San Francisco romperá el aislamiento con el asfaltado del acceso que la conectará con Venado Tuerto

Se licitará la obra para pavimentar la ruta 7S para la única localidad del departamento General López que aún no tiene acceso asfaltado

Por Luis Emilio Blanco

8 de septiembre 2025 · 08:59hs
La apertura de la licitación no es solo un trámite administrativo, sino que marca el inicio de una obra que cambiará para siempre la relación del pueblo con su entorno.
San Francisco, localidad del extremo sur santafesino, está a punto de dejar atrás décadas de aislamiento. La apertura de la licitación para la pavimentación de la ruta provincial 7S, que la conectará directamente con Venado Tuerto, representa un hito histórico para sus habitantes y para toda la región. El llamado oficial, disponible en el portal del gobierno de Santa Fe, permanecerá abierto hasta el 10 de octubre.

La senadora provincial, Leticia Di Gregorio, confirmó la medida y destacó que se trata de “otro avance fundamental para concretar un sueño que la comunidad espera desde hace décadas”.

"La obra fue posible gracias a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, en el marco del programa de accesos asfaltados para todas las localidades santafesinas. Las leyes de conectividad 100 x100 y de contribución de mejoras, aprobadas en 2023 y 2024, fueron claves para viabilizar el proyecto", indicó la legisladora.

El presidente comunal Ignacio Freytes fue señalado como uno de los principales impulsores de la iniciativa, que logró articular voluntades políticas, técnicas y comunitarias. “Gracias a las gestiones locales, hoy estamos más cerca de concretar una obra que cambiará para siempre la vida de nuestro pueblo”, expresó Di Gregorio.

San Francisco dijo que sí

Uno de los aspectos más destacados del proceso fue el contundente respaldo vecinal. Tras el cierre del Registro de Oposición, se confirmó que el 90% de los frentistas acompañó la iniciativa. Solo 24 vecinos y 5 empresas expresaron su rechazo, mientras que 601 contribuyentes manifestaron su apoyo explícito. Este nivel de adhesión, poco habitual en obras de infraestructura rural, fue posible gracias a la actualización de la normativa de Contribución de Mejoras, que permitió establecer un esquema más justo y aplicable.

La obra contempla la pavimentación de 19,8 kilómetros de la ruta 7S, con una calzada de 7,30 metros de ancho y un camino total de 30 metros. También se prevé la instalación de iluminación en el ingreso urbano a San Francisco, lo que mejorará la seguridad vial y la integración visual del pueblo al corredor regional. El plazo de ejecución será de 18 meses.

El financiamiento fue estructurado de manera colaborativa. El Gobierno de Santa Fe aportará el 70% del presupuesto total, equivalente a 14.616 millones de pesos. La Municipalidad de Venado Tuerto contribuirá con 2.343 millones, la Comuna de San Francisco con 60 millones, y los propietarios rurales asumirán el 18,5% restante, equivalente a 3.873 millones, mediante el sistema de mejoras. Este esquema refleja una lógica de corresponsabilidad territorial, donde cada actor institucional y comunitario participa activamente en la concreción de una obra que beneficiará a toda la región.

Romper el aislamiento

Para entender el verdadero impacto de esta obra, basta con escuchar a quienes viven en San Francisco. Marta Gutiérrez, docente jubilada y vecina desde hace más de 40 años, resume el sentimiento colectivo: “Durante años vimos pasar promesas, estudios, anuncios. Pero esta vez es distinto. Hay decisión política, hay números concretos, y sobre todo hay respeto por nuestra historia. El asfalto no es solo una obra, es una forma de decirnos que existimos”.

Ignacio Freytes, presidente comunal, también compartió su mirada: “Este acceso es mucho más que una ruta. Es la posibilidad de que nuestros jóvenes lleguen a estudiar sin depender del clima, que los productores puedan sacar su cosecha sin perder días, que las ambulancias lleguen sin demoras. Es justicia territorial”.

San Francisco - acceso 2

Más competitivos

Desde el sector productivo, el ingeniero agrónomo Sebastián Ledesma, asesor de cooperativas rurales, destacó el impacto económico: “La pavimentación de la 7S reducirá costos logísticos, mejorar la competitividad y atraer inversiones. Pero también cambiará la vida cotidiana de cientos de familias que hoy dependen de caminos de tierra para todo”.

San Francisco era, hasta hoy, el único pueblo del departamento General López que no contaba con acceso asfaltado. Esa condición lo colocaba en una situación de vulnerabilidad estructural, especialmente en épocas de lluvias intensas o emergencias sanitarias. La obra, entonces, no solo conecta físicamente, sino que repara una deuda histórica con los pobladores y la región.

“Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de un gobierno provincial presente, un gobierno que llega con programas, pero sobre todo con obras a cada rincón de la provincia”, afirmó la senadora Di Gregorio. Su frase sintetiza una visión de Estado que no se limita a los grandes centros urbanos, sino que reconoce la diversidad territorial y la necesidad de equidad en el desarrollo integral de las pequeñas poblaciones.

La apertura de la licitación no es solo un trámite administrativo, sino que marca el inicio de una obra que cambiará para siempre la relación del pueblo con su entorno. En palabras de Marta Gutiérrez: “El asfalto no es solo una obra, es una forma de decirnos que existimos”.

