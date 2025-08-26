Puerto San Martín vibró con el Duatlón "Batalla Punta Quebracho"

Con récord de participación y premios inéditos, la tercera edición del duatlón convocó a atletas de toda la provincia y consagró por primera vez a una puertense como ganadora

Al igual que con la maratón, queremos que el duatlón sirva para difundir la historia de la Batalla de Punta Quebracho. Queremos que Puerto sea la capital del deporte en toda la provincia”, expresó Juan Manuel De Grandis.

Puerto General San Martín vivió el pasado 23 de agosto una jornada cargada de emoción, esfuerzo y espíritu deportivo. La tercera edición del Duatlón “Batalla Punta Quebracho”, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad, se consolidó como una de las competencias más convocantes de la región, con atletas provenientes de distintos puntos de la provincia y un marco familiar que acompañó cada tramo del recorrido.

La prueba, que combina pedestrismo y ciclismo en modalidad Sprint (5 km de carrera, 20 km de ciclismo y 2,5 km finales de pedestrismo), tuvo como epicentro el Megaestadio “4 de Junio” y se desarrolló con largada y llegada sobre calle América. Además, ofreció distintas categorías como Ruta, MTB, Posta y Crono, con posibilidad de competir de manera individual o en dupla.

Uno de los aspectos más destacados fue la entrega de premios en efectivo , convirtiendo al duatlón de Puerto en el único de su tipo en ofrecer incentivos económicos: $150.000 al primer puesto, $100.000 al segundo y $50.000 al tercero, tanto en modalidad individual como en ruta.

En la categoría masculina, el podio fue encabezado por Matías Quintana, seguido por Pablo Denoni Larraburu y Mauro De Lucas. En la categoría femenina, el primer puesto fue para Magali Landriel, profesora de la Dirección de Deportes Municipal, quien se convirtió en la primera puertense en ganar una competencia organizada por el propio municipio. Completaron el podio Yanina Julio y Erica Lucía.

La entrega de premios contó con la presencia del presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis; el secretario de Educación, Cultura y Deportes, Sebastián Lezcano; el director de Deportes, Gustavo Rojas; y Jonatan Brest, del Museo del Río Paraná. También participaron numerosas familias que alentaron a los competidores durante toda la jornada.

“La apuesta es contagiar a los puertenses y a los vecinos de la región para que se sumen en cada edición. Al igual que con la maratón, queremos que el duatlón sirva para difundir la historia de la Batalla de Punta Quebracho. Queremos que Puerto sea la capital del deporte en toda la provincia”, expresó Juan Manuel De Grandis.

Por su parte, Lezcano transmitió el saludo del intendente Carlos De Grandis, destacando su rol como impulsor de la gestión deportiva local: “Esta tercera edición nos llena de orgullo. Agradecemos la convocatoria y el entusiasmo que se vive en nuestra ciudad”.

>> Leer más: El Museo del Río de Puerto San Martín tiene una nueva sala de paleontología