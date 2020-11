Padres de Niños con Autismo del Cordón Industrial apoyan las cintas azules

Por su parte, organizaciones vinculadas a cuestiones sobre el TEA rechazaron y repudiaron por “discriminatoria y estigmatizante” la media sanción que obtuvo en la Cámara de Senadores de Santa Fe un proyecto de ley que dispone el uso de una pulsera azul para identificar a personas que padecen autismo.

La iniciativa impulsada por el senador José Baucero a instancias de la madre de un niño que sufre autismo fue aprobada a fines del mes pasado dispone en su artículo 1 “el uso de una pulsera color azul como instrumento de identificación de toda persona con TEA”. Además, establece que la pulsera “deberá indicar con letra color blanco destacada la inscripción «Soy autista, llamar 911»”, es decir, a la Policía.

Desde la ONG “TGD Padres Rosario” consideraron que el proyecto “es discriminatorio” y va “en contraposición con la Constitución Nacional y con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, publicó Página 12.

En cambio, Pistan declaró ayer a este diario que “el proyecto de la Hora Silenciosa fue aprobado este año por el Concejo de San Lorenzo, después del proyecto que implementó hace dos años (el supermercado) Carrefour en todo el país, pero no nos importa quién lo haga primero porque son todas formas de avanzar en los derechos del niño con autismo”, abundó Pistan.

“Apoyamos las cintas azules, no para estigmatizarlos o discriminarlos sino porque un niño autista es una persona que necesita ayuda y si alguien lo ve con la cinta azul sabe que es un niño que necesita ayuda porque es un niño al que le cuesta elaborar un relato para explicar su situación”, enfatizó el dirigente de la ONG de San Lorenzo.

Consultado sobre la oposición de algunas asociaciones vinculadas al TEA al proyecto de las cintas azules, el dirigente Leopoldo Pistan respondió que “la verdad que no la entendemos ni sabemos a qué se debe porque es un proyecto hecho para ayudar a los niños con autismo y no para estigmatizar a nadie. Somos la Asociación CIvil de Padres de Niños con Autismo del Cordón Industrial, dentro de la ONG nacional Unión de Padres, salimos a apoyar fuertemente este proyecto y no podemos creer que haya organizaciones de padres que se opongan a un proyecto que ayude a los niños con autismo”.