre dentro de un enfoque integral y personalizado”, afirma la Dra. Gorosito. La evaluación médica y nutricional resulta clave para garantizar la seguridad y eficacia de la intervención.

Noticias relacionadas
El insomnio es uno de los trastornos del sueño. ¿Hay riesgos en tomar dosis prolongadas de melatonina? 

Melatonina: los riesgos de este regulador del sueño, bajo la lupa

martin fierro de la salud: el hospital italiano de rosario es la unica institucion privada local nominada

Martín Fierro de la Salud: el Hospital Italiano de Rosario es la única institución privada local nominada

como impacta en la vida cotidiana la dermatitis atopica

Cómo impacta en la vida cotidiana la dermatitis atópica

de la emergencia a la rehabilitacion: como se reconstruye la vida tras una lesion medular

De la emergencia a la rehabilitación: cómo se reconstruye la vida tras una lesión medular

Ver comentarios

Las más leídas

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Lo último

Avanza el bypass de cuencas en el canal Agataura, obra clave para el sur santafesino

Avanza el bypass de cuencas en el canal Agataura, obra clave para el sur santafesino

Por qué medir zinc y selenio en hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto

Por qué medir zinc y selenio en hipotiroidismo y tiroiditis de Hashimoto

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Osvaldo Díaz generó el Desalinizador Aero Térmico, que permite potabilizarla de manera sencilla y económica

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Por Silvia Carafa
Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

El pacto Trump-Milei y la impotencia de una oposición zombi

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

El pacto Trump-Milei y la impotencia de una oposición zombi

Crece el uso de las energías renovables en Rosario y la región

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Crece el uso de las energías renovables en Rosario y la región

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral
Política

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Bernardi dio la lista de concentrados de Newells, sin un jugador que fue titular durante la temporada

Bernardi dio la lista de concentrados de Newell's, sin un jugador que fue titular durante la temporada

Ovación
Newells jugará ante Racing y cerrará un ciclo que tuvo muchas penas y nada de gloria

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's jugará ante Racing y cerrará un ciclo que tuvo muchas penas y nada de gloria

Newells jugará ante Racing y cerrará un ciclo que tuvo muchas penas y nada de gloria

Newell's jugará ante Racing y cerrará un ciclo que tuvo muchas penas y nada de gloria

Rugby: Los Pumas buscarán quebrar la racha adversa que tienen en Murrayfield

Rugby: Los Pumas buscarán quebrar la racha adversa que tienen en Murrayfield

El pecado de Nacho: Malcorra vio la roja y es una baja clave para Central en el inicio de playoffs

El pecado de Nacho: Malcorra vio la roja y es una baja clave para Central en el inicio de playoffs

Policiales
Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

La Ciudad
Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Crece el uso de las energías renovables en Rosario y la región

Crece el uso de las energías renovables en Rosario y la región

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

Central perdió el invicto ante Independiente y encima echaron a Malcorra al final
Ovación

Central perdió el invicto ante Independiente y encima echaron a Malcorra al final

Bernardi dio la lista de concentrados de Newells, sin un jugador que fue titular durante la temporada
Ovación

Bernardi dio la lista de concentrados de Newell's, sin un jugador que fue titular durante la temporada

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido
Policiales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario
La Ciudad

Imágenes del recuerdo imborrable de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Homenaje a Ovidio Lagos a 158 años de la creación de La Capital
La Ciudad

Homenaje a Ovidio Lagos a 158 años de la creación de La Capital

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades
La Ciudad

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina
La Ciudad

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil
Policiales

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado
La Ciudad

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un impactante incendio
Información General

Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un impactante incendio

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos
La Ciudad

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario
La Ciudad

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur
La Ciudad

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos
Información General

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos