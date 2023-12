San Jerónimo Sud quedó por primera vez a cargo de una mujer

La joven se siente contenida ya que “en la comuna hay un equipo sólido y contundente que acompaña. Está muy aceitado, se trabaja muy bien, coordinando cada área y abordando cada situación. Somos pocos, así que todos hacemos de todo”.

Consultada sobre la forma de comunicar de la comuna, Belén confiesa que tuvo mucho que ver ya que en los últimos tiempos “estuvimos moviendo un poco las redes, aggiornándonos a cada una de las plataformas” y hasta sumaron Tik Tok.

En esa popular red, se pueden ver videos de niños disfrutando de una jornada de integración en la Casa de la Cultura, de la colonia de vacaciones del año pasado con chicos vistiendo la camisetas de la selección, recibiendo una medalla y celebrando como los campeones. También otro video del festejo de la tercera Copa Mundial de fútbol en la pequeña localidad y uno más del Día de la Tradición con pequeños elaborando empanadas y bailando folclore.

Proyectos

La gestión tiene como pilar fundamental la obra pública; “veníamos con un atraso bastante importante y cerramos el 2023 con 102 cuadras renovadas haciendo cordón cuneta y pavimento. A eso le sumamos el entubamiento y vamos camino a tener el pueblo con el 100% de sus luces led”, enumera Olmos.

“Hay mucho más por hacer para el año que viene; planificamos 27 cuadras de cuneta y pavimento y obras que hacen falta en caminos rurales, más cantidad de entubamiento y continuar con las viviendas en construcción”.

En esa línea, resalta que “hay mucho por hacer y muchas ganas, con Horacio estamos en contacto permanente pero él está muy metido en su nueva función porque en estos últimos cuatro años la provincia lamentablemente no ha acompañado a los gobiernos locales. Hubo muchos programas que no han sido pagados y proyectos presentados que no tuvieron respuestas”.

“Lo primero que está haciendo esta gestión de Maxi Pullaro por medio de la Secretaría de Municipios y Comunas, es ordenar esas cosas atrasadas. Son fondos que a las comunas les vienen muy bien y lo están necesitando”, opina Belén.

>>Leer más: El jefe comunal de San Jerónimo será el secretario de Gobierno, Municipios y Comunas

La joven aclara que San Jerónimo “es sólida económicamente, hemos hecho un ordenamiento desde que entramos y una buena administración, pero hay comunas que hoy en día no están pudiendo pagar los sueldos y es importante que no haya atraso en recibir los fondos que les corresponden de Obras Menores y Plan Incluir, programas muy importantes que van específicamente a obras”.

Durante el gobierno encabezado por el radical Ciancio, Belén asegura que año tras año se fueron superando en generación de actividades: "Ahora arrancando con las inscripciones de la colonia de verano 2024. Ya estamos en 150 inscritos pero sabemos que vamos a pasar los 200 como viene sucediendo, porque es una política pública que desde el primer momento tomamos con mucho compromiso”.

“La colonia de vacaciones es un lugar de esparcimiento, de deporte, de inclusión y este año vamos a tener el acompañamiento de la provincia que no tuvimos en estos últimos cuatro. Eso nos dará un respiro y por supuesto muchas más fuerza para agregar actividades”.

Por último, adelanta que “el año que viene también viene cargado de proyectos culturales y de desarrollo social. Ya estamos pactando reuniones con distintos funcionarios de la nueva gestión provincial porque sabemos que ellos tienen ganas de hacer muchas cosas, igual que nosotros. Todos se traduce en beneficio para el pueblo, para los vecinos, porque como decimos siempre: lo mejor está por llegar”.