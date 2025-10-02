El comercio en Granadero Baigorria alcanza un 98% de ocupación en sus locales Según un relevamiento del Departamento de Inpección de Comercios hay 2.118 locales activos que reflejan un entramado económico dinámico y en constante crecimiento 2 de octubre 2025 · 09:38hs

El último relevamiento del Departamento de Inspección de Comercios municipal confirma que Granadero Baigorria mantiene hoy un 98% de ocupación en sus locales comerciales: 2.118 comercios activos que reflejan un entramado económico dinámico y en constante crecimiento.

"Este resultado es el fruto de una política local sostenida, basada en la cercanía con los emprendedores, el novedoso sistema de habilitación express, la eliminación de tasas que dificultaban la inversión y el acompañamiento a cada comercio que decidió desarrollarse en la ciudad", indicaron desde la Municipalidad.

Casi sin locales vacíos “Queremos vivir bien en nuestra ciudad, y eso también significa fortalecer la economía local, generando empleo y orgullo para nuestros vecinos”, señaló el subsecretario de Hacienda local Brian Braten.

Con reglas claras, profesionalismo y atención personalizada, Baigorria consolidó un modelo donde prácticamente no hay locales vacíos: solo 41 espacios disponibles. La demanda local supera ampliamente a la oferta, posicionando a la ciudad como un territorio especialmente atractivo y distinguido para inversores, desarrolladores y nuevas empresas que buscan oportunidades de crecimiento.