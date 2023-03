El hermano Pedro aguardará el juicio en libertad tras el fallo de la Cámara que no dió lugar al pedido de la fiscalía de prisión preventiva

El hermano Pedro aguardará el juicio en libertad tras el fallo de la Cámara que no dió lugar al pedido de la fiscalía de prisión preventiva.

La Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto rechazó un pedido de prisión preventiva realizado por la Fiscalía para un ex director del Colegio Sagrado Corazón de esta ciudad que había sido imputado por abuso sexual de menores que estudiaban en ese establecimiento educativa. Se trata del Hermano Pedro Ortiz quien desde hace unos años no reside más en la ciudad. Cuando todo hacía pensar que le dictarían la prisión preventiva, ante la gravedad de los casos por los cuales fue imputado, la Cámara venadense decidió no hacer lugar al pedido de la Fiscalía.