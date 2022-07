Roxana Carabajal insiste con el desesperado pedido para encontrar a su hija: "Gonzalo, devolvela" La folclorista dijo que "hace 5, 6 días que no sé nada de Eva. Por momentos estoy calmada porque hay ciertos indicios pero otros días no me dicen nada" 12 de julio 2022 · 19:15hs

"Gonzalo, devolvela". Ese es el desesperado pedido de la artista Roxana Carabajal para su ex pareja, Gonzalo Keller. La cantante pidió por la desaparición de la hija de ambos, Eva de 9 años, a quien este sábado fue a buscar a Carcarañá, donde estaba con su padre y no pudo encontrar a ninguno de los dos. Y ambos fueron incorporados este lunes al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu).

"Que nos diga que Eva está bien, es lo único que me interesa", manifestó la artista, quien aseguró que “hace 5, 6 días que no sé nada de Eva. Por momentos estoy calmada porque hay ciertos indicios pero otros días no me dicen nada, no sé nada, y entonces ahí es donde me agarra mucha angustia, entro en una mezcla de emociones”.

Carabajal, en diálogo con un programa televisivo, dejó en claro el momento de angustia que está atravesando. Asevera “no entender nada” ya que el padre de su hija “no se comunica” y no da información sobre el paradero de la pequeña Eva. La sobrina de Peteco Carbajal reveló que cuando fue a la casa de su ex pareja a buscar a su hija notó la ausencia de Eva, del padre y de elementos propios de la vivienda que la hicieron pensar que habían dejado la vivienda. "Es complicado porque está todo en investigación. De todas maneras, necesito que toda la Argentina sepa esto para que si lo ven o alguien sabe algo, avise. Los estamos buscando”, aclaró la artista. >> Leer más: Roxana Carabajal pide por su hija de nueve años desaparecida desde el sábado Además, la artista santiagueña confesó su sorpresa por la situación debido a que no mantenía una relación conflictiva con el padre de su hija. "No tenía una relación conflictiva por eso me conmueve tremendamente todo esto. Necesito seguir fuerte para esperar a mi hijita, aunque me angustio por momentos porque hay días que no sé nada. Está subida su foto en las redes, necesito saber que ella está bien paseando por ahí", expresó. Sin embargo, recordó que Gonzalo ya la había amenazado anteriormente con la posibilidad de llevarse lejos a la hija de ambos. “Estamos separados desde hace cinco años. En un principio hemos tenido un montón de conflictos y me amenazó con llevarse a la nena, pero después todo se normalizó”, precisó. "Nosotros teníamos una relación normal de tenencia. Yo corté relaciones con toda su familia, el único vínculo que me unía a él era Evita. No teníamos relación porque yo ya me había ido a Córdoba. A pesar de esto que está pasando me volví a hablar con su hermano, mi ex cuñado. Él tampoco sabe nada, está desesperado. Esto es una pesadilla", dijo. Por último, manifestó: "Gonzalo, devolvela. Háblenle por favor. Díganle algo. Yo tengo la esperanza de que escuche, que sepa que está todo bien y nadie va a hacer nada en su contra”. EL PEDIDO DE AYUDA DE ROXANA CARABAJAL EN VIVO PARA ENCONTRAR A SU HIJA - NOTA COMPLETA