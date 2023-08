Poleri confió en el triunfo de Maxi Pullaro para que Teodelina sea declarada ciudad

“ Teodelina está cada vez más cerca de ser ciudad si llega a ganar las elecciones Maximiliano Pullaro ”, dijo el presidente comunal de esa localidad, Joaquín Poleri, tras destacar que “hubo varios intentos para tratar este tema pero nunca prosperó porque no estaban dadas las condiciones políticas para que ello sucediera. Pero ahora estamos en las mejores condiciones en el caso que Pullaro triunfe en septiembre”. El mandatario radical no se olvido de la rival en las primarias, Carolina Losada, a quien le pidió que “se quede en Nordelta y cumpla sus tareas en defensa de los santafesinos en el Senado de la Nación”.

El joven mandatario radical, Joaquín Poleri (33), asumió la comuna en 2017 y las cuatro elecciones que disputó, las ganó con holgura. “El radicalismo no había gobernado nunca desde el retorno de la democracia allá por 1983”, reseñó el jefe comunal que además es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

En rigor hubo varios intentos frustrados en la Cámara de Diputados para que Teodelina sea declarada ciudad. No sólo esta localidad sino que en las mismas circunstancias se encuentran Wheelwright y Elortondo; las tres pertenecen al departamento General López y tienen alrededor de 8 mil habitantes cada una.

Lo cierto es que para ser declarada ciudad, debe contar con diez mil habitantes aunque -aclaró Poleri- “Teodelina tiene características de ciudad y lo de los diez mil habitantes es algo que ya está perimido. Nosotros tenemos erogaciones en salud, educación o turismo que son disfrutadas por miles de personas de la región y no sólo por los teodelinenses. Pero no recibimos la coparticipación que debiéramos tener porque seguimos siendo considerados un pueblo”.

Poleri dejó entrever que -aunque no le consta fehacientemente- “pareciera que hay una mano política o el hecho de no tener mayoría en las cámaras pero ninguna de las tres localidades de General López pudimos lograr ser ciudad. Me refiero a Elortondo, Whellwright y nosotros. Casualmente las tres son comunas radicales. María Isabel Bosco en Elortondo, Benjamín Giantetti en Whellwright y yo en Teodelina”.

En efecto, hubo presentaciones realizadas por legisladores del sur santafesino para que sean declaradas ciudad y la cuestión se dificultó siempre ya que nunca hubo una mayoría en ambas cámaras y no hubo un decreto gubernamental para tratar el tema en sesiones extraordinarias. Sobre todo en la Cámara de Senadores que es dominada por el justicialismo desde hace largos años; hecho que este año podría cambiar y el peronismo podría perder la mayoría si se repiten los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Compromiso

El resultado de las Paso, entusiasmó el jefe radical de Teodelina quien tiene una relación personal y de amistad muy grande con “Maxi Pullaro. De hecho fue uno de los que lo incentivó a militar en Teodelina por el radicalismo que prácticamente no existía en nuestra localidad. Recuerdo que años atrás yo estaba haciendo dedo y quien me levanta era Pullaro. Ahí le comenté que era radical y nos pusimos a charlar de política”.

En ese trayecto del viaje desde Rosario, Pullaro le dijo que tenía que armar el partido en Teodelina y así fue como Poleri encaró la tarea que dio sus frutos rápidamente ya que en 2017 fue electo presidente comunal, en 2019 fue reelecto y nuevamente en 2021. En estas elecciones triunfó con holgura y todo indica que volverá a ser presidente comunal desde el 10 de diciembre.

“Cuándo cumple el objetivo personal que Teodelina sea declarada ciudad, yo me retiro de la comuna. Seguiré otro camino, dentro o fuera de la política, pero mi objetivo es ese y estamos más cerca que nunca de que se cumpla de la mano de quien seguramente será el nuevo gobernador de la provincia, Maxi Pullaro”, dijo el Poleri.

image.png “Teodelina está cada vez más cerca de ser ciudad si llega a ganar las elecciones Maximiliano Pullaro”, dijo el presidente comunal de esa localidad, Joaquín Poleri

>> Leer más: Teodelina quiere hacer un censo para saber si es ciudad

Nordelta

Poleri es conocido en la región por no tener pelos en la lengua a la hora de declarar. En la charla con este diario no dejó pasar la oportunidad de criticar a quien fuera la rival de Pullaro en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, (la senadora) Carolina Losada de quien dijo que “es un producto capitalino que con un “coucheo” constante y frases huecas y sin sentido pretendió ganarle a la militancia radical que demostró estar más viva que nunca en las Paso.

Sin embargo este diario le recordó que Losada también es radical y fiel a su estilo, Poleri chicaneo; “No sé si sabe la marcha radical. Nunca la vi en un comité y hay que googlearla para saber quién es. Es un producto del centralismo porteño con sucursal en Nordelta que es dónde ella vive. Ni siquiera vota en Santa Fe y pretendía gobernar nuestra provincia”.

“Lo que tiene que hacer ella es ayudar a la provincia desde el Senado de la Nación y ni siquiera tiene que desarmar las valijas que tiene armadas en Nordelta para venir a colaborar en las elecciones definitivas”, acicateó el vehemente presidente comunal Joaquín Poleri quien tiene la esperanza puesta en que por primera vez (desde 1983) un gobernador sea de la Unión Cívica Radical (UCR) y que Teodelina sea declarada ciudad.

>> Leer más: Si Teodelina es declarada ciudad, en parte se lo debemos a ...