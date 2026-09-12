Arroyo Seco impulsa un operativo contra el dengue con la lupa sobre barrios afectados en temporadas anteriores

La estrategia combina tareas de fumigación, descacharrado y concientización comunitaria, con la participación de personal de las áreas de Salud y Obras Públicas

Expectativa. El 2026 arrancó sin casos confirmados de dengue en Santa Fe.

El municipio puso en marcha una nueva etapa de acciones preventivas que incluye fumigación, descacharrado y trabajo puerta a puerta de equipos de Salud y Obras Públicas. Se trata de un operativo especial de prevención del dengue centrado en los sectores de la ciudad donde en algún momento se registraron casos. También convocó a los vecinos a eliminar recipientes que puedan acumular agua.

El objetivo es reducir los criaderos del mosquito Aedes aegypti , transmisor de la enfermedad, y reforzar las medidas de prevención en los barrios considerados prioritarios.

Según adelantaron, los trabajos incluyen recorridas territoriales para acercar información a los vecinos , promover acciones de prevención y acompañar a las familias que residen en sectores donde se detectaron casos.

Además de la fumigación espacial, el municipio solicitó la colaboración de la comunidad para retirar de los patios y espacios abiertos todos aquellos elementos en desuso capaces de acumular agua, como recipientes, cacharros y cubiertas.

Las recomendaciones también incluyen limpiar y mantener las piletas, cortar el césped regularmente y controlar tanques, depósitos y cualquier objeto donde puedan desarrollarse larvas del mosquito.

Prevención del dengue

Las tareas de prevención comenzaron en distintas instituciones de la ciudad y continuarán en los barrios definidos por las autoridades sanitarias como zonas de intervención prioritaria.

Allí se desplegarán operativos de fumigación y descacharrado acompañados por campañas de educación sanitaria.

Desde el municipio remarcaron que la eliminación de potenciales criaderos sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir la presencia del mosquito y evitar nuevos contagios, por lo que insistieron en la necesidad de que los vecinos acompañen las acciones oficiales con medidas de prevención dentro de sus hogares.

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