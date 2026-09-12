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Arroyo Seco impulsa un operativo contra el dengue con la lupa sobre barrios afectados en temporadas anteriores

La estrategia combina tareas de fumigación, descacharrado y concientización comunitaria, con la participación de personal de las áreas de Salud y Obras Públicas

12 de septiembre 2026 · 17:00hs
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Expectativa. El 2026 arrancó sin casos confirmados de dengue en Santa Fe.

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Arroyo Seco impulsa un operativo contra el dengue con la lupa sobre barrios afectados en temporadas anteriores

El municipio puso en marcha una nueva etapa de acciones preventivas que incluye fumigación, descacharrado y trabajo puerta a puerta de equipos de Salud y Obras Públicas. Se trata de un operativo especial de prevención del dengue centrado en los sectores de la ciudad donde en algún momento se registraron casos. También convocó a los vecinos a eliminar recipientes que puedan acumular agua.

El objetivo es reducir los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, y reforzar las medidas de prevención en los barrios considerados prioritarios.

Según adelantaron, los trabajos incluyen recorridas territoriales para acercar información a los vecinos, promover acciones de prevención y acompañar a las familias que residen en sectores donde se detectaron casos.

Además de la fumigación espacial, el municipio solicitó la colaboración de la comunidad para retirar de los patios y espacios abiertos todos aquellos elementos en desuso capaces de acumular agua, como recipientes, cacharros y cubiertas.

Las recomendaciones también incluyen limpiar y mantener las piletas, cortar el césped regularmente y controlar tanques, depósitos y cualquier objeto donde puedan desarrollarse larvas del mosquito.

Prevención del dengue

Las tareas de prevención comenzaron en distintas instituciones de la ciudad y continuarán en los barrios definidos por las autoridades sanitarias como zonas de intervención prioritaria.

Allí se desplegarán operativos de fumigación y descacharrado acompañados por campañas de educación sanitaria.

Desde el municipio remarcaron que la eliminación de potenciales criaderos sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir la presencia del mosquito y evitar nuevos contagios, por lo que insistieron en la necesidad de que los vecinos acompañen las acciones oficiales con medidas de prevención dentro de sus hogares.

>>Leer más: Dengue: qué es, cómo se transmite, cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlo

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