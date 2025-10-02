La Capital | La Región | comercio

El comercio en Granadero Baigorria alcanza un 98% de ocupación en sus locales

Según un relevamiento del Departamento de Inpección de Comercios hay 2.118 locales activos que reflejan un entramado económico dinámico y en constante crecimiento

2 de octubre 2025 · 09:38hs
La eliminación de tasas que dificultaban la inversión y el acompañamiento a cada comercio que decidió desarrollarse en la ciudad

"La eliminación de tasas que dificultaban la inversión y el acompañamiento a cada comercio que decidió desarrollarse en la ciudad", indicaron desde la Municipalidad.

El último relevamiento del Departamento de Inspección de Comercios municipal confirma que Granadero Baigorria mantiene hoy un 98% de ocupación en sus locales comerciales: 2.118 comercios activos que reflejan un entramado económico dinámico y en constante crecimiento.

"Este resultado es el fruto de una política local sostenida, basada en la cercanía con los emprendedores, el novedoso sistema de habilitación express, la eliminación de tasas que dificultaban la inversión y el acompañamiento a cada comercio que decidió desarrollarse en la ciudad", indicaron desde la Municipalidad.

Casi sin locales vacíos

“Queremos vivir bien en nuestra ciudad, y eso también significa fortalecer la economía local, generando empleo y orgullo para nuestros vecinos”, señaló el subsecretario de Hacienda local Brian Braten.

Con reglas claras, profesionalismo y atención personalizada, Baigorria consolidó un modelo donde prácticamente no hay locales vacíos: solo 41 espacios disponibles. La demanda local supera ampliamente a la oferta, posicionando a la ciudad como un territorio especialmente atractivo y distinguido para inversores, desarrolladores y nuevas empresas que buscan oportunidades de crecimiento.

>> Leer más: Granadero Baigorria: reformarán íntegramente el centro de salud de barrio San Fernando

Noticias relacionadas
El encuentro de octubre no será un hecho aislado. La organización ya proyecta nuevas ediciones, recorridos temáticos, capacitaciones y alianzas con universidades y agencias de promoción.

Melincué: realizarán el Primer Encuentro de Observadores de Aves

En Venado Tuerto se realizó la entrega de un mini-bus, pistolas Taser y elementos de criminalística.

Seguridad: intensa agenda de trabajo de funcionarios de la provincia en el sur santafesino

Granadero Baigorria avanza así en una política de inversión pública con impacto directo en la vida cotidiana de sus vecinos, expresó Maglia.

Granadero Baigorria: reformarán íntegramente el centro de salud de barrio San Fernando

La agenda se extenderá durante todo el mes y cuenta con caminatas saludables, distinción a ciudadanos honoríficos, teatro, cine debate, encuentro de newcom, talleres de educación sexual y actividades recreativas.

Octubre dorado: un mes de actividades abiertas y gratuitas para adultos mayores en Villa Gobernador Gálvez

Ver comentarios

Las más leídas

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Lo último

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Plazos fijos: se actualizaron las tasas de interés de los principales bancos para octubre

Plazos fijos: se actualizaron las tasas de interés de los principales bancos para octubre

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

El juez Federico Martín la había derivado a la Corte Suprema de la Nación, pero la Cámara Federal de Paraná revocó la medida. Hay más de 40 imputados

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

Por Tomás Barrandeguy

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento
Policiales

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura
La Ciudad

La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario
Política

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte
La Ciudad

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad
Policiales

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Ovación
Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newells: Siento que estoy viviendo un sueño

Por Hernán Cabrera
Ovación

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newells: Siento que estoy viviendo un sueño

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

Policiales
Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento
Policiales

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

La Ciudad
Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario
La Ciudad

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: volverá al Juzgado de Victoria

La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

La primavera se pausa por unos días: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales
La Ciudad

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20
Ovación

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario
Información General

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de Narco Airlines
Política

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de "Narco Airlines"

Pablo Javkin: Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel
La Ciudad

Pablo Javkin: "Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel"

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores
Economía

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

El Senado busca propinarle otro revés legislativo a la Casa Rosada
Política

El Senado busca propinarle otro revés legislativo a la Casa Rosada

La recaudación bajó 9 % en septiembre por Bienes Personales y retenciones
Economía

La recaudación bajó 9 % en septiembre por Bienes Personales y retenciones

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos
Información General

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino
La Ciudad

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall
Información General

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall