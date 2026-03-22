Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

La víctima viajaba como acompañante en un Ford Focus que fue impactado por una formación de Nuevo Central Argentino. Otros dos ocupantes sufrieron heridas leves.

Un choque entre un tren y un auto dejó una víctima fatal.

Un joven de 20 años murió y otros dos resultaron heridos cuando el auto en el que viajaban fue embestido por un tren de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA). El hecho sucedió en un paso a nivel de la zona sur de San Lorenzo este domingo a la madrugada.

El siniestro sucedió alrededor de las 0.40 de este domingo en la intersección de José Manuel Estrada y República de Chile, en barrio Bouchard. Según trascendió, la formación ferroviaria impactó contra un Ford Focus gris en el que viajaban tres personas.

A causa del impacto, un joven de 20 años que iba en el asiento del acompañante, identificado como Agustín F. y oriundo de Rosario , falleció en el lugar. Por su parte, el conductor, Gonzalo H., y otro ocupante, Miqueas T., sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar por personal del Sies.

Al lugar se acercaron efectivos policiales, Bomberos Zapadores y personal de emergencias, quienes realizaron tareas de rescate utilizando herramientas hidráulicas para extraer el cuerpo de la víctima que quedó atrapado tras el choque y la deformación del vehículo.

Además, se dispuso un operativo de seguridad con personal del Comando Central y la PAT para resguardar la escena y la integridad de los maquinistas de la formación.

La causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación y fue caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito. Las actuaciones fueron derivadas a la Comisaría 1ª de la ciudad.